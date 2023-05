Estados Unidos rastrea OTRO globo misterioso

El ejército de EE. UU. está rastreando otro globo misterioso que voló sobre suelo estadounidense, tres meses después de derribar la aeronave de vigilancia china.

El Pentagono lleva una semana siguiendo al objeto no identificado que ha sobrevolado Hawái y se dirige a México.

No está claro a quién pertenece , pero no ha sobrevolado ningún sitio militar sensible.

Los funcionarios estadounidenses no creen que pertenezca a China, y el Pentágono dijo que no emprenderá acciones militares.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, no tenía información adicional sobre el globo no identificado cuando se le presionó durante la sesión informativa del lunes.

A finales de enero, el Pentágono detectó un globo espía chino que sobrevolaba EE.UU. continental

La administración de Biden esperó hasta que estuvo frente a la costa de Carolina del Sur para derribarlo el 4 de febrero.

Un portavoz del Departamento de Defensa le dijo a DailyMail.com que se detectó que el globo no tripulado ingresaba al espacio aéreo de los EE. UU. frente a la costa de Hawái el 28 de abril flotando a aproximadamente 36,000 pies.

Se desconoce la propiedad del globo, pero no hay indicios de que estuviera maniobrando o siendo controlado por un actor extranjero o adversario.

“El globo no transitó directamente sobre la infraestructura crítica de defensa u otros sitios sensibles del gobierno de los EE. UU., ni representó una amenaza militar o física para las personas en tierra.

“Aunque volaba a una altitud utilizada por la aviación civil, no representaba una amenaza para la aviación civil sobre Hawái.

'Con base en estas observaciones, el Secretario de Defensa estuvo de acuerdo con la recomendación de sus comandantes militares de que no se necesita tomar ninguna acción contra el globo. El globo ahora está fuera del espacio aéreo y las aguas territoriales de Hawái. Continuaremos rastreando el globo con la FAA.'

El primer globo ingresó al espacio aéreo de los EE. UU. el 28 de enero y fue derribado el 4 de febrero después de pasar sobre los sitios de misiles nucleares de los EE. UU., incluida la Base de la Fuerza Aérea de Malmstrom en Montana.

La información recopilada provino principalmente de señales electrónicas, en lugar de imágenes, dijeron los expertos.

China afirmó anteriormente que el globo era un globo meteorológico civil que se desvió de su curso. El Ministerio de Relaciones Exteriores condenó su derribo como una "reacción exagerada".

El dirigible de 100 pies de largo desarrollado por el ejército chino en una base militar secreta en el desierto.

Las imágenes de una base en el noroeste de China se tomaron tres meses antes de que un globo espía chino fuera derribado frente a la costa de Estados Unidos y podrían indicar un avance significativo en el programa de aeronaves de China, dijeron expertos aeroespaciales.

El dirigible de 100 pies de largo que se encuentra en medio de una pista de aterrizaje de casi 0,6 millas de largo podría ser una "nave más versátil y maniobrable de lo que se ha visto o conocido anteriormente", informa CNN.

Las imágenes, tomadas por la compañía estadounidense de imágenes satelitales BlackSky, fueron presentadas a varios expertos aeroespaciales, quienes confirmaron que muestran un dirigible, una pista, un punto de pivote para lanzar aeronaves y un hangar de 900 pies de largo.

Jamey Jacobs, director ejecutivo del Instituto Aeroespacial de Oklahoma, dijo que un dirigible como este puede usarse como un "submarino de los cielos", ya que sus capacidades de propulsión y navegación podrían verlo flotando sobre un área durante bastante tiempo.

1 de Mayo 2023