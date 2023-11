Desmantelan centro de mando de Hamas debajo de Hospital Pediátrico en Gaza

El ejército israelí reveló lo que dijo era prueba de que el sótano de un hospital de la ciudad de Gaza fue utilizado por el grupo terrorista Hamás para esconder armas y posiblemente retener rehenes secuestrados el 7 de octubre, mientras Jerusalén busca disipar las críticas a los combates cerca de hospitales que se cree albergan a terroristas. escondites.

“Hamás se esconde en los hospitales. Hoy expondremos esto al mundo”, dijo el portavoz de las FDI, el contralmirante Daniel Hagari, durante una conferencia de prensa nocturna.

Hablando en inglés, Hagari presentó pruebas que muestran que hay armas de Hamás almacenadas debajo del hospital infantil Rantisi en Gaza, así como habitaciones aparentemente utilizadas para mantener rehenes. Una habitación preparada para que pareciera una sala de estar presentaba cortinas que cubrían una pared de azulejos y un calendario de turnos de guardia a partir del 7 de octubre, el día en que Hamás envió a miles de terroristas a Israel, donde masacraron a unas 1.200 personas y tomaron como rehenes a otras 240.

BREAKING:



The Israeli Army took control of the Rantisi children’s hospital in Gaza & found a secret tunnel leading 20 m below ground to a Hamas command & control center.



Weapons, baby bottles & motorcycles in the tunnel indicate hostages were held there pic.twitter.com/ArFWOqfkgl