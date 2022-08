​En 24 horas Ucrania destruye al menos seis puntos de munición rusos en Kherson, Kiev se alista para gran asalto

Las Fuerzas Armadas de Ucrania destruyeron al menos seis puntos de munición rusos en el óblast de Kherson el 5 de agosto.

Los puntos de munición estaban ubicados en los distritos de Beryslav y Kherson.

Además, las Fuerzas Armadas de Ucrania llevaron a cabo cuatro ataques aéreos sobre una concentración de tropas rusas, dos de sus puntos fuertes y un punto de municiones, todos ellos ubicados en los distritos de Beryslav y Kherson.

Además, 79 militares rusos han muerto y las siguientes armas y equipos han sido destruidos: 4 tanques T-72, 2 obuses autopropulsados Msta-S, un sistema de artillería, una estación de radar, un vehículo de mando, 10 vehículos blindados y 11 otros vehículos.

Las Fuerzas Armadas de Ucrania también atacaron dos puestos de mando rusos, de la 76.ª División de Asalto Aéreo de la Guardia y del 49.º Ejército [de Armas Combinadas], en la aldea de Chornobaivka, el puesto de mando y observación de un Grupo Táctico del Batallón Ruso en la aldea de Brusynske. , y una concentración de armas y equipos rusos en la ciudad de Oleshky.

Se están estableciendo las pérdidas exactas de las fuerzas rusas.

Ucrania se prepara para asalto a posiciones de los invasores rusos.

El personal militar ucraniano está fortaleciendo sus posiciones alrededor de la ciudad oriental de Sloviansk a la espera de un nuevo intento ruso de apoderarse del punto estratégico en la región de Donetsk, lugar clave y muy disputado.

Mientras continúan los intensos combates terrestres en la línea del frente a solo millas al este, sureste y norte de Sloviansk, los miembros del Regimiento Dnipro-1 se están atrincherando después de una semana de relativa calma. El último ataque ruso a la ciudad ocurrió el 30 de julio.

Si bien la pausa proporcionó a los residentes restantes de Sloviansk un respiro después de los bombardeos regulares entre abril y julio, algunos miembros de la unidad dicen que podría ser el preludio de nuevos ataques.

“Creo que no habrá calma por mucho tiempo. Eventualmente, habrá un asalto”, dijo el viernes a The Associated Press el coronel Yurii Bereza, jefe del regimiento voluntario de la guardia nacional, y agregó que esperaba que el área se “caliente” en los próximos días.

Sloviansk se considera un objetivo estratégico en las ambiciones de Moscú de apoderarse de toda la provincia de Donetsk, un área mayoritariamente de habla rusa en el este de Ucrania donde las fuerzas rusas y los separatistas pro-Moscú controlan alrededor del 60% del territorio.

Donetsk y la provincia vecina de Luhansk, que Rusia ha capturado casi por completo desde que las fuerzas ucranianas se retiraron a principios de julio de las ciudades restantes bajo su control, juntas forman la región industrial de Donbas. Los separatistas han reclamado la región como dos repúblicas independientes desde 2014, y el presidente ruso, Vladimir Putin, reconoció su soberanía antes de enviar tropas a Ucrania.

Tomar Sloviansk pondría una mayor parte de la región bajo control ruso, pero también sería una victoria simbólica para Moscú. La ciudad fue la primera en ser tomada por los separatistas durante un estallido de hostilidades entre Rusia y Ucrania en 2014, aunque luego volvió a estar bajo control ucraniano.

Además, al ejército ruso le gustaría tomar el control de las instalaciones de tratamiento de agua cercanas para servir a ciudades ocupadas por Rusia como Donetsk al sureste y Mariupul al sur, sargento. Dijo el mayor Artur Shevtsov del Regimiento Dnipro-1.

El Instituto para el Estudio de la Guerra, un grupo de expertos con sede en Washington, dijo en una evaluación del viernes que las fuerzas rusas habían transferido cada vez más personal y equipo desde Donbas hacia el sur de Ucrania para hacer retroceder una contraofensiva ucraniana alrededor de la ciudad portuaria ocupada de Kherson.

Esos intentos de asegurar Kherson se producen "a expensas de los esfuerzos (rusos) por apoderarse de Sloviansk... que parecen haber abandonado", dijeron los analistas del instituto.

Pero el coronel Bereza dijo que pensaba que las condiciones de lodo después del clima lluvioso reciente en la región, y no el abandono de Sloviansk como objetivo, fueron las responsables de la pausa en los ataques de la artillería rusa.

“En dos o tres días, cuando se seque, procederán”, dijo.

Solo quedan unos 20.000 residentes en Sloviansk, frente a los más de 100.000 antes de la invasión de Rusia. La ciudad ha estado sin gas ni agua durante meses, y los residentes solo pueden bombear manualmente el agua potable de los pozos públicos.

Desde una posición en las afueras de la ciudad , los soldados del Regimiento Dnipro-1 ampliaron una red de trincheras y excavaron búnkeres contra los ataques de morteros y bombas de fósforo.

En el puesto de avanzada, el sargento. El mayor Shevtsov dijo que el suministro de armas pesadas de los aliados occidentales de Ucrania, incluidos los lanzacohetes múltiples suministrados por Estados Unidos, ha ayudado a mantener relativamente seguras algunas ciudades de Donbas como Sloviansk desde su entrega en junio.

Pero es probable que tales armas solo hayan ganado tiempo para las fuerzas ucranianas, dijo, y agregó que la falta de ataques en la última semana “me preocupa”. Según su experiencia, una pausa significa que los rusos se están preparando para atacar.

Otro oficial, Cmdr. Ihor Krylchatenko, dijo que sospechaba que el silencio podría romperse en unos días.

“Nos advirtieron que podría haber un asalto el 7 u 8” de agosto, dijo. “Ya veremos, pero estamos listos”

Fuente Pravda Ucrania y Agencias

6 de Agosto 2022