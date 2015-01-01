Cuidado, Usuario de Prime: La Nueva Oleada de Estafas de Amazon es Más Sofisticada que Nunca

Amazon ha lanzado una advertencia urgente a sus clientes sobre una creciente ola de estafas diseñadas para robar contraseñas y detalles de pago. Los estafadores, haciéndose pasar por la compañía, están perfeccionando sus métodos, volviéndose cada vez más convincentes.

La alerta se intensificó después del Prime Day de julio, cuando se detectó un fuerte aumento en correos electrónicos y llamadas telefónicas fraudulentas dirigidas a los más de 200 millones de clientes de Prime. Los delincuentes aprovechan la familiaridad de los usuarios con la marca para engañarlos y acceder a sus cuentas.

¿Cómo Funcionan Estas Estafas?

Los estafadores utilizan principalmente dos métodos muy efectivos:

El Engaño de la Renovación de Prime: Los usuarios reciben un correo electrónico que parece oficial, afirmando que su membresía Prime está a punto de renovarse a un precio mucho más alto. El mensaje crea una sensación de urgencia, instando al usuario a hacer clic en un enlace para "cancelar" la suscripción de inmediato. Ese enlace dirige a una página de inicio de sesión falsa, casi idéntica a la de Amazon, donde las víctimas entregan sin saberlo su usuario y contraseña. Con estas credenciales, los estafadores pueden realizar compras con las tarjetas de crédito guardadas en la cuenta. La Estafa de la Compra Falsa: A través de una llamada telefónica, un supuesto agente de Amazon informa a la víctima que alguien ha realizado una compra de alto valor (como un iPhone) desde su cuenta. Para "solucionar el error" y cancelar el pedido, solicitan las credenciales de inicio de sesión.

Para hacer estos engaños aún más creíbles, los expertos en ciberseguridad de Malwarebytes advierten que los estafadores están utilizando información extraída de la dark web, como nombres o direcciones reales, para personalizar los mensajes. Han detectado dominios como amazon.digital , que imitan a la perfección la página oficial.

La Escala del Problema y la Respuesta de Amazon

La compañía se toma esta amenaza muy en serio y ya ha tomado medidas contundentes. Solo este año, Amazon ha eliminado más de 55,000 sitios web de phishing y 12,000 números de teléfono fraudulentos. Sin embargo, admiten que los delincuentes cambian de táctica constantemente.

Miles de empleados, incluyendo investigadores de fraude e ingenieros, trabajan a tiempo completo para proteger la plataforma. Además, Amazon colabora con el Better Business Bureau a través de una herramienta de seguimiento que permite a los usuarios buscar y denunciar mensajes fraudulentos.

Seis Pasos Clave para Proteger tu Cuenta de Amazon

Amazon compartió seis consejos fundamentales para que los usuarios puedan protegerse de manera efectiva:

Verifica Siempre Directamente: Nunca hagas clic en enlaces de correos o mensajes de texto. Si necesitas revisar tu cuenta, abre la aplicación oficial de Amazon o escribe amazon.com directamente en tu navegador. Usa el Centro de Mensajes: Toda la comunicación legítima de Amazon aparecerá en el "Centro de Mensajes" dentro de tu cuenta. Si un correo no aparece ahí, es falso. Activa la Verificación en Dos Pasos (2SV): Esta es una capa de seguridad crucial. Al activarla ( amazon.com/2SV ), necesitarás un código (enviado a tu teléfono o email) además de tu contraseña para iniciar sesión. Monitorea tus Extractos Bancarios: Si sospechas que has hecho clic en un enlace malicioso, revisa tus movimientos bancarios en busca de cargos no reconocidos. Amazon Nunca te Pedirá Pagar por Teléfono: La compañía jamás solicitará información de pago por teléfono o correo electrónico para un producto o servicio. Reporta Cualquier Sospecha: Si recibes un mensaje extraño, repórtalo inmediatamente en amazon.com/reportascam .

Señales de Alerta Inconfundibles de una Estafa

Falsa urgencia: Los estafadores te presionarán diciendo que tu cuenta está en peligro o que se te debe dinero.

Los estafadores te presionarán diciendo que tu cuenta está en peligro o que se te debe dinero. Petición de tarjetas de regalo: Amazon NUNCA te pedirá que pagues algo con una tarjeta de regalo. Cualquier solicitud de este tipo es una estafa garantizada.

Amazon te pedirá que pagues algo con una tarjeta de regalo. Cualquier solicitud de este tipo es una estafa garantizada. Solicitud para descargar software: Ningún agente de soporte de Amazon te pedirá que instales una aplicación para "ayudarte".

Ningún agente de soporte de Amazon te pedirá que instales una aplicación para "ayudarte". Errores gramaticales: Muchos correos fraudulentos contienen errores de ortografía o una redacción extraña.

En resumen, la creatividad de los estafadores evoluciona, pero los métodos de protección son claros y consistentes. Mantente alerta, desconfía de las comunicaciones no solicitadas y utiliza siempre los canales oficiales para proteger tu información.

21 de Julio 2025