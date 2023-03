El colapso de SVB es solo la punta del iceberg de las políticas de gastos de Biden

El exasesor de la Casa Blanca de Trump y economista jefe de FreedomWorks Steve Moore dijo que el colapso de Silicon Valley Banck podría ser la "punta del iceberg" para el sistema financiero. Moore le dijo a Harris Faulkner el lunes que los gastos de la administración Biden hicieron que la Reserva Federal aumentara las tasas de interés, lo que generó problemas financieros para muchos bancos importantes.

STEVE MOORE: Estoy de acuerdo con el presidente en que no tenemos una crisis bancaria general. El sistema es sólido, pero creo que hay muchos bancos importantes que están en problemas. Y SVB, el Silicon Valley Bank, puede ser solo la punta del iceberg aquí. Y creo que es importante que la gente entienda cómo sucedió esta posible crisis bancaria. No es porque no haya suficientes reguladores bancarios, como intenta decir Biden. Es debido a la inflación masiva y los billones y billones de dólares de préstamos que ha hecho el gobierno federal que ha puesto a nuestro sistema financiero en gran peligro.





No puedes seguir haciendo esto mes tras mes, año tras año, pidiendo prestado billones y billones de dólares. Y entonces, lo que sucedió, debido a las políticas de gasto y deuda de Biden, es que no solo aumentó la inflación, sino que también aumentaron las tasas de interés. Harris, como sabe, la Reserva Federal ha tenido que aumentar las tasas de interés ocho o nueve veces, y están hablando de más aumentos de tasas de interés por venir. Y eso ha causado muchos problemas financieros a estos grandes bancos porque las tasas de interés suben.

El presidente Joe Biden dijo el lunes que los estadounidenses deberían "sentirse confiados" en su sistema bancario después de la respuesta de su administración al colapso de Silicon Valley Bank y el Signature Bank, la semana pasada.

Biden destacó a los periodistas que el gobierno federal garantizaría a los depositantes en los bancos el acceso a sus fondos. Sin embargo, agregó que no se ofrece tal protección a los inversionistas de los bancos. Su administración también ha despedido a los líderes de ambos bancos.

“Los contribuyentes no soportarán pérdidas”, dijo Biden. "En cambio, el dinero provendrá de las tarifas que los bancos pagan al fondo de seguro de depósitos. Debido a las acciones que nuestros reguladores ya han tomado, todos los estadounidenses deben sentirse seguros de que sus depósitos estarán allí cuando los necesiten".



13 de Marzo 2023