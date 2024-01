Especialista en defensa observa OVNI que va más rápido que la velocidad del sonido bajo el agua

Los satélites buscan vida extraterrestre en planetas distantes, pero el extraño encuentro de un científico sugiere que tal vez queramos mirar más profundamente en nuestro mundo.

Bob McGwire, profesor de Virginia Tech y del Instituto de Análisis de Defensa, estaba realizando un trabajo clasificado en el submarino USS Hampton cuando escuchó el sonido de "algo zumbando".

El sonar a bordo determinó que el objeto sumergido no identificado (OSU) se desplazaba por el agua a una velocidad superior a la del sonido, califico.

Según McGwire, tales velocidades bajo el agua deberían haber aplastado al submarino, pero dijo que era como si estuvieran quietos.



McGwire dijo que instó al equipo naval a informar del encuentro, pero determinaron que obstaculizaría la misión.

'Cuando salí de allí con el conocimiento en la cabeza, sin que me hubieran dicho que me callara, sin que me hubieran dicho que era clasificado... A mí me toca decírselo a quien quiera. Lo arruinaron”, dijo McGwire, señalando que no discutiría el trabajo clasificado realizado en el submarino.

El extraño incidente ocurrió a finales de la década de 1990, pero McGwire recientemente contó la historia en el canal YouTube UAP Society, donde quería "dejar todo descubierto".

La historia también resurgió en línea, lo que despertó la atención de muchas personas en las redes sociales que "se preguntan qué fue".

McGwire no ha compartido lo que estaba haciendo en el submarino de la Armada, la ubicación y la profundidad a la que se encontraba debido a que la información estaba clasificada.

El compromiso duró apenas unos segundos, dijo.

'Estábamos en camino y, de repente, escuché un sonido. Es realmente extraño y claro que algo está pasando a nuestro lado", dijo McGwire.

El submarino de ataque rápido USS Hampton (SSN 767) de clase Los Ángeles está asignado al Escuadrón de Submarinos 11 en San Diego, California.

McGwire abordó el submarino desde un lugar no revelado y tomó una fotografía antes de sumergirse en las profundidades del mar.

El USS Hampton está limitado por la velocidad a la que puede viajar debido a la incompresibilidad del agua frente a él, pero la OSU "pasó volando" el submarino.

Se dice que "una persona con conocimiento de los sistemas a bordo" que probablemente estaba monitoreando la tecnología del sonar anunció que algo pasó volando cerca del submarino más rápido que la velocidad del sonido, dijo McGwire durante la entrevista en YouTube.

El sonido viaja más rápido en el agua, aproximadamente 3330 millas por hora, porque el líquido es aproximadamente 1000 veces más denso que el aire.

El único objeto fabricado por el hombre comparable sería el torpedo ruso Shkval, pero éste sólo puede alcanzar velocidades de 230 millas por hora.

Y el animal marino más rápido es el pez vela, que puede nadar a 68 millas por hora.

Lehto dijo que McGwire "tiene una amplia experiencia en la Marina" y ha trabajado con frecuencias de radio clasificadas.

McGwire también se ha desempeñado como oficial de inteligencia con autorización de alta seguridad y tiene un doctorado. de la Universidad de Brown.

Si bien el relato es extraño, las declaraciones de McGwire se hacen eco del video de 2021 que muestra al personal naval de EE. UU. teniendo un encuentro cercano con un objeto volador no identificado (OVNI).

El objeto fue filmado por una cámara a bordo del USS Omaha mientras navegaba frente a la costa de San Diego en julio de 2019.

Se escuchó a dos tripulantes no identificados exclamar: "Vaya, salpicó", después de que la pelota realizó un vuelo controlado sobre el océano, luego salpicó en el mar y desapareció bajo el agua.

Filmaron el objeto realizando un vuelo controlado sobre el agua durante un período prolongado antes de que finalmente ingresara al océano.

El cineasta de investigación Jeremy Corbell compartió las imágenes en Mystery Wire.

