El regreso de Rihanna en el Super Bowl

La nueve veces ganadora del premio Grammy, Rihanna, hizo su esperado regreso en el Super Bowl 57 el domingo y envió a las redes sociales a un frenesí con especulaciones de que está embarazada nuevamente, antes de revelar que estaba esperando su segundo hijo.

Rihanna fue la encargada del show de medio tiempo del Super Bowl LVII, en el que interpretó algunos de sus más grandes éxitos como Umbrella, Work y Only Girl.

Vestida completamente de rojo y sobre un escenario elevado, la cantante cerró el espectáculo haciendo evidente el por qué este evento significaba tanto para ella: está embarazada.





Un representante de la estrella de 34 años confirmó el embarazo poco después de que terminara su actuación.

Hicieron una exhibición épica frente a una audiencia global de millones en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona , donde los Philadelphia Eagles se enfrentan a los Kansas City City Chiefs.

Es la primera vez que actúa en televisión en vivo desde 2018, cuando se unió a DJ Khaled en el escenario para cantar Wild Thoughts en los premios Grammy.

Rihanna comenzó el espectáculo suspendida en una plataforma por encima del campo mientras cantaba su sencillo B **** Better Have My Money. Estaba vestida con un mono escarlata holgado que cubría sus curvas y estaba amarrado holgadamente.

Rihanna se mantuvo fiel a los éxitos y no reveló ninguna canción nueva durante su actuación, que contó con 12 canciones. Hizo que la multitud se volviera loca cuando hizo la transición a Where Have You Been, seguido del éxito Only Girl (In The World).







12 de Febrero 2023