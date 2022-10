Encuentran cuerpos flotando en lugar impactado por Ian en la Florida

Equipos de búsqueda y rescate de la Guardia Costera trabajando en Florida confirman que al menos en una locación -de la que no dieron detalles- encontraron cuerpos sin vida flotando.

La situación pudiera aumentar rápidamente el número de fallecidos confirmados a consecuencia del paso de Ian por el estado.

El número de muertos por el huracán Ian es de al menos 21, según el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Se espera que ese total aumente.

Por ahora, dijo que 20 de esas muertes no están confirmadas porque fueron detectadas durante las operaciones de búsqueda y rescate, y se les dijo a los equipos que priorizarán a los que se encontraron vivos y aún atrapados. DeSantis dijo que hubo una muerte confirmada en el condado de Polk, 12 muertes no confirmadas en el condado de Charlotte y ocho muertes no confirmadas en el condado de Collier.

Los floridanos se enfrentaron a un escenario de destrucción y muerte tras el paso del poderoso huracán Ian por el suroeste y centro del estado donde había casas y edificios derrumbados, calles inundadas y personas atrapadas en sus casas esperando ser rescatadas.

El gobernador destacó que hay operaciones de búsqueda y rescate y están evaluando daños. Señaló que la electricidad es un gran problema y que los condados Lee y Charlotte tienen el 15% del servicio restablecido.

Otro de los graves problemas que informó es la rotura del caño de agua principal en el condado Lee, por lo tanto el condado no tiene agua en este momento.

Mientras tanto la cobertura para teléfonos móviles es escasa en algunas áreas. El gobierno dispuso de un sitio web para reportar tu ubicación:missing.flo.gov

Más de 1.000 rescatistas están yendo puerta a puerta a lo largo de la costa. Poco a poco irán avanzando tierra adentro.

Fort Myers Beach es la zona cero, remarcó el gobernador.

Los puertos de Tampa Bay, Miami y Everglades han reabierto para reabastecer combustible. Entre hoy en la tarde todos los puertos del estado estarán operando.



La prensa destaca que Fort Myers paso de ser un paraíso a lugar convertido en ruinas por el huracán Ian. Otros ciclones pasaron por esta ciudad del condado de Lee, ubicada al oeste de la Florida, pero ninguno ni siquiera el devastador Charley, causó la magnitud de devastación que se ve hoy. Las autoridades locales reportan que la mayor parte de las instalaciones de la playa desapareció en la tormenta.

El huracán tocará tierra una vez más el viernes en Carolina del Sur, después de pasar dos días devastando parte del estado de Florida.

Ian esta por impactar Charleston, en Carolina del Sur y despues golpeara a Carolina del Norte. Advertencias de huracán para toda la costa de Carolina del sur. Se esperan hasta 2 metros de posible oleaje en áreas entre Charleston y North Myrtle Beach. Se espera que toque tierra esta tarde.





30 de Septiembre 2022