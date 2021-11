Estados Unidos prohíbe los viajes de seis naciones en África por nueva y peligrosa variante del Covid19

La Casa Blanca anunció el viernes que prohibirá el ingreso de los viajeros procedentes de ocho países africanos, en un intento por contener los contagios con la peligrosa variante sudafricana del Coronavirus, nombrada por la OMS, como Ómicron y por cientificos como muy preocupante y algo nunca visto.

Los viajes estarán prohibidos en su mayoría a partir del lunes desde Sudáfrica, Botswana, Zimbabwe, Namibia, Lesotho, Eswatini, Mozambique y Malawi, dijo un alto funcionario de la administración del presidente Joe Biden.

El doctor Anthony Fauci había dicho previamente que Estados Unidos no restringirá los viajes desde Sudáfrica, donde la nueva variante 'supermutante' de COVID-19 está asustando a los científicos. La decisión final no se tomará hasta que los funcionarios puedan estudiar más sobre la enfermedad, dijo el viernes el Dr. Anthony Fauci.

La Organización Mundial de la Salud se está reuniendo actualmente para discutir la variante, que se espera que se denomine Nu. No está claro exactamente cuán mortal es entre las personas no vacunadas, y las agencias de salud estadounidenses aún no han hecho ningún tipo de advertencia al respecto.

Todavía no hay casos registrados de la variante en los EE. UU. y la mayoría de las advertencias provienen del Reino Unido, donde el secretario de Salud británico, Sajid Javid, admitió hoy: 'No sabemos lo suficiente sobre esta variante. Nadie sabe.'

A pesar de la falta de evidencia pública, Sky News cita a un veterano experto anónimo de la Agencia de Seguridad Sanitaria, su autoridad COVID, quien dijo que la variante es 'la peor que hemos visto hasta ahora'.

El Reino Unido ha suspendido temporalmente hasta el domingo todos los vuelos desde Sudáfrica, Botswana Lesotho, Eswatini, Zimbabwe y Namibia. Cualquier persona que vuele debe ponerse en cuarentena en un hotel aprobado por el gobierno. Israel, Italia, Alemania, la República Checa y los Países Bajos también han suspendido los viajes, al igual que Singapur.