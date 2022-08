EE. UU. mató al líder de Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri, con dos misiles Hellfire con cuchillas en un balcón de Kabul

El presidente Joe Biden anunció el lunes en la noche que eliminoo al líder de Al Qaeda Ayman al-Zawahiri, llamándolo el "autor intelectual detrás de los ataques contra los estadounidenses" durante décadas.

En sus comentarios, Biden invocó repetidamente los ataques terroristas del 11 de septiembre, que al-Zawahiri ayudó a planificar, y dijo que el asesinato de al-Zawahiri demostró la determinación de Estados Unidos de perseguir a los líderes terroristas, sin importar dónde se escondan y cuánto tiempo dure su captura.

"Ahora se ha hecho justicia y este líder terrorista ya no existe", dijo. "Dejamos en claro nuevamente esta noche que no importa cuánto tiempo tome, no importa dónde te escondas, si eres una amenaza para nuestra gente, Estados Unidos te encontrará y te sacará".

Al-Zawahiri, de 71 años, fue asesinado por dos misiles Hellfire disparados por drones de la CIA mientras estaba parado en el balcón de su casa segura en el centro de Kabul este fin de semana en una misión que tardó seis meses en planificarse.

Su esposa, hija y nietos vivían con él pero no sufrieron daños, dijeron funcionarios estadounidenses.

En sus comentarios, Biden expuso el papel de al-Zawahiri en la organización terrorista y señaló que, además de los ataques del 11 de septiembre, estuvo detrás del atentado con bomba contra el USS Cole en 2000 y los ataques a las embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania en 2000. 1998.

“Él abrió un camino de asesinatos y violencia contra ciudadanos estadounidenses, miembros del servicio estadounidenses, diplomáticos estadounidenses e intereses estadounidenses”, dijo Biden.

Biden concluyó sus comentarios con una advertencia: “A aquellos en todo el mundo que continúan tratando de dañar a los Estados Unidos, escúchenme ahora. Siempre permaneceremos alerta, actuaremos y siempre haremos lo que sea necesario para garantizar la seguridad de los estadounidenses en casa y en todo el mundo'.

En una comparecencia televisada desde el balcón de la Sala Azul de la Casa Blanca a última hora del lunes, Biden dijo que con la muerte de al Zawahiri “se ha hecho justicia” y que el mundo ya no debe temer a este “asesino despiadado y constante”. El mandatario se dirigió a “todos aquellos alrededor del mundo que quieren dañar a EE.UU.” y les aseguró que su país permanecerá siempre alerta y listo para actuar cuando se trate de defender la seguridad de los ciudadanos estadounidenses.

Al Zawahiri fue asesinado en la mañana del domingo en una residencia de Kabul, concretamente a las 6:18 hora local (1:48 GMT), cuando se encontraba en el balcón de la residencia en que se alojaba y un dron le disparó dos misiles Hellfire.

Según la Casa Blanca, únicamente el líder de Al Qaeda falleció en la operación, y no hubo ningún daño colateral, ni tan siquiera los miembros de su familia que con él se alojaban, algo en lo que el propio Biden había insistido en varias ocasiones y que había puesto como una de las condiciones para proceder con el ataque.





1 de agosto 2022