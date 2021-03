Ex director del CDC dice que el Covid 19 escapó de un laboratorio en China

El exdirector del Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, el CDC, Robert Redfield, dice que esta convencido que el el Covid 19 'escapó' de un laboratorio en Wuhan, en China, y puede haber estado dando vueltas en los EE. UU. desde septiembre de 2019.

Redfield hizo las afirmaciones en una entrevista con CNN, este viernes, pero subrayó que era su 'opinión'.

'Si tuviera que adivinar que este virus comenzó a transmitirse en septiembre / octubre en Wuhan. Ese es mi punto de vista ... se me permite tener opiniones ', dijo Redfield.

Soy del punto de vista de que todavía creo que la ideología más probable de este patógeno en Wuhan fue de un laboratorio, ya sabes, escapó. Otras personas no creen eso, está bien. La ciencia eventualmente lo resolverá.

“No es inusual que los patógenos respiratorios con los que se trabaja en los laboratorios infecten al trabajador del laboratorio.

Eso no implica ninguna intencionalidad. Es mi opinión, ¿verdad? Pero soy virólogo. He pasado mi vida en virología., destaca el ex director del CDC.

26 de marzo 2021