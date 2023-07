Emblemática catedral en Odesa es severamente dañada tras ataque de Rusia

Un ataque aéreo ruso en el puerto de Odesa, en el sur de Ucrania, el domingo por la mañana mató a una persona, hirió a casi 20 y dañó gravemente una catedral ortodoxa, dijeron funcionarios ucranianos, y agregaron que el icono de la patrona de la ciudad había sido recuperado de debajo de los escombros.

"Odesa: otro ataque nocturno de los monstruos", dijo Oleh Kiper, gobernador de la región de Odesa, en la aplicación de mensajería Telegram.

Una persona murió y 19 resultaron heridas, incluidos cuatro niños, en los ataques con misiles que también destruyeron seis casas y edificios de apartamentos. Catorce personas fueron hospitalizadas, dijo.

Un video obtenido por Reuters mostró un incendio dentro de la Catedral Spaso-Preobrazhenskyi, o la Catedral de la Transfiguración.

Está ubicado en el centro histórico de la ciudad de Odesa, que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó sobre ataques contra objetivos en el área, pero negó que haya golpeado la catedral y dijo que el edificio probablemente había sido alcanzado por un misil antiaéreo ucraniano.

El archidiácono de la catedral, Andriy Palchuk, dijo a Reuters que el ataque con misiles había provocado un incendio que solo afectó una esquina de la catedral que contiene artefactos religiosos no históricos para que los feligreses los compren.

"Cuando la capilla del altar derecho, de la parte más sagrada de la catedral, fue atacada, una pieza de misil voló por toda la catedral y golpeó el área donde exhibimos íconos, velas y libros para comprar", dijo.

El Ministerio de Defensa de Ucrania dijo que la catedral había sido "destruida dos veces" por el presidente ruso Vladimir Putin y el líder soviético Joseph Stalin.

La catedral de principios del siglo XIX fue demolida en 1936 como parte de las campañas antirreligiosas de Stalin y reconstruida cuando Ucrania se independizó de Moscú en 1991.

Partes del edificio fueron destruidas, los pisos quedaron cubiertos de escombros y pedazos fueron arrancados de las paredes ornamentadas de la catedral. Varios residentes locales de los alrededores acudieron para ayudar con la limpieza de los escombros.

