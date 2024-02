Ex militares denuncian que un ovni desactivo un misil nuclear en 1964 usando un laser

El ejército estadounidense está en posesión de un vídeo de un OVNI que aparentemente desactiva una ojiva nuclear durante una prueba de rutina, según varios ex funcionarios.

Afirman que el vídeo en cuestión capturó una nave con forma de platillo rodeando la ojiva simulada y desarmada poco después de que se separara del propulsor del misil Atlas, y luego disparó cuatro rayos de luz a la ojiva, inutilizándola.

Los oficiales retirados de la Fuerza Aérea de los EE. UU., el teniente Bob Jacobs y el mayor Florenze Mansmann, afirman haber visto la grabación del encuentro de 1964 antes de que la cinta desapareciera.

Los exfuncionarios formaron parte de un equipo encargado de capturar videos de lanzamientos de prueba de misiles en California con equipos telescópicos de fotografía y videografía.

Dos días después, después de proyectar el vídeo, afirman que dos agentes de la CIA vestidos de civil confiscaron las imágenes y les juraron guardar el secreto.

El increíble relato es parte de un patrón que algunos expertos en ovnis han identificado, donde los ovnis parecen interferir con las armas nucleares.

El presunto incidente ocurrió hace casi seis décadas, el 15 de septiembre de 1964, pero recientemente se hizo público debido a que el autor Robert Hastings lo investigó.

Luis Elizondo reconoció la existencia del video y afirmó que lo había visto, según una publicación del 10 de febrero de Hastings en el sitio web The UFO Chronicles.

Elizondo dice que fue el ex director del Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales (AATIP) del Pentágono para estudiar ovnis, y que ha estado involucrado en varias filtraciones de alto perfil de imágenes militares que supuestamente muestran ovnis.

Una fuente anónima le reveló a Hastings que Elizondo confirmó los detalles del evento en entrevistas internas.

En la década de 1960, Jacobs estaba a cargo de un sitio de fotografía telescópica militar en Big Sur, California , que capturó el video mientras el misil viajaba varios miles de millas por hora en su trayectoria de vuelo planificada sobre el Océano Pacífico.

En ese momento, Mansmann era el analista jefe de imágenes fotográficas en la Base de la Fuerza Aérea Vandenberg, ahora llamada Base de la Fuerza Espacial Vandenberg, en el condado de Santa Bárbara, California.

La Guerra Fría avanzaba rápidamente, incluyendo muchos programas de operaciones encubiertas que probaban hardware militar sofisticado y secreto. Algunos escépticos de los ovnis han afirmado que los informes sobre ovnis proporcionaron cobertura para estos programas.

La nave captada inadvertidamente en la película tenía forma de cúpula y de disco, según Jacobs y Mansmann.

Era un "disco clásico, el centro parecía ser una burbuja elevada... toda la forma del platillo inferior brillaba y parecía girar lentamente", según una carta que Mansmann escribió sobre el incidente en 1983.

"En el momento del lanzamiento del rayo... el objeto giró como un objeto requerido para estar en posición de disparar desde una plataforma... pero nuevamente, esta podría ser mi propia suposición al estar en combate aéreo".

Cuarenta años después, un investigador del Senado estadounidense le dijo a Hastings que Elizondo había confirmado esta descripción en una entrevista oficial el año pasado.

"Durante esa sesión informativa, el ex director de la AATIP confirmó la existencia del vídeo, los detalles sobre lo que mostraba y la ubicación de una copia del mismo en los espacios de trabajo de la AATIP", escribió Hastings.

A pesar de que Mansmann le dijo a Jacobs que no hablara de lo que habían visto, Jacobs comenzó a hablar sobre el evento en 1982, pensando que había pasado suficiente tiempo desde el evento como para poder hablar libremente sobre lo que vio.

Pero sus afirmaciones fueron desestimadas por los escépticos e incluso fue objeto de acoso y amenazas de muerte anónimas.

El nuevo informe de Hastings parece coincidir con el recuerdo que tiene Elizondo del vídeo.

Cuando los investigadores fueron a buscar la grabación en DVD del video, donde Elizondo les había dicho que estaba, no estaba allí, informó Hastings.

Y aunque falta la grabación y la historia de que Elizondo vio la grabación proviene de segunda mano de un investigador, Hastings informó que tiene evidencia adicional para respaldarla:

'El 10 de noviembre de 2023, una fuente muy confiable, que no tengo la libertad de identificar, me dijo que el denunciante de UAP [fenómenos anómalos no identificados], David Grusch, había confirmado en privado que Elizondo también le había contado que había proyectado la película Big Sur. y que efectivamente capturó un sorprendente evento de interferencia de ojivas simuladas relacionado con OVNIs.'

Parece que el vídeo se perdió cuando el Pentágono destruyó los archivos y correos electrónicos de Elizondo, escribió Hastings. Esto habría ocurrido en 2017 después de que renunció como director de AATIP, lo que, según él, fue en protesta por el encubrimiento del Pentágono en asuntos ovni.

"Esta medida tan inusual por parte del Pentágono constituye una violación directa de una Orden de Preservación legal que fue dictada en base a las otras funciones de Elizondo en ese momento", escribió Hastings. "La orden exige que todos los archivos electrónicos e impresos de Elizondo se conserven indefinidamente, incluidos los correos electrónicos y la correspondencia".

Más allá del vídeo, hay algunas pruebas limitadas que respaldan la historia.

Un conjunto desclasificado pero inédito de datos de radar del evento del 15 de septiembre de 1964 aparentemente confirmó que se observó un objeto aéreo no identificado cerca de la ojiva simulada durante la prueba del misil, dijo una fuente a Hastings.

El análisis de los datos del radar en ese momento sugirió que el objeto no identificado podría haber sido escombros. También es posible que se tratara de "paja", objetos metálicos destinados a confundir al radar para evitar que los enemigos identifiquen la ubicación exacta de una ojiva.

"Así que tal vez el misterioso objetivo rastreado por el radar cerca de la ojiva no fuera más que paja", escribió Hastings. "Por otro lado, es posible que se tratara del OVNI real, cuya presencia el autor del informe de datos del radar probablemente no habría conocido, dado el estatus de alto secreto del incidente".

12 de Febrero 2023