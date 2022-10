El ejército de Rusia será aniquilado por la respuesta militar no nuclear de Occidente si Putin usa armas nucleares contra Ucrania

Las fuerzas rusas serían 'aniquiladas' por la respuesta militar de Occidente si Vladimir Putin usa usa armas nucleares contra Ucrania, advirtió el jueves a Moscú el jefe de política exterior de la UE, Josep Borrell.

En la apertura de una Academia Diplomática en Bélgica, Borrell dijo: 'Putin está diciendo que no está mintiendo. Bueno, no puede permitirse el lujo de fanfarronear, y tiene que quedar claro que las personas que apoyan a Ucrania, la Union Europea y los Estados miembros, y los Estados Unidos y la OTAN tampoco están fanfarroneando.

“Cualquier ataque nuclear contra Ucrania creará una respuesta, no una respuesta nuclear sino una respuesta tan poderosa desde el lado militar que el ejército ruso será aniquilado”.

Los temores de que Moscú pueda usar un arma nuclear táctica en Ucrania han aumentado después de que Putin emitiera amenazas veladas mientras organizaba la anexión de cuatro regiones ocupadas ante las pérdidas en el campo de batalla.

El jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha advertido a Rusia de "graves consecuencias" si lanza un ataque nuclear contra su vecino prooccidental.

"No entraremos en detalles sobre cómo responderemos exactamente pero, por supuesto, esto cambiará fundamentalmente la naturaleza del conflicto", dijo Stoltenberg.

"Incluso cualquier uso de armas nucleares más pequeñas será algo muy serio".

Un alto funcionario de la OTAN dijo el miércoles que el uso de un arma nuclear por parte de Rusia en Ucrania daría como resultado "casi con certeza una respuesta física de muchos aliados, y potencialmente de la propia OTAN".

La alianza no llegó a amenazar con usar su arsenal nuclear para responder, ya que Ucrania, que no es miembro, no está cubierta por su cláusula de autodefensa mutua.

Estados Unidos y la OTAN hasta ahora han evitado intervenir militarmente en el conflicto de Ucrania por temor a desencadenar un conflicto nuclear catastrófico con Moscú.

"El propósito fundamental de la disuasión nuclear de la OTAN es preservar la paz y disuadir la agresión y prevenir la coerción contra los aliados de la OTAN", dijo Stoltenberg.

"Las circunstancias en las que la OTAN podría verse obligada a utilizar armas nucleares son extremadamente remotas".

Se produce después de que Rusia amenazó con la Tercera Guerra Mundial si su enemigo Ucrania se convierte en miembro de la OTAN.

13 de Octubre 2022