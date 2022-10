En duro revés Rusia pudiera perder la estratégica y ocupada Kherson en los próximos días

Ucrania parece estar lista para dar otro golpe crucial al esfuerzo de guerra del presidente ruso, Vladimir Putin, con una contraofensiva para recuperar Kherson, que fue la primera gran ciudad ucraniana ocupada por Rusia después de su invasión en febrero.

Ucrania ha bloqueado todos los medios de comunicación sobre sus operaciones en la ciudad sureña esta semana, como lo hizo antes de una exitosa contraofensiva en el noreste el mes pasado. Los expertos que estudian la guerra dijeron que todas las señales apuntan a una gran ofensiva en los próximos días, con Rusia ya señalando su posible retirada.

La victoria de Ucrania en Kherson, que es la única capital regional que ha sido capturada por las fuerzas rusas, podría marcar la dirección del resto de la guerra, dijo John Spencer, presidente de estudios de guerra urbana en el Instituto de Guerra Moderna en West Point.

“Estratégica, operativa y tácticamente, enviará una señal de que Rusia no puede mantenerse firme en Ucrania, y el camino hacia la victoria para Ucrania está prácticamente asegurado. El cronograma aún está en duda, pero el camino hacia la victoria está bastante asegurado”, dijo.

Las fuerzas ucranianas bombardearon posiciones rusas en la región sur ocupada y anexada ilegalmente de Kherson, apuntando a las rutas de reabastecimiento a través de un río importante mientras se acercaban el viernes poco a poco a un asalto completo en una de las primeras áreas urbanas que Rusia capturó después de invadir el pais.

Se informó que los funcionarios instalados por Rusia intentaron desesperadamente convertir la ciudad de Kherson, un objetivo principal para ambos lados debido a sus industrias clave y su importante puerto fluvial y marítimo, en una fortaleza mientras intentaban evacuar a decenas de miles de residentes.

El Kremlin envió hasta 2.000 reclutas a la región de Kherson, una de las cuatro que Moscú anexó ilegalmente y puso bajo la ley marcial rusa, para reponer las pérdidas y fortalecer las unidades de primera línea, según el estado mayor del ejército ucraniano.

El río Dnieper ocupa un lugar destacado en la batalla regional porque cumple funciones críticas: cruces para suministros, tropas y civiles; agua potable para el sur de Ucrania y la península de Crimea anexada; y generación de energía a partir de una central hidroeléctrica. Gran parte del área, incluida la central eléctrica y un canal que alimenta de agua a Crimea, está bajo control ruso.

Funcionarios de Kherson instalados por el Kremlin dijeron que el bombardeo ucraniano de un cruce de ferry del río Dnieper mató a dos periodistas que trabajaban para un canal de televisión local que establecieron bajo la ocupación. Se informó que al menos otras dos personas murieron y 10 miembros del equipo de transmisión y sus familiares resultaron heridos, informó la agencia de noticias rusa Tass.

Natalia Humeniuk, portavoz del comando operativo del sur de Ucrania, confirmó que el ejército ucraniano golpeó el puente Antonivskyi cerca del cruce, pero solo durante un toque de queda nocturno que los funcionarios instalados por Rusia establecieron para evitar víctimas civiles.

“No atacamos a civiles ni asentamientos”, dijo Humeniuk a la televisión ucraniana.

Los ataques ucranianos anteriores habían dejado inoperable el puente Antonivskyi, lo que llevó a las autoridades rusas a establecer cruces de transbordadores y puentes de pontones para reubicar a los civiles y transportar suministros a las tropas rusas en Kherson, que se encuentra en la orilla occidental del Dnieper.

Funcionarios instalados por Rusia están tratando de evacuar hasta 60.000 personas de Kherson por su seguridad y para permitir que los militares construyan fortificaciones. El ejército de Ucrania informó el viernes que los empleados bancarios, los trabajadores médicos y los maestros se estaban reubicando a medida que la infraestructura de la ciudad se deterioraba.

“La situación es realmente difícil”, dijo el subjefe de la administración regional instalada por el Kremlin de Kherson, Kirill Stremousov, en un video que publicó en Telegram. “Hoy estamos preparando la ciudad de Kherson como una fortaleza para la defensa y estamos listos para defender hasta el final. Nuestra tarea es salvar a la gente, construir defensas y proteger la ciudad”.

