Dictadura en Cuba impide las manifestaciones del 15N, pero la oposición hizo oír sus voces y reclamos

Desde el amanecer de este lunes, agentes de la Seguridad del Estado vestidos de civil se desplegaron en plazas, parques y tomaron las azoteas próximas al Capitolio de La Habana, como parte del operativo para impedir la Marcha Cívica convocada para las tres de la tarde de este 15 de noviembre y que finalmente no pudo realizarse debido a la represión.

"Esto está caliente", compartió Yuniel, un joven que dio testimonio a 14ymedio en las cercanías del Parque Central. Este habanero de 28 años fue de los pocos que se atrevió a salir de su casa, en una jornada en que muchos padres impidieron que sus hijos jóvenes y adolescentes pusieran un pie fuera de sus viviendas por temor a que fueran arrestados.

Agentes vestidos de civil que simulaban estar en la cola de un comercio, calles con pocos transeúntes y grupos de vigilantes en las esquinas marcaron este lunes en que la represión logró ahogar la convocatoria pero también dejó un hondo malestar entre los ciudadanos, hartos del aumento de controles que se han vivido en la Isla tras las protestas del 11 de julio.

Cuando el reloj marcó las tres de la tarde, la hora acordada para la Marcha Cívica, las calles casi desiertas en algunas zonas de Centro Habana, Habana Vieja, Cerro y Plaza de la Revolución eran el panorama que se veía. Muchos agentes de la policía política inquietos en las esquinas, algún que otro transeúnte en sus labores diarias y unas personas vestidas de blanco.

"Aquí en Prado hay policías, militares y muchos segurosos, el ambiente está muy tenso. También veo a la prensa internacional, boinas rojas y repudiantes. Cuando venía caminando hacia acá vi un pequeño grupo vestido de blanco subiendo hacia el Parque Central, pero muy pequeño", describió una joven desde el céntrico paseo, que insistió en señalar la presencia de muchos "policías disfrazados, sobre todo vestidos de azul y rojo".

Un par de jóvenes fueron detenidos en las cercanías del Paseo del Prado mientras gritaban "Patria y Libertad" bajo las aterradas miradas de algunos vecinos que los observaban desde los balcones o las ventanas. Los dos hombres, aún por identificar, fueron rápidamente interceptados y arrestados por la policía, según un video difundido en las redes sociales.

Galiano, una de las principales calles de Centro Habana y que recorrieron los manifestantes el pasado 11 de julio, permanece cerrada a los vehículos desde su inicio en la avenida de Malecón hasta la calle Reina. La vía, una arteria comercial con abundantes portales y próxima al Paseo del Prado, se barajó como una alternativa para los convocados este 15N.

El día fue atípico, sin bullicio ni colas. "En una de las tiendas de Carlos III estaban vendiendo pan con jamón en moneda nacional", relató Yuniel. Una de las dependientas mostró su temor y mencionó que estaba "loca por regresar a casa" pero tenía que estar ahí hasta las 9 pm. "Nos obligaron a trabajar", aseguró.

La sucursal bancaria de la calle Aranguren, que normalmente cierra a las 3:30 pm, adelantó el fin de servicio. "Hoy y mañana cierra a las dos de la tarde", dijo un guardia de civil a un cliente asombrado. Muchos negocios privados no abrieron sus puertas y otros avisaron a sus clientes que suspendían los envíos a domicilio hasta el próximo miércoles.

Decenas de activistas, artistas y periodistas independientes han sido detenidos en las últimas horas o permanecen sitiados desde este domingo para impedirles salir de sus casas. Una de las pocas personas que ha podido evadir el cerco policial fue la reportera independiente Iliana Hernández, que a las 3 pm salió a marchar.

"Mi misión era demostrarles a ellos [al Gobierno] que no era imposible fugarse como lo he hecho otras veces", dijo Hernández en un video compartido por CiberCuba. Aseguró además que en algún momento en las próximas horas la van a detener pero lo importante fue que a las tres de la tarde estaba en la calle "vestida de gris porque hoy es un día gris para Cuba". "Es triste que tengamos que vivir de esta manera pero para eso estamos luchando para no vivir más así".



A pesar de la vigilancia, algunos salieron vestidos de blanco a recorrer la ciudad, el color que habían promovido los organizadores de la convocatoria. Otros, mostraban su simpatía con la Marcha de cualquier manera: Una trabajadora estatal de 60 años enseñó orgullosa la pantalla de su móvil con una imagen de su prima "haciendo una L con la mano el símbolo de la libertad" e hizo saber a este diario su sintonía por el 15N.

