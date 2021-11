El himno para los cubanos, Patria y Vida se lleva el Latin Grammy a Mejor Canción Urbana

“Patria y Vida”, que se ha convertido en el himno de las protestas ciudadanas en contra del régimen cubano, alcanzó este jueves el Grammy Latino a Mejor Canción Urbana.

Desde la ceremonia de entrega de los Premios Grammy Latino 2021, en Las Vegas, el rapero cubano Eliécer Márquez Duany “El Funky”, uno de los intérpretes del popular tema, dijo a Radio Martí que este es "un premio a la libertad de Cuba".

El rapero dijo que "Patria y Vida" es una canción que "pasó a ser del pueblo, ya nosotros no mandamos ahí, esta premiación es para el pueblo, para esos 11 millones de habitantes que están ahí, en la prisión de Cuba, bajo el régimen castrista".

El anuncio del galardón, durante la premiere de la 22 edición del evento, los tomó de sorpresa, mientras ensayaban para la presentación de esta noche, en la ceremonia de entrega, que inicia en Las Vegas a las 8:00 PM, explicó El Funky.

"Hemos llorado de alegría (...). Ya tenemos uno, falta ahora el de Canción del Año", afirmó el rapero.





La cantante española Beatriz Luengo, quien recogió el premio junto al guitarrista y productor musical Yadam González, habló de lo que este significa para los cubanos que enfrentan la represión en su país por decir lo que piensan, y recordó a mujeres que han enarbolado la poesía y la música como bandera de libertad, entre ellas la poetisa Dulce María Loynaz, y la cantante Gloria Estefan y, en especial, la gran Celia Cruz.

"Esto es para mi país, por la libertad de expresión y por la libertad de los cubanos", dijo González.

Junto a El Funky, Yotuel Romero, Alexander Delgado y Randy Malcom, del dúo Gente de Zona, y Descemer Bueno interpretan una versión acústica de Patria y Vida en la ceremonia de esta noche. El sexto intérprete del tema, el rapero Maykel Castillo, permanece encarcelado en Cuba, muy enfermo y aún a la espera de juicio.

Luego El Funky escribió en su cuenta de Facebook que hoy es "la celebración de los premios Grammy. Independientemente de si se gana o no, ya esa canción ha dado mucho a los cubanos y ha puesto en jaque a la dictadura. Me río sola cuando pienso en el Estado cubano y sus instituciones deplo-culturales, enfrascados en demostrar que Maykel no es artista y haciendo el ridículo".

El Funky caminó por la alfombra roja de los premios vistiendo una camiseta con la foto de su amigo El Osorbo y la inscripción Free Maykel (liberen a Maykel, según revela un video transmitido en vivo por Facebook.





Gloria Estefan es otra de las estrellas cubanas que engalanó la noche con una presentación musical. La cantante cubana caminó por la alfombra con un ajustado vestido negro con un estampado de flores.

Luego Maykel desde la cárcel en Cuba llamó a Carolina Barrero y grabó este audio para todos, al enterarse de que ganaron el Grammy de Música Urbana.

Los presos lo celebraron con él como la victoria que es y estaba tan emocionado como un niño pequeño.

El régimen cubano desplegó una campaña de descrédito contra los intérpretes de "Patria y Vida", y reprimió a quienes cantaron o escucharon la canción en público.

Martinoticias

18 de noviembr 2021