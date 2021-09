En horas se le agota toda la comida a restaurante de Florida que rechaza votantes de Biden

El restaurante de Florida donde la propietaria colocó un letrero rechazando a los votantes de Joe Biden después que 13 soldados estadounidenses murieron en Afganistan tuvo que cerrar sus puertas temporalmente, porque tanta gente llamó para comprar comida para los veteranos que la pequeña empresa se quedó sin comida.

`` Me han llamado muchas personas de todo el mundo, desde Europa, tratando de comprar comidas para los veteranos, que todavía no he podido organizar '', dijo Angie Ugarte, quien colocó el letrero en la ventana de el DeBary Diner en la ciudad de DeBary, en el centro de Florida.

Creo que los veteranos serán alimentados durante el resto del año al ritmo que yo reciba las donaciones".





El letrero decía a los clientes: 'Si votaron y continúan apoyando y respaldando a la administración inútil, inepta y corrupta que actualmente habita en la Casa Blanca y que es cómplice de la muerte de nuestros hombres y mujeres en Afganistán, por favor lleve su negocio a otra parte'. decía el letrero.



El negocio se cerró temporalmente el jueves debido a la abrumadora cantidad de donaciones y comensales el día anterior.

'¡Aleluya!' dijo un cliente al notar que el restaurante se había agotado después de la avalancha de apoyo del miércoles.

Eso no impidió que los simpatizantes se detuvieran el jueves, con una mujer posando frente al restaurante con una pancarta de Trump 2020, mientras que otras vinieron de Daytona Beach, Hunter's Creek cerca de Kissimmee y Monticello, al este de Tallahassee.

Rod Phillips, miembro del Consejo Estatal de Florida para Veteranos de Vietnam de América, estrechó la mano de Ugarte por su apoyo a los veteranos militares.

"Queríamos venir aquí y agradecerle personalmente", le dijo Phillips a Ugarte.

"Respeto la presidencia de Estados Unidos, pero esto podría haberse manejado mucho mejor, mucho mejor", dijo.

“Siendo un veterano de Vietnam y herido en combate, no le deseo la guerra a nadie. Pero hay un momento y un lugar adecuados para salir de allí.

"Un estadounidense es demasiado para dejarlo detrás de las líneas enemigas", agregó.

Ugarte, que ha sido propietaria del restaurante durante cinco años, dijo que colocó el letrero la semana pasada después del atentado suicida del ISIS-K en el aeropuerto de Kabul que mató a 13 soldados estadounidenses y casi 200 civiles.

Ella tiene la intención de mantener el cartel mientras haya estadounidenses todavía varados en el país, y agregó que sintió que era 'lo único' que podía hacer para mejorar la situación.

El propietario dijo que muchos de sus clientes habituales en el restaurante son veteranos militares y tiene una pared en el interior con decoración militar.

Esto se produce después de que los restaurantes de todo el país dejaron poderosos mensajes de vasos de cerveza vacíos y llenos para rendir homenaje y recaudar fondos para los soldados caídos.

En una taberna de Ohio cerca de la casa de una de las militares asesinadas, un letrero advirtió a los clientes: 'Reservado para los 13 soldados que nunca llegaron a casa', y en una compañía cervecera en Nueva York, el personal completó las 13 pintas reservadas en todo el noche para mantenerlos fríos y donó una parte de las ganancias del restaurante a las familias de las víctimas.

Las familias de los soldados se reunieron en Dover, Delaware, el domingo, donde llegaron los restos de los 13 soldados que murieron en un atentado suicida el jueves.

La popularidad de Biden se ha desplomado tras la caótica salida de Afganistán.

3 de septiembre 2021