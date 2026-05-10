Dura advertencia de Trump: Irán jugó con Estados Unidos y el resto del mundo durante 47 años, engañándonos; ¡ya no se reirán más!
El presidente Donald Trump dijo el domingo que Irán ha estado jugando con Estados Unidos durante décadas, al tiempo que advirtió a Teherán que sus burlas hacia Estados Unidos terminarían.
Entre tanto reportes del medio de Israel I24News, Benjamin Netanyahu ha abandonado abruptamente una conferencia en el Mar Muerto y ha regresado a Jerusalén para una llamada «urgente» e inmediata con Trump..
“Irán ha estado jugando con Estados Unidos y el resto del mundo durante 47 años (¡RETRASOS, RETRASOS, RETRASOS!) y finalmente dio en el clavo cuando Barack Hussein Obama se convirtió en presidente”, dijo Trump en una publicación compartida en Truth Social.
“No solo fue bueno con ellos, sino que fue genial, de hecho se puso de su lado, dejó de lado a Israel y a todos los demás aliados, y le dio a Irán una nueva oportunidad importante y muy poderosa”, agregó Trump.
“Cientos de miles de millones de dólares, y 1.700 millones de dólares en efectivo, fueron enviados a Teheran y entregados en bandeja de plata”, dijo antes de agregar que todos los bancos en Washington D.C., Virginia y Maryland fueron “vaciados”.
“Era tanto dinero que, cuando llegó, los matones iraníes no tenían ni idea de qué hacer con él. Nunca habían visto tanto dinero, ni lo volverían a ver. Lo sacaron del avión en maletas y maletines, y los iraníes no podían creer su suerte”, dijo.
«Por fin encontraron al mayor ingenuo de todos, en la figura de un presidente estadounidense débil y estúpido. Fue un desastre como nuestro “líder”, ¡pero no tan malo como el somnoliento Joe Biden!», añadió Trump.
“Durante 47 años, los iraníes nos han estado dando largas, manteniéndonos en vilo, matando a nuestra gente con sus bombas colocadas al borde de las carreteras, reprimiendo protestas y, recientemente, aniquilando a 42.000 manifestantes inocentes y desarmados, mientras se reían de nuestro país, que ahora vuelve a ser GRANDE. ¡Ya no se reirán más!”, advirtió.
10 de Mayo 2026