Dura respuesta del presidente de Uruguay al dictador de Cuba

El foro regional creado por Hugo Chávez y Fidel Castro en 2011 se convirtió este sábado en tribuna para denunciar la falta de libertades y de justicia que impera en varios países de la región, entre ellos Cuba.

Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay, protagonizó dos momentos importantes en la tensa cumbre de la CELAC en México ante los dictadores de Cuba y Venezuela: en ambos casos exigió democracia.

“El presidente de Cuba utiliza argumentos de mi nación que, obviamente, no comparto ni son ciertos. Sí hay algo que es cierto: en mi país, por suerte, la oposición puede juntar firmas, la oposición tiene resortes democráticos para quejarse… Esa es la gran diferencia con el régimen cubano”, afirmó el uruguayo y recitó una estrofa de “Patria y Vida”, la canción que se transformó en una emblema de la lucha contra la dictadura cubana: “Quiero citar una canción muy linda que quienes la cantan se sienten oprimidos por el gobierno: ‘Que no siga corriendo la sangre por querer pensar diferente, quién les dijo que Cuba es de ustedes si mi Cuba es de toda mi gente’”.

La canción “Patria y vida”, abiertamente contraria al régimen de la isla y sus políticas, es una contraposición a la consigna revolucionaria cubana “Patria o muerte”. En ella se alude a acontecimientos recientes como la protesta en noviembre pasado del Movimiento San Isidro, que acabó con el desalojo y detención de artistas y activistas encerrados en huelga de hambre en protesta por la detención del rapero contestatario Denis Solís. Y, además, se transformó en un símbolo de las históricas protestas del 11 de julio pasado.







El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel tuvo que escuchar en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), celebrada en México, duras críticas por la represión en la isla.

El presidente de Uruguay Luis Lacalle Pou denunció con firmeza la represión y el irrespeto a los derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Durante su intervención ante los jefes de Estado reunidos en el Palacio Nacional de Ciudad de México aclaró:

"Este foro no significa ser complaciente, señor Presidente, y por supuesto con el respeto debido, cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para acallar las protestas, cuando se encarcela en opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, nosotros en esta voz tranquila pero firme debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela".

El presidente de Paraguay, Mario Abdo, también fue crítico con lo que sucede en muchos países de la región: “La legitimidad democrática se va construyendo día a día, honrándola con nuestro actuar. No inmiscuyéndose en otros poderes, no manipulando la justicia. Yo quiero esto para toda la región. No hay otro camino que no sea la democracia”.

“Mi presencia en esta cumbre, en ningún sentido ni circunstancia, representa un reconocimiento al gobierno del señor Nicolás Maduro. No hay ningún cambio de postura de mi gobierno y creo que es de caballeros decirlo de frente”, sentenció el paraguayo.

En su intervención Maduro dijo que debía pasarse "la página del divisionismo que se insertó en América Latina, del acoso a la revolución bolivariana y ahora del acoso incesante de la revolución cubana y de la revolución nicaragüense. Ese no es el camino”.

El líder chavista invitó a sus colegas de la CELAC a que vayan a observar las elecciones de noviembre para “que vean al `dictador` Maduro cómo convoca la elección número 29”.

“Venezuela está lista para debatir sobre democracia… con respeto, sin exclusiones”, expresó el gobernante e invitó a Abdo Benítez y Lacalle Pou a un debate sobre la democracia.

En el foro regional, el presidente de Ecuador Guillermo Lasso se pronunció también por el respeto a los derechos humanos:

“Libertad para nuestros ciudadanos, para abrir nuevos mercados , para comerciar, soñar y crecer juntos en una plena democracia donde existan elecciones transparentes, donde se respete la libertad de expresión, donde se respeten los derechos humanos y las libertades políticas de los opositores a nuestros gobiernos”, pidió.

La VI Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños se celebró en ausencia del presidente argentino Alberto Fernández y el de Brasil, Jair Bolsonaro.

En su participación, el cubano Díaz-Canel dijo que su gobierno está dispuesto a trabajar con el resto de los miembros de la CELAC en acuerdos de suministro y producción de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada en la isla.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, llamó a las naciones de América Latina y el Caribe a construir un bloque similar a la Unión Europea y a crear un tratado económico que incluya a Estados Unidos y Canadá para fortalecer el mercado interno del continente.

Martinoticias e Infobae

18 de septiembre 2021