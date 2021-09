​El artista cubano Otero Alcántara dentro de los 100 más influyentes del mundo

El artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, encarcelado desde el 11 de julio por el régimen cubano, fue elegido entre las 100 personalidades más influyentes de 2021 de la revista Time.

THE 100 MOST INFLUENTIAL PEOPLE OF 2021, incluye al fundador del Movimiento San Isidro por recomendación del prestigioso artista y disidente chino Ai WeiWei.

"Su indiscutible lucha por la libertad de expresión y su postura intransigente contra la autocracia revelan el poder de la resistencia. Otero Alcántara es un símbolo y un líder dentro del movimiento San Isidro de Cuba, un influyente grupo de artistas e intelectuales que exigieron mayores libertades a medida que las protestas antigubernamentales se extendieron por todo el país este verano", reconoce Weiwei.

"Aunque desde entonces ha estado encarcelado, su vida, comportamiento y expresión en su conjunto son tan poderosos que pueden resistir la degeneración estética y ética del autoritarismo", agrega la revista Time.

"El arte necesita coraje, algo que él ha demostrado en repetidas ocasiones. Su estética requiere de una sólida base filosófica y un fuerte sentido de la ética, condiciones que también ha demostrado poseer. Es a través de estas luchas por la libertad de expresión que el arte trasciende la condición de banalidad y mediocridad", concluye.

Otero Alcántara fue detenido la tarde del 11 de julio en La Habana, después de haber publicado un vídeo en el que afirmaba que iba a unirse a las protestas. Está recluido en la cárcel de Guanajay. Amnistía Internacional lo ha adoptado como preso de conciencia.

El cubano aparece en la sección de "Iconos" de la lista, donde se incluyen también al duque y la duquesa de Sussex (Harry y Meghan), la estrella del pop Britney Spears, la superestrella del country Dolly Parton, la tenista profesional Naomi Osaka y el líder de la oposición rusa Alexei Navalny.

La gimnasta Simone Biles, el CEO de Apple Tim Cook, la creadora de "Grey's Anatomy" Shonda Rhimes, la estrella de la NFL, Tom Brady y los productores musicales Timbaland y Swizz Beatz están incluidos en la sección "Titans".

En tanto la ganadora del Oscar Kate Winslet, el cantante puertorriqueño Bad Bunny, el rapero Lil Nas X, la actriz Scarlett Johansson y el actor Jason Sudeikis fueron incluidos en la lista de "Artistas".

La ganadora del Grammy Billie Eilish encabezó la lista de "Pioneros" junto a la gimnasta Sunisa Lee, el abogado de derechos civiles Ben Crump y la diseñadora de moda Aurora James.

Martinoticias

15 de septiembre 2021