Cuomo, la estrella de los Demócratas, se hunde ante acusaciones

La estrella de los Demócratas en los Estados Unidos, Andrew Cuomo, continua hundiéndose en medio de un escándalo de acoso sexual que crece por semanas, a esto se le une una investigación por ocultar los ancianos muertos por el coronavirus durante los peores momentos de la pandemia.

Pero la situación ha escalado para el gobernador, que ahora enfrenta una acusación formal ante la policía de Albany, localidad en la que se encuentra la gobernación de Nueva York, según se conoció el jueves, cuando la policial estatal dijo pusieron una acusación formal de índole sexual presentadas contra el mandatario estatal, Andrew Cuomo.

En concreto, se trata del testimonio publicado el miércoles por el medio local Times-Union, en el que una asesora de Cuomo aseguró que la “manoseó indebidamente” en su residencia privada.

Esta se convierte en la sexta acusación de esa naturaleza, y aumento los llamados para que el gobernador renuncie de inmediato.

Múltiples figuras de alto perfil del Partido Demócrata permanecen en silencio ante las acusaciones, como es el caso de la vicepresidenta y allega al gobernador, Kamala Harris.

El The New York Times dijo, ello no implica la apertura de una investigación formal contra Cuomo, pero las autoridades indicaron que el comportamiento descrito podría calificar como un crimen.

Steve Smith, vocero de la policía de Albany, dijo que la llamada provino de la policía estatal.

El hecho que motivó la denuncia tuvo lugar el año pasado cuando la mujer, que no fue identificada, fue llamada a la residencia del gobernador para ayudarlo con un problema técnico menor con su teléfono celular.

Sin embargo, la mujer indicó una vez allí el mandatario cerró la puerta de la habitación en que se encontraban y la tocó por debajo de su blusa sin su consentimiento. También aseguró que no era la primera vez que la había tocado y que usualmente coqueteaba con ella. Cuomo negó que el hecho hubiera ocurrido pero dijo que “los detalles son desgarradores”.

Este jueves, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, exigió la dimisión del mandatario, miembro de su mismo partido.

“Es profundamente preocupante”, dijo De Blasio durante una conferencia de prensa. “La acusación específica de que el gobernador llamó a una empleada suya, alguien sobre quien tenía poder, y luego la agredió sexualmente es absolutamente inaceptable para mí”, dijo el alcalde.

“Es repugnante para mí, y ya no puede servir como gobernador”, dijo De Blasio, 59 legisladores demócratas también había exigido el jueves la renuncia del gobernador.

El principal demócrata en la Asamblea estatal, el presidente Carl Heastie, dijo que se reunirá con miembros hoy sobre “posibles caminos a seguir” a la luz de las crecientes acusaciones.

Esto demuestra el hundimiento político de Cuomo, que alguna ocasión se proyectó como favorito para la presidencia de Estados Unidos por su labor contra el Covid19, pero detrás todo era diferente estaba ocultando la muerte de ancianos.

Cuomo dijo en repetidas ocasiones que no renunciará. El gobernador continúa negando haber tocado a alguien de manera inapropiada, pero dijo que lamenta si hizo sentir incómodo a alguien y no tenía la intención de hacerlo.

Agencias

11 de marzo 2021