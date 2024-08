El republicano JD Vance acusa al demócrata Walz de engañar a Estados Unidos

El senador JD Vance, republicano de Ohio, acusó el miércoles al gobernador de Minnesota, Tim Walz, de evadir su servicio militar y engañar al país sobre su condición de veterano y a Kama Harris de esconderse de la prensa.

El candidato a la vicepresidencia por el Partido Republicano, Vance hizo estas declaraciones mientras respondía preguntas de los periodistas en un acto de campaña en Detroit. Un periodista le preguntó a Vance sobre el intento de Walz de incriminarlo como miembro de la élite que asistió a una universidad de la Ivy League.

"Vengo de una familia en la que nadie de mi familia había ido nunca a la facultad de derecho. Crecí en una familia pobre. El hecho de que Tim Walz quiera convertir en algo malo el hecho de que yo haya trabajado para pagarme la universidad, la facultad de derecho y haya logrado algo por mí mismo... para mí, eso es el sueño americano. Y si Tim Walz quiere insultarlo, creo que es francamente bastante extraño", dijo Vance antes de lanzarse a atacar a Walz.

"Como infante de marina que sirvió a su país en uniforme cuando el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos me pidió que fuera a Irak para servir a mi país, lo hice. Hice lo que me pidieron que hiciera y lo hice con honor", dijo. "Cuando su país le pidió a Tim Walz que fuera a Irak, ¿saben lo que hizo? Abandonó el Ejército y permitió que su unidad se fuera sin él, un hecho por el que ha sido criticado agresivamente por muchas de las personas con las que sirvió".

Vance continuó: "Creo que es vergonzoso preparar a tu unidad para ir a Irak, hacer una promesa de que la cumplirás y luego abandonar justo antes de tener que ir".

Vance continuó destacando los comentarios que ha hecho del democrata liberal Walz sobre el control de armas, diciendo que el gobernador había utilizado su cuestionable historia militar en un intento de impulsar restricciones de armas.

"Dijo: 'No deberíamos permitir que las armas que utilicé en la guerra estén en las calles de Estados Unidos'. Bueno, me pregunto, Tim Walz, ¿cuándo estuvo usted en una guerra? ¿Cuándo fue esto? ¿Qué arma era esa que llevaba a la guerra, dado que abandonó su unidad justo antes de que fueran a Irak y él no ha pasado ni un día en una zona de combate? Lo que me molesta de Tim Walz es la basura del valor robado", dijo Vance.



Vance también instó a los periodistas a exigir cuentas a Walz y a la vicepresidenta Kamala Harris. Harris no ha respondido preguntas de la prensa en los 17 días transcurridos desde que el presidente Biden abandonó la carrera presidencial de 2024 y la apoyó.

7 de Agosto 2024