"No le veo final a esto, si cada vez que alguien disiente van, le meten un acto de repudio", comentó la mujer en alusión a un cambio. "Nos vamos a quedar sin jóvenes, esto es lo más grande, pero ojalá que [el cambio] venga pronto".

En la jornada de este lunes se suceden numerosas denuncias de arrestos arbitrarios para impedir que lo ciudadanos salgan a manifestarse en la Marcha Cívica por el Cambio en Cuba.

En Camagüey, el joven activista Abdiel Pérez fue detenido sobre las 2:00 PM, en el céntrico Parque Agramonte de esa ciudad, cuando intentaba manifestarse como parte de la jornada cívica del #15NCuba.

"Abdiel Pérez no ha cometido ningún delito, estaba solamente haciendo uso de su derecho a manifestarse pacíficamente. Exigimos su inmediata liberación", denunció Archipiélago en Facebook.

Los hermanos Miranda Leyva, y la anciana de 74 años de edad, María Casado Ureña, fueron detenidos este lunes cuando salieron a manifestarse pacíficamente en las calles de Holguín, según muestra un video publicado en Twitter por la activista exiliada Ana Belkis Ferrer García, hermana del preso político y líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer.



La historiadora del arte, curadora y activista Carolina Barrero fue arrestada este lunes cuando salió de su vivienda a manifestarse pacíficamente, en respuesta a la convocatoria de la plataforma cívica Archipiélago para este 15 de noviembre.



"Exigimos su inmediata liberación así como el cese de estas acciones de acoso realizadas sobre Carolina Barrero y otros ciudadanos cubanos que solo están ejerciendo su derecho, reconocido universalmente, a manifestarse y expresarse libremente", dijo Archipiélago en Facebook.

La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y el expreso político del Grupo de los 75, Ángel Moya, fueron detenidos este lunes, informó su hija, Lienys Moya, a Radio Televisión Martí.

“Alrededor de las 11:55 de la mañana fueron detenidos tratando de salir a la calle”, dijo la joven, quien añadió que esta semana la vigilancia por parte de la Seguridad del Estado ha sido muy activa.

Los activistas cubanos Agustín Figueroa Galindo y Agustín Figueroa Pelier fueron arrestados este lunes, en el Reparto La Fortuna del municipio capitalino Boyeros, cuando salían a la marcha convocada por Archipiélago y otros grupos de la sociedad civil.

Miladys Pelier Marzo, esposa y madre, respectivamente, de los detenidos, hizo la denuncia a Radio Televisión Martí.

También en Matanzas, el hijo de la Dama de Blanco Leticia Ramos Herrería denunció que fue detenida "cuando salía de su vivienda por agentes de la seguridad y la policía abajo la dictadura".

El joven José Daniel Ferrer Cantillo, hijo del líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) José Daniel Ferrer García, fue detenido al salir a la calle en el día de hoy, 15 de noviembre, según una denuncia publicada por Ana Belkis Ferrer, quien lleva la cuenta de Twitter de su hermano el preso político José Daniel Ferrer García.

El joven opositor había advertido anteriormente en un video, grabado al salir de su casa, que saldría a manifestarse "por la liberación de su padre y de todos los presos políticos."

El miembro del grupo Archipiélago, Julio Ledón Iglesias, fue arrestado por dos policías uniformados y otro de civil en la ciudad de Bauta, en la tarde de hoy. El grupo opositor exigió su liberación y la de todos los detenidos injustamente por manifestarse pacíficamente.

El líder de los convocantes a la protesta de este lunes en Cuba, Yunior García Aguilera, permanece hasta el momento en su domicilio, que sigue vigilado por agentes de la Seguridad del Estado, reporta la agencia EFE desde la isla.

Según pudo comprobar Efe, gran parte del despliegue de efectivos de paisano y vehículos que este domingo rodeaban el edificio en las afueras de La Habana desapareció, pero se mantiene un retén. García Aguilera, informó a Efe un familiar del activista, no va a tratar de salir de su domicilio tras los incidentes de la jornada previa en torno a su casa, aunque está bien de salud.

La Asamblea de la Resistencia Cubana informó que los activistas del Comando Leoncio Vidal en Santa Clara, Villa Clara, colgaron un cartel en su casa con el mensaje “El paro nacional va”. Yanisbel Valido y Félix Pérez Salazar mostraron su apoyo al paro nacional, una iniciativa que surgió dentro de la Resistencia y presos políticos de la isla “para alcanzar la libertad en Cuba”.

"Los reportes que recibimos de Cuba son desoladores. El régimen ha desplegado las fuerzas de seguridad de forma masiva", denunció José Miguel Vivanco, director para las Américas de esa organización.

