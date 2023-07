Explosiva audiencia de altos mandos militares ante el Congreso de EE.UU sobre los Ovnis

Un ex oficial de inteligencia sugirió hoy que personas han sido asesinadas por el gobierno de los EE. UU. como parte de la conspiración para mantener los ovnis en secreto en una audiencia explosiva celebrada por el Congreso.

David Grusch, un ex funcionario de inteligencia de alto rango, es uno de los tres denunciantes militares que testificaron bajo juramento que tuvieron encuentros de primera mano o conocimiento sobre programas gubernamentales secretos que involucran tecnología que es 'no humana'.

Afirmó que EE. UU. ha estado en posesión de ovnis desde 'la década de 1930' y los ha estado modificando en secreto y llevando a cabo una campaña de desinformación pública para evitar que los detalles se filtren públicamente.

En un momento durante la primera audiencia de este tipo, el representante Tim Burchett (R-Tenn) le preguntó a Grusch: 'Personalmente, ¿ha escuchado que alguien [ha] sido asesinado?' Grausch dijo: 'Tengo que tener cuidado al responder esa pregunta. Dirigí a las personas con ese conocimiento a las autoridades correspondientes.

Grusch prestó juramento el miércoles, junto con Ryan Graves, un estimado ex piloto, y el veterano piloto de combate de la Marina, el comandante David Fravor, quien fue testigo del ovni 'Tic Tac' de 2004.

Al abrir la audiencia esta mañana, el representante Burchett prometió que sus testimonios serían un momento histórico para descubrir 'el mayor encubrimiento de la historia'.

Grusch también afirmó que varios funcionarios de inteligencia creíbles le habían dicho que el gobierno de los EE. UU. había recuperado aviones no humanos que tenían pilotos biológicos en su interior.



El ex agente de inteligencia de EE. UU. también dijo que conoce a "múltiples colegas" que resultaron heridos físicamente por ovnis, ya sea después de encontrarlos o de trabajar con ellos como parte de estos programas de acceso especial.

Al dar inicio a la audiencia, Burchett describió la audiencia como "histórica".

'Me gustaría agradecer a estos tres valientes testigos aquí. Hicieron un juramento para defender la Constitución de los Estados Unidos y, maldición, lo están haciendo.

“No vamos a traer hombrecitos verdes o platillos voladores a la audiencia, lamento decepcionar a la mitad de ustedes, solo vamos a llegar a los hechos.

"Vamos a descubrir el encubrimiento, y espero que esto sea solo el comienzo de muchas más audiencias y muchas más personas se presenten al respecto".

Los legisladores de la Cámara celebraron la audiencia para presionar al poder ejecutivo para que divulgue más información sobre los fenómenos anómalos no identificados (UAP) u ovnis, como prefiere Burchett.

Este evento significativo es la primera vez que estos tres hombres, o cualquier individuo, jura bajo juramento sobre encuentros con ovnis.

Graves, un ex piloto de F-18 con más de una década de servicio en la Marina de los EE. UU., fue el primero en dar declaraciones de apertura.

'Mi testimonio se basa en la información que me han proporcionado personas con un largo historial de legitimidad y servicio a este país, muchas de las cuales han compartido pruebas convincentes en forma de fotografías, documentación oficial y testimonios orales clasificados. y muchos colegas diferentes', dijo Grusch a los legisladores, afirmando que se sintió impulsado a compartirlo por un 'compromiso con la verdad y la transparencia'.

“Le pido al Congreso que haga que nuestro gobierno cumpla con este estándar e investigue a fondo estas afirmaciones”, dijo. Pero ahora que estoy aquí bajo juramento, me refiero a los hechos tal como me los han contado.

Le dijo al comité que él y más de 30 tripulantes y veteranos han experimentado UAP, fenómenos aéreos no identificados, junto con miembros del Congreso que han confiado en él.

Graves dijo que, como piloto de F-18 en los Red Rippers, su escuadrón fue 'dividido por UAP' durante una misión de entrenamiento cerca de Virginia Beach en 2014.

Describió el objeto como "gris oscuro o negro dentro de una esfera transparente". Tenía unos 15 pies de diámetro y se acercó a 50 pies del avión líder.

El comandante de la misión terminó el vuelo y el escuadrón presentó un informe de seguridad, