Ex jefe de la NOAA investiga misteriosos objetos en el mar

Los objetos voladores no identificados (OVNI) han causado tanta preocupación en los últimos años que incluso la NASA lanzó una larga sonda para descubrir qué eran.

Ahora algunos expertos creen que la caza debería pasar del cielo al mar.

El ex jefe de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos ( NOAA) está lanzando una investigación sobre objetos sumergibles no identificados (OSU) y, en particular, sobre una extraña anomalía observada en el fondo marino frente a la costa de California.

Timothy Gallaudete, ex contraalmirante de la Marina de los EE. UU., ha pasado los últimos 18 meses entrevistando a docenas de marineros, submarinistas, personal militar y miembros de la Guardia Costera de los EE. UU., todos los cuales dicen haber visto embarcaciones no identificadas en el agua.

Un incidente fue filmado por el USS Omaha frente a la costa de San Diego, en el sur de California, en 2019, cuando se vio un objeto de forma oscura moviéndose rápidamente antes de caer al agua.

En el famoso incidente del Tic Tac en 2004, los pilotos de la Marina de los EE. UU. describieron una nave oblonga con forma de dulce flotando justo sobre el agua frente a la costa de California.

El sonar ha revelado una trinchera inusual en el fondo del mar, como si un objeto se hubiera estrellado contra una cresta y luego se hubiera detenido.

Gallaudet tiene previsto enviar al lugar un submarino teledirigido para comprobar si hay indicios de la causa del fenómeno.

"No puedo explicar esta característica y por eso quiero usar un ROV (vehículo submarino operado remotamente) para bucear desde un barco y capturar video del mismo", dijo a The Telegraph.

“Eso puede permitirnos identificar sus características detalladas y potencialmente determinar qué lo causó.

“Nadie ha aceptado todavía proporcionar un barco o un ROV. Una hipótesis es que pudo haberse formado por una interacción de un UAP (fenómeno aéreo no identificado) u OSU con el fondo marino.

Gallaudet cree que puede haber evidencia de OSU en los datos acústicos de la Marina de los EE. UU., pero actualmente está clasificada.

"No he visto firmas en esos datos, pero he hablado con un ex oficial de submarinos que sí las ha visto", añadió.

Esta semana Gallaudet lanzó un informe sobre el fenómeno junto con la Fundación Sol, un grupo de académicos, militares y funcionarios gubernamentales comprometidos con la investigación de los ovnis.

El grupo pide que las investigaciones sobre OSU se conviertan en una prioridad nacional de investigación oceánica para el gobierno de Estados Unidos y argumenta que las anomalías submarinas amenazan la seguridad marítima.

El informe detalla un incidente en Aguadilla, Puerto Rico, donde un sistema de imágenes térmicas en un avión de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. captó una nave que se movía rápidamente y que ingresaba al Océano Atlántico.

En su intervención en un simposio reciente de la Fundación Sol, el Sr. Gallaudet dijo: “En apenas un año y medio desde que me volví activo y comencé a entrevistar a personas, he conocido a docenas de personas, comerciantes, militares, guardacostas, marineros y submarinistas que hayan tenido observaciones.

“No tengo ningún dato todavía. Ese es el siguiente paso. Pero se trata de varias docenas de personas que han visto fenómenos en nuestros océanos, el Pacífico tropical oriental y occidental, el Golfo de México, el Caribe, el Mediterráneo y el Océano Índico, y el Atlántico Norte y la costa oriental.

"Así que esto está sucediendo y estoy tratando de comprenderlo mejor".

El año pasado, el Congreso de los Estados Unidos ordenó al Departamento de Defensa que investigara los ovnis y estableció una nueva oficina llamada Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios (AARO).

Es hora de tomar en serio la amenaza

Un informe de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de EE. UU. también descubrió 274 observaciones de ovnis por parte de personal militar entre agosto de 2022 y abril de 2023.

Gallaudet dijo que cuando trabajaba como meteorólogo jefe de la Marina de los EE. UU. en 2015, recibió un correo electrónico clasificado titulado "Problema urgente de seguridad de vuelo" con el famoso video Go Fast adjunto, que mostraba a los pilotos del Hornet evitando por poco colisiones en el aire con ovnis. .

Pero afirma que después del correo electrónico inicial, la Marina se negó a hablar de ello, lo que obligó a los pilotos a realizar maniobras evasivas por su cuenta y sin orientación.

Garry Nolan, profesor del Departamento de Patología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford, que ayudó a fundar la Fundación Sol, dijo que era hora de tomar en serio la amenaza.

Dijo: “Según lo representado por múltiples militares creíbles, los objetos han sido registrados por sonar moviéndose a velocidades bajo el agua que están mucho más allá de nuestros mejores submarinos u otro hardware.

“Del mismo modo, los pilotos han observado objetos cercanos a la superficie en múltiples sobrevuelos. Se han observado objetos elevándose del océano vistos desde las cubiertas de barcos militares o comerciales.

“La postura apropiada a adoptar al principio es tratar de explicar estas observaciones como errores o fallas electrónicas. El problema es que algunos de estos eventos implican múltiples observaciones simultáneas o mediciones del sistema de sensores.

"Por lo tanto, la posibilidad de que se produzcan múltiples fallas coincidentes es poco probable y, por lo tanto, abre la pregunta de si representan algún tipo de inteligencia no humana en funcionamiento.

The Telegraph

30 de Marzo 2024