La ciudad de Kherson, con una población de alrededor de 284.000 antes de la guerra, fue una de las primeras áreas urbanas que Rusia capturó cuando invadió Ucrania, y sigue siendo la ciudad más grande que posee.

Otro punto crítico en el río Dnieper es la represa Kakhovka, que crea un gran embalse y una central hidroeléctrica asociada, a unos 70 km (44 millas) de la ciudad de Kherson. Cada lado acusa al otro de atacar las instalaciones. Funcionarios instalados por Rusia afirman que las fuerzas ucranianas han estado atacando las instalaciones en parte para cortar el suministro de agua a Crimea.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, sostiene que los rusos planean volar la represa y la central eléctrica para liberar 18 millones de metros cúbicos (4.800 millones de galones) de agua e inundar Kherson y docenas de otras áreas donde viven cientos de miles de personas. Le dijo al Consejo Europeo el jueves que Rusia luego culparía a Ucrania.

Ninguna de las afirmaciones pudo ser verificada de forma independiente.

Desafiando el derecho internacional, el presidente ruso, Vladimir Putin, anexó las regiones de Kherson, Luhansk, Donetsk y Zaporizhzhia de Ucrania el mes pasado a pesar de que sus fuerzas no controlan todo el territorio.

En la región de Donetsk, dos personas murieron en el bombardeo ruso de la ciudad de Bakhmut, dijo Pavlo Kyrylenko, gobernador ucraniano de la provincia. Las tropas rusas no han podido avanzar hacia la ciudad durante más de un mes.

En la capital de la región de Kharkiv, recientemente recuperada en el este de Ucrania, nueve personas resultaron heridas en dos ataques rusos, según el gobernador Oleh Syniehubov. En la ciudad de Zaporizhzhia, un ataque con misiles rusos S-300 el viernes hirió a tres personas y dañó un edificio residencial, una escuela e infraestructura, dijeron las autoridades ucranianas.

“Cada golpe no asustará a nadie. Nos hará más fuertes”, dijo el jefe administrativo interino del distrito de Dniprovskyi, Volodymyr Hrianysty.

En un aparente esfuerzo por evitar que las hostilidades se salgan de control, el secretario de Defensa de EE. UU., Lloyd J. Austin, se acercó el viernes al ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, para su primera llamada telefónica desde el 13 de mayo. Los funcionarios de defensa han dicho que los rusos no habían respondido a Esfuerzos de EE.UU. para establecer llamadas.

El despliegue de aviones y tropas de Rusia en bases aéreas en Bielorrusia planteó el espectro de otro frente en la frontera norte de Ucrania, aunque el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, dijo el viernes: “No iremos a ningún lado hoy... Si no quieres pelear con nosotros. , entonces no lo haremos, no habrá guerra”.

El estado mayor del ejército ucraniano advirtió que Bielorrusia podría atacar para cortar las rutas de suministro de armas y equipos occidentales. La intervención de Bielorrusia también podría desviar los recursos de Ucrania y debilitar su contraofensiva del sur.

Si bien las perspectivas de paz parecen escasas, el Kremlin insistió el viernes en que Putin ha estado abierto a las negociaciones "desde el principio" y "nada ha cambiado". El portavoz Dmitry Peskov dijo a los periodistas que Putin "trató de iniciar conversaciones tanto con la OTAN como con Estados Unidos". incluso antes de la operación militar especial”, el término ruso para su guerra en Ucrania.

Peskov estaba respondiendo al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, quien dijo el viernes que el líder ruso parecía ser "mucho más suave y más abierto a las negociaciones".

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo que la guerra de Putin ha fracasado.

“El presidente Putin cree que estos ataques de alguna manera romperán la voluntad del pueblo ucraniano. En cambio, solo está profundizando su determinación de defender su país”, dijo Blinken a los periodistas el viernes.

“Moscú puede apagar las luces en toda Ucrania, pero no puede, no extinguirá el espíritu ucraniano. El presidente Putin pensó que podría dividir la alianza transatlántica; en cambio, nos acercó aún más”.

Fuente AP y Medio Ucranianos

21 de Octubre 2022