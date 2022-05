El lanzagranadas MK-19 ya está en Ucrania y es llamado la pesadilla rusa

“Para aumentar la efectividad de infligir daño de fuego a las tropas rusas, los lanzagranadas fueron colocados en las partes traseras de automóviles 4x4″, precisaron las autoridades ucraniana.

El lanzagranadas dispara una potente munición principal de 40 milímetros. Puede utilizar la granada Oskolkovo-Fugasna M 430 con un radio de salida del fragmento a 15 metros o la granada Acumulativno-Fugasica, que es capaz de penetrar una armadura de grosor hasta 52 mm. Es tal la potencia ofensiva que tiene el arma que es capaz de destruir ciertos vehículos blindados.

El MK-19 fue adoptado por el Cuerpo de Marines de EE. UU. en 1983. Sin embargo, antes de que eso sucediera, el lanzagranadas tuvo que pasar por un camino difícil y espinoso durante 20 años. Durante este tiempo, el MK-19 experimentó una serie de importantes mejoras de diseño que potenciaron y modernizaron su efectividad.

El portal especializado Military.com desta que el lanzagranadas MK19 de 40 mm es un arma completamente automática, refrigerada por aire y alimentada por correa de eslabones metálicos, operada por retroceso y es transportable por tripulación en distancias cortas con cantidades limitadas de municiones. Puede disparar una variedad de granadas de 40 mm. La granada M430 HEDP de 40 mm perforará armaduras de hasta dos pulgadas de espesor y producirá fragmentos para matar al personal dentro de los cinco metros y herir al personal dentro de los 15 metros del punto de impacto.

El Ministerio de Defensa de Kiev celebró la llegada de los primeros obuses de fabricación norteamericana, como el M777 y el FH70 de 155 mm, con los que dijo haber asesinado a centenares de tropas rusas y volvió a pedir a los países aliados la entrega del devastador lanzacohetes de largo alcance (MLRS, por sus siglas en inglés), pero el presidente Joe Bide dijo el Domingo que no serían entregados sin dar explicaciones.

