Erupción de volcán submarino provoca tsunami que impacta Tonga, hay alertas para la costa oeste de EE.UU

Olas de tsunami causadas por una gigantesca erupción volcánica han golpeado este sábado a Tonga en el oceáno Pacífico.

Videos en redes sociales muestran la irrupción del agua a través de una iglesia y varias casas. Los testigos también describen cómo caen cenizas sobre la capital, Nukualofa.

Un aviso de tsunami está vigente para toda la costa del Pacífico de EE. UU. y Hawái después de que una erupción volcánica submarina masiva provocó un terremoto de magnitud 7,4 cerca de Tonga.

"Se espera un tsunami capaz de producir fuertes corrientes que pueden ser peligrosas para los nadadores, los barcos y las estructuras costeras", dijo el Servicio Meteorológico Nacional en un boletín informativo el sábado por la mañana.

'Si se encuentra en esta zona costera, aléjese de la playa y de los puertos y marinas. No vayas a la costa a ver el tsunami. Esté atento a las instrucciones de los funcionarios de emergencia locales', advirtió la agencia.

Las autoridades dicen que no se espera que cause inundaciones generalizadas, sino más bien peligros costeros como corrientes de resaca y peligrosas corrientes portuarias. Las autoridades advierten que las primeras olas que golpeen pueden no ser las olas más altas experimentadas en un área.

'Los residentes de la costa oeste deben estar preparados para los impactos en bahías y puertos. Los cruceros buscan refugio y terreno elevado”, dijo el NWS en una alerta.

La agencia meteorológica advirtió del riesgo de que repetidas olas del tsunami golpeen la misma zona en horas posteriores, incluso más altas que la inicial, aunque no será hasta la mañana cuando pueda empezar a evaluarse el impacto del tsunami.



En Berkeley, California, la policía emitió una orden de evacuación obligatoria para todas las personas que viven a bordo de los barcos en el puerto deportivo de Berkeley.

El sábado por la mañana, Hawái ya estaba experimentando una actividad de olas de tsunami de hasta 2,7 pies, y hubo informes de olas que sacaron botes del agua a los muelles, pero no hubo informes de inundaciones.

Horas antes, la alerta de tsunami provocó que los residentes de este país se apresuraran a ponerse a salvo en zonas más elevadas.

La erupción del volcán submarino Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai ha provocado poderosas olas en el Pacífico Sur.

La capital de Tonga se sitúa a apenas 65 kilómetros al norte del volcán.



Stay safe everyone ???????? pic.twitter.com/OhrrxJmXAW

— Dr Faka’iloatonga Taumoefolau (@sakakimoana) January 15, 2022

"Gritos por doquier"

Una residente, Mere Taufa, dijo que la erupción ocurrió mientras su familia se preparaba para cenar. Su hermano menor pensó que se trataba de bombas explotando en las inmediaciones.

"Mi primer instinto fue cubrirme bajo la mesa, agarré a mi hermana pequeña y grité a mis padres y otros en la casa para hacer lo mismo", según declaraciones recogidas por el sitio de noticias Stuff.co.nz.

Taufa agregó que lo próximo que supo era que el agua penetraba rápido en su casa.

"Podías escuchar gritos por doquier, gente gritando por su seguridad, para que todos alcanzaran terrenos más elevados", declaró.

De acuerdo a los Servicios Geológicos de Tonga, las columnas de gas, humo y cenizas expulsadas por el volcán alcanzaron 20 kilómetros en el cielo.

El profesor Shane Cronin. vulcanólogo de la Universidad de Auckland, dijo que la erupción era una de las más grandes de Tonga en los últimos 30 años.

"Es un evento bastante grande, al menos una de las erupciones más significativas de la última década", le dijo Cronin a la BBC.

"Lo más destacable es lo rápido y violento que se expande. Este fue más grande, más amplio y produjo mucha más ceniza. Espero que habrá muchos centímetros de ceniza depositados sobre Tonga", añadió el experto.

La erupción de ocho minutos fue tan violenta que podía escucharse como "fuertes truenos" en Fiji, a más de 800 kilómetros, según funcionarios en Suva, la capital.

Mannnn my heart hurts for my people rn ???????????????????? pic.twitter.com/QjzW5f1uAy

— Aki???????????? (@ahkee_fifita) January 15, 2022





Alertas gubernamentales

El gobierno de Fiji ha emitido avisos de tsunami y abierto centros de evacuación para los residentes de zonas costeras bajas.

Vanuatu, otra nación insular del Pacífico, emitió una advertencia similar.

Un portavoz del gobierno australiano dijo que el primer ministro y el ministro de relaciones exteriores están monitoreando la situación y listos para brindar apoyo.

La alerta de tsunami también fue emitida para zonas en la costa este de Australia y Tasmania.

Las autoridades pidieron a la población en el estado oriental de Nueva Gales del Sur que salieran del mar y se mantuvieran alejados de la orilla.

En Nueva Zelanda, que está a más de 2.300 kilómetros, los funcionarios han advertido sobre posibles tormentas. La Agencia Nacional de Gestión de Emergencias dijo que las zonas costeras en el norte y este de la Isla Norte podían experimentar "fuertes e inusuales corrientes e impredecibles marejadas en la orilla".

BBC y Agencias

15 de enero 2021