Equipo de científicos aseguran en estudio que inteligencia no humana nos ha estado observando

Miles de objetos enviados por una inteligencia no humana podrían haber estado espiando las pruebas nucleares del mundo desde la década de 1940,

Se acaba de publicar un estudio innovador que aporta evidencia verificada de que algo o alguien estaba observando nuestras instalaciones nucleares desde el espacio mucho antes de que los primeros satélites humanos fueran lanzados a órbita.

La Dra. Beatriz Villarroel, del Instituto Nórdico de Física Teórica de Suecia reveló una clara conexión entre las pruebas nucleares realizadas entre 1949 y 1957 y un aumento en el número de misteriosos puntos brillantes llamados «transitorios» que aparecen en el cielo.

No se cree que estos transitorios sean un fenómeno natural, pues Villarroel dijo que mostraban signos de ser muy reflectantes, como un espejo, e incluso giraban como un platillo volador.

La publicación de estos hallazgos fue un hito importante, ya que la mayoría de los artículos que discuten la existencia de fenómenos anómalos no identificados (FANI) son rechazados por la comunidad científica.

El hecho de que el trabajo haya sido revisado con éxito por pares significa que otros científicos han revisado los datos y no han podido encontrar nada que permita descartar los hallazgos del equipo como simplemente otra historia no probada sobre ovnis.

En general, los investigadores descubrieron que los misteriosos transeúntes tenían un 45 por ciento más de probabilidades de ser vistos volando justo antes o después de una prueba nuclear.

"Estos son objetos anteriores al Sputnik One, cuando los humanos no tenían nada allí arriba, y estas cosas, no importa lo que sean, necesitan ser realmente planas, reflectantes como un espejo, y personalmente no conozco nada natural que se parezca a eso", dijo Villarroel.

El estudio, publicado en Scientific Reports por Villarroel y el Dr. Stephen Bruehl, analizó misteriosos objetos similares a estrellas vistos en fotografías antiguas del Palomar Observatory Sky Survey en California durante los primeros días nucleares de los EE. UU., el Reino Unido y la Unión Soviética.

En concreto, los investigadores se centraron en 124 pruebas de bombas nucleares sobre la superficie realizadas por los tres países, que provocaron explosiones al aire libre, no bajo tierra como se llevan a cabo hoy en día.

Los objetos desconocidos aparecieron brevemente y luego desaparecieron, y fueron capturados en cámara antes de que los humanos comenzaran a lanzar cualquier tipo de dispositivo al espacio, por lo que no pueden explicarse como naves hechas por el hombre.

Los investigadores no sólo descubrieron que los avistamientos de ovnis aumentaron en los días en que se realizaban pruebas nucleares, sino que el número total de transeúntes vistos en las fotografías también aumentó en un 8,5 por ciento.

Lo más probable es que estos objetos no identificados aparecieran el día después de una prueba nuclear, lo que hace improbable que se trate simplemente de rayas o nubes creadas por las explosiones.

«La naturaleza siempre puede sorprendernos con algo que jamás hubiéramos imaginado. Por lo tanto, no puedo descartar que exista otra explicación que escapa a mi imaginación», declaro Villarroel a NewsNation.

"Pero por lo que veo, no puedo encontrar otra explicación consistente que la de que estamos ante algo artificial", añadió.

El periodista de investigación y autor Ross Coulthart señaló: "Las implicaciones son que esta podría ser la primera evidencia científica de una inteligencia no humana".

Villarroel no pudo decir con seguridad si los objetos vistos en la órbita de la Tierra en la década de 1950 todavía estaban allí, pero señaló que si realmente fueron construidos por una inteligencia no humana, todavía podrían estar orbitando el planeta.

Los científicos encontraron más de 100.000 transitorios durante sus observaciones, con alrededor de 35.000 sólo en el hemisferio norte.

El estudio encontró cerca de 60 de estos objetos artificiales flotando en órbita en días en que había pruebas nucleares y testigos informaron haber visto ovnis.

Esa cifra se redujo a 40 transeúntes en los días en que sólo se produjo uno de estos dos eventos.

El estudio recientemente revisado por pares no es la única evidencia de que una inteligencia no humana puede haber estado visitando la Tierra durante la Guerra Fría.

Un conjunto de documentos gubernamentales descubiertos recientemente detallan un encuentro cara a cara secreto con seres extraterrestres hace más de 60 años.

Más de 50 páginas de archivos de la CIA, que el FBI mantiene como falsos, afirman que un programa secreto del gobierno estableció comunicaciones con ovnis en 1959.

Aunque el gobierno de Estados Unidos ha seguido negando que se haya recuperado una nave extraterrestre, los denunciantes han afirmado que el OVNI de Roswell es real y es sólo una de varias naves no humanas que el ejército estadounidense ha recuperado desde 1947.

24 de Octubre 2025