"Muchos periodistas y críticos están sitiados en sus casas. Algunos han sido detenidos. La intención es clara: suprimir cualquier intento de protesta", denunció.

Gobiernos y personalidades de todas partes del mundo han reaccionado a los acontecimientos en Cuba tras la represión desatada por las autoridades contra miembros de la sociedad civil que buscan manifestarse pacíficamente.

El periodista cubano Abraham Jiménez Enoa, columnista del reconocido diario estadounidense The Washington Post denunció en sus redes sociales un férreo operativo policial.

"Es ya #15N. Sigo sitiado por policías y agentes vestidos de civil. Vecinos me dicen que el operativo de hoy es superior al de ayer. No lo puedo ver desde mi balcón porque un árbol los tapa. Solo veo sus pies. ¿Le temen tanto al periodismo, a que salga a contar la verdad? #SOSCuba", escribió en Twitter.

El prestigioso diario estadounidense denunció el domingo que Jiménez Enoa está en arresto domiciliario desde las 6:45 am en su hogar en La Habana.

"Desde Post Opinión demandamos su libertad y seguridad, y que pare este acoso hacia él y otros periodistas de Cuba que solo buscan hacer su trabajo", reclamaron en Twitter.

DICTADURA NIEGA PERMISO DE VUELO A LA MISIÓN DE OBSERVACIÓN QUE VIAJABA A LA ISLA

El régimen cubano impidió a una misión compuesta por Rosa María Payá, fundadora de Cuba Decide, Hermann Terstch y Carlo Fidanza, miembros del Parlamento Europeo y el influencer Alexander Otaola entre otros, viajar a la Isla esta mañana. “La dictadura solo retrasó lo inevitable: Que celebremos en La Habana la caída del muro comunista del Caribe”, dijo Tertsch en un comunicado de Cuba Decide y en declaraciones en el aeropuerto internacional de Fort Lauderdale, en el sur de la Florida. El eurodiputado dijo que el despliegue de terror contra la ciudadanía confirma que “la dictadura criminal se está tambaleando”.

“Ya se les escuchan frases que son calcadas a las que decían los comunistas de Europa Oriental 10 minutos antes que cayeran los regímenes comunistas en aquel año milagroso del 1989 cuando cayó el Muro de Berlín y aquellos regímenes que habían estado 40 años haciendo sufrir y esclavizando a los europeos orientales, que hoy gozan de democracia”, dijo Tertsch, afirmando que al caer el régimen en Cuba caerán en “Venezuela y en Nicaragua y en todos los países que está envenenados por esa peste que se ha permitido durante 63 años emanar de la isla”.

Payá agradeció a los eurodiputados y a los cubanos que viajaban a la Isla. “Si algo prueba esta negativa es el miedo de los militares en el poder en Cuba y su determinación de desatar aún más represión contra el pueblo en las calles. Nosotros no vamos a parar la movilización”. “Esta negativa de que regresemos a nuestro país, de que los eurodiputados observen de manera imparcial, no es otra cosa que el terror que el régimen pretende desplegar hoy”, dijo. “Ustedes pueden retrasar pero no detener esta ola. La liberación ya viene llegando.

El momento de la libertad y reunificación [de las familias] está más cerca que nunca”, afirmó Paya, que dijo que sigue en pie la petición al mundo de “Ojos sobre Cuba”. Los cuatro cubanos y dos extranjeros que integraban la delegación estuvieron esperando hasta último momento en el aeropuerto ejecutivo de Fort Lauderdale que llegara el permiso de vuelo para abordar.





"Si ser detenidos es el precio por ser coherentes con la predicación del Evangelio, sea"

La Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos dirigida por el Comité Central del Partido Comunista de Cuba está amenazando a los religiosos que decidan manifestarse este 15 de noviembre en la Marcha Cívica por el Cambio en Cuba.

"Han llamado de la Oficina de Asuntos Religiosos para informar de que tienen conocimiento de la intención del padre Ronaldo Montes de Oca, Castor Álvarez Devesa y mía de participar en la manifestación del 15 de noviembre junto a nuestro pueblo y que ellos informan que si nosotros participamos en esta manifestación vamos a ser detenidos", denunció en un video el sacerdote camagüeyano Alberto Reyes Pías.

La directora del diario digital independiente Yoani Sanchez escribió en Twitter: Ya me cortaron el acceso a internet pero como he dicho tanto: "la creatividad es la capacidad de abrir una ventana cuando la puerta está cerrada". Aunque no me conformo y un día quiero la puerta abierta de par en par... hoy reportaré a través de las rendijas. #15NCuba #SOSCuba

A pocas horas del gran día señalado por la oposición cubana para la movilización del 15 de noviembre, la plataforma convocante Archipiélago denunció el "bloqueo cruel, ilegal e inhumano" al que el Gobierno sometió a uno de sus líderes, Yunior García Aguilera.

El dramaturgo, que tenía planeado salir a pasear en solitario este domingo 14 de noviembre vestido de blanco y con una rosa por El Vedado habanero, se vio sitiado en su domicilio de la Lisa, en la periferia de la capital, donde recibió de nuevo la visita de los vecinos que semanas atrás llamaron a su puerta para advertirle de que no le dejarían realizar la Marcha Cívica por el Cambio.





En un video, grabado desde fuera y difundido por los propios factores del Gobierno, muestra la jornada que vivió García Aguilera en esa protesta previa con la que pretendía dejar este 15 de noviembre la vía abierta al resto de los ciudadanos, después de que todos los poderes del régimen hayan puesto el foco en él desde que en septiembre lideró la convocatoria de la Marcha Cívica por el Cambio que se desarrollará este lunes en la mayoría de las provincias cubanas y centenares de ciudades de todo el mundo –al menos 120 se han adherido para apoyar, aunque en algunas los actos tuvieron lugar este domingo.

Estos son los rostros de las turbas del gobierno, que en su mayoría son militares y miembros de las organizaciones oficialistas, vestidos de civil.

"La acción de sitiar a un ciudadano para impedirle caminar por una calle habanera no solo se valió de un repugnante acto 'cultura' de repudio y de un cerco con policías vestidos de civil, también consistió en tapiar su ventana usando la sagrada insignia nacional como un bochornoso telón de represión", reprochó también a través de Facebook Archipiélago, que ha subrayado el uso torticero de la enseña nacional.

Precisamente, algunos simpatizantes del colectivo opositor han recordado en las redes sociales que el empleo con fines políticos de la bandera ha sido considerado delito en algunas ocasiones para juzgar a disidentes, como el miembro del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara.

Posiblemente el foco puesto sobre García Aguilera fue lo que ayer permitió que, al menos, no fuera detenido, como sí ocurrió con otros miembros de Archipiélago en provincias con menos ojos mediáticos puestos en ellas. Fue el caso del holguinero Víctor González, firmante de la carta solicitando autorización para la marcha de esa provincia. En la misma ciudad, Miguel Montero, su amigo personal y coordinador de la plataforma, se dirigió a la calle para averiguar por su cuenta y fue conducido a Instrucción Penal en Holguín en torno a las 5 de la tarde, aunque horas después confirmó que estaba ya en casa. Tampoco se ha sabido nada de Daniela Rojo, de Guanabacoa, desaparecida desde hace ya más de 48 horas a pesar de que sus allegados la han buscado incluso en la estación de policía.

También fueron arrestadas al menos dos personas en el parque El Quijote tras gritar "Viva la democracia". Según se puede ver en un vídeo difundido en redes sociales, unos simpatizantes del 15N iniciaron un intercambio de palabras, inicialmente pausado, con partidarios del Gobierno. Al finalizar la conversación, las dos partes se alejan mientras los primeros gritan "Viva la libertad", a lo que los segundos responden: "Viva el Partido Comunista de Cuba". Posteriormente, un vehículo policial aparece en el lugar y se lleva a los opositores entre algunos gritos de "Viva Fidel" y "Viva la Revolución".

A poca distancia, en el Parque Central, el presidente Miguel Díaz-Canel, participaba vestido con pulóver rojo y el rostro de Che Guevara estampado en negro, en la sentada organizada por los denominados Pañuelos Rojos en apoyo al régimen. El mandatario escribió en su twitter: "Miembros de varios colectivos y líderes de la sociedad civil protagonizan una acción antiimperialista en desacuerdo con las prácticas de guerra no convencional ejecutadas contra la paz en Cuba".

En el acto intervino el trovador Tony Ávila y la lluvia obligó a los asistentes, gobernante incluido, a sentarse en el suelo debajo de los soportales del Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso. "El primer secretario del Partido y presidente de la República, el cubano Miguel Díaz-Canel, se sentó en el piso, junto a esas muchachas y muchachos a quienes los une la misma sencillez de pueblo y el mismo sentimiento de bronca ante lo mal hecho y de amor por la Isla", describe Granma. Un bucólica estampa para un hecho que ocurría a unos kilómetros de donde se impedía por la fuerza salir a García Aguilera a caminar.

