Escuela de Massachusetts prohíbe a los blancos en una produccion teatral

Una producción teatral de enero de la Escuela Secundaria Newton North ha puesto al distrito escolar bajo una investigación federal por parte del Departamento de Educación después de que la compañía prohibiera a los estudiantes blancos participar en las audiciones.

Desde hace años se reportan en varias escuelas del Distrito Escolar de Newton grafitis con contenido racistas en contra de los judíos.

En los pasados días se reportoo que está en curso una investigación criminal en una escuela primaria de Ohio, después que cámaras de seguridad mostrara a estudiantes negros atacando a alumnos blancos y obligándolos a decir Black Lives Matter, a los que se negaron los agredieron.



El programa Theatre Ink de la escuela presentó un espectáculo titulado 'Lost and Found: Our Stories as People of Color', que según el paquete de audiciones del programa actuó como 'un espacio seguro reservado para esta exploración para que las personas de color se apoyen unos a otros.

En el momento de las audiciones el otoño pasado, el director estudiantil publicó un video en el sitio web de la compañía declarando que 'Todos los estudiantes BIPOC [negros, indígenas y personas de color] en North están invitados a la audición'.

Fue en ese momento que el movimiento nacional de base Padres en Defensa de la Educación se involucró y presentó una queja ante el gobierno federal de que el distrito escolar discriminaba a los estudiantes por motivos de raza.





El reclamo señaló que los criterios de audición, que incluían preguntar a los estudiantes sobre su raza e identidades étnicas, violaron "tanto el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964... como la Cláusula de Igualdad de Protección de la Enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos".

La presidenta y fundadora del PDE, Nicole Neily, le dijo a Fox que la administración de la escuela "le falló a su alumnado al permitir que avanzara una producción racialmente segregada, y perdió la oportunidad de impartir la lección de que la discriminación racial siempre está mal".

En el paquete de audición Lost and Found, se les dijo a los estudiantes que los ensayos semanales para la producción incluirían 'discusiones organizadas sobre la raza y la identidad en nuestras vidas'.

El sistema de Escuelas Públicas de Newton, que es la entidad que está siendo investigada por el DOE, dijo que está comprometido a alentar a todos sus estudiantes a participar en el programa de teatro, "particularmente los estudiantes de color, que han estado muy poco representados en nuestros programas". .'

"Si bien se centra en las historias de las vidas de nuestros estudiantes de color, nadie es rechazado o excluido de participar o tener un papel en la producción 'Lost and Found' de Theatre Ink, el programa de enseñanza y teatro de trabajo de Newton North", dijo el distrito.

'Las Escuelas Públicas de Newton no excluyen a los estudiantes por motivos de color, raza, etnia o antecedentes religiosos'.

Sin embargo, NPS también condonó y ofreció un mensaje de apoyo para el esfuerzo teatral Lost and Found, aparentemente ofreciendo un sello de aprobación para las prácticas de casting de los estudiantes de secundaria.

"Estamos orgullosos de nuestros estudiantes por el arduo trabajo que realizan no solo para reunir un grupo diverso de artistas, sino también para desafiarse unos a otros a tener conversaciones difíciles sobre temas sociales", dijo el distrito.

'Theatre Ink ha brindado constantemente oportunidades para que los estudiantes cuenten y celebren las narrativas e historias de aquellos que históricamente han estado subrepresentados.

"Amplificar las historias, las experiencias y la historia de los estudiantes de color es solo un componente de nuestros diversos programas de bellas artes y artes escénicas", continuó la declaración, y además ofreció que respalda completamente "la premisa y el valor educativo de esta actuación".

Una graduada de Newton North High School compartió en Facebook lo desanimada que estaba por la noticia de que su alma mater había segregado su programa de teatro y ahora enfrenta una investigación.

'Qué diablos, estoy horrorizada', escribió, compartiendo un enlace a la cobertura de la historia. 'Esta no es la escuela secundaria de la que me gradué. Todos éramos Tigres. Aparentemente ya no. Es hora de limpiar la casa y eliminar a los educadores activistas.'

La Oficina de Derechos Civiles del DOE hace cumplir el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discriminación por motivos de raza, color u origen nacional en cualquier programa que haya recibido asistencia financiera federal del DOE.

NPS es una entidad pública que recibe fondos federales, por lo que cae bajo la jurisdicción del departamento y debe cumplir con la ley federal de derechos civiles.

En una carta que describe la investigación en curso, el DOE escribió que a pesar de que se abrió la investigación, eso "de ninguna manera implica que la OCR haya tomado una determinación sobre los méritos de la denuncia".

'Durante la investigación, la OCR es un investigador neutral, recopilando y analizando evidencia relevante de usted, el Distrito y otras fuentes, según corresponda.'

5 de Marzo 2023