Equipo de Sound of Freedom rechaza categóricamente que la estén censurando

Una mujer que fue a ver la nueva película de éxito Sound of Freedom afirmó que el cine que visitó "apagó la película" apenas unos minutos después, citando dificultades técnicas.

La película, producida y basada en la vida del activista contra el tráfico de niños Tim Ballard, abrió con números positivos, superando a Indiana Jones y Dial of Destiny en la taquilla cuando se estrenó el 4 de julio.

Sound of Freedom sigue al ex agente especial de Seguridad Nacional Ballard (interpretado por Jim Caviezel) mientras establece Operation Underground Railroad (OUR), una organización contra el tráfico de niños. La película ganó $14,242,063 en su primer día en los cines, mientras que la nueva película de Indiana Jones ganó $11,698,989 a nivel nacional.

Varios videos que se han vuelto virales sugieren que los espectadores se ven obligados a abandonar los cines de AMC Theatres y Regal Cinemas por problemas para exhibir Sound of Freedom. Un usuario en TikTok afirmó que su teatro fue evacuado sin explicación, mientras que otro dijo que el aire acondicionado estaba "insoportablemente caliente".

"Dejemos de lado esta ridícula teoría de la conspiración. Los viernes y sábados, más de 250.000 personas vieron Sound of Freedom en AMC en los Estados Unidos", tuiteó. Continuó citando al jefe de distribución de Angel Studios, quien aparentemente dijo que "ninguna otra cadena de cines en el mundo ha mostrado más apoyo a Sound of Freedom y Angel Studios que AMC".



Aron reiteró su punto el miércoles, tuiteando: "Lamentablemente, los teóricos de la conspiración son tan frecuentes en Estados Unidos. Se difunde tanta información basura. Más de UN MILLÓN de personas han visto Sound of Freedom en AMC Theatres. Más que en cualquier otra cadena de teatros en el planeta. Sin embargo, la gente afirma falsamente lo contrario. Es tan extraño".

El equipo detrás de Sound of Freedom también rechazó categóricamente las afirmación y teorías de conspiración que están censurando la película. La película se puede ver sin impedimentos en Amazon Prime y otras plataformas en Internet.

Otro video en TikTok que ha sido visto más de 1 millón de veces, una mujer llamada Stephanie Smith dijo el martes que "acababa de experimentar una teoría de conspiración en persona por primera vez" cuando intentó ver la película.

Smith, que parece tener su sede en Madison, Wisconsin, afirmó que "los estudios y todo lo demás están tratando de silenciar esta película y hacer que parezca que no mucha gente la verá. Y no la están promocionando en absoluto". Y básicamente están tratando de hacer que parezca que nadie lo va a ver".

La usuaria de TikTok dijo que después de enterarse de todas las "cosas raras" que sucedían en los cines de los EE. UU., estaba "súper curiosa, así que vine a verlo y las luces no se apagaron durante los primeros 10 minutos, y también allí". era como una voz en off, como un narrador, para personas ciegas. Y podía decir a mi alrededor, como si toneladas de personas se levantaran para ir a quejarse".

Smith continuó que "después de unos 15 minutos, alguien entró y apagó la película y alguien entró y dijo: 'No podemos arreglarlo, así que todos tienen que irse. Les daremos pases gratis. ' Y la gente decía: '¿Por qué esta película? Nunca me había pasado esto antes'. Y dijeron: 'No podemos apagar el altavoz porque tenemos que ir a una habitación trasera y subir una escalera para apagar el altavoz. Y básicamente, tendremos que arreglarlo'".

La usuaria de las redes sociales, que no especificó qué cine visitó, agregó que el personal del teatro "no tenía ninguna explicación", luego de que algunos clientes respondieran: "Bueno, ha estado funcionando durante bastante tiempo. ¿Por qué está pasando esto ahora?".

"La gente estaba un poco retumbando, como, 'Oh, escuché que hay algunas cosas turbias en torno a esta película y ahora las estamos viendo en persona'", dijo Smith, antes de sugerir que "Hollywood" estaba suprimiendo la película.

"¿Por qué Hollywood no quiere que la gente vea esta película de Jim Caviezel sobre trata de personas?" preguntó Smith. "¿Por qué Hollywood no quiere que haya conciencia sobre el tráfico de personas y la pedofilia? Estoy estupefacto. Quiero decir, ¿por qué no querrían? Entonces, no lo sé".

Smith instó a los espectadores del video a ver la película "antes de que, ya sabes, la hagan desaparecer para siempre o algo así", antes de admitir que había experimentado problemas mientras miraba otra película.



"Nunca había experimentado algo así en una película, excepto una vez que fui a ver Interstellar y la película estaba en mal estado y... el borde de la película tenía una línea extraña en el costado que no podían quitar. ”, relató ella.

“Llegaron y dijeron: 'Les daremos todos los descuentos, pero aún pueden ver la película'. Así que acabamos de ver la película, pero era como si la imagen estuviera un poco desordenada. Así que sí, nunca me han echado de una película de 15 minutos, especialmente no una película con estas, ya sabes, implicaciones de largo alcance. ."

16 de Julio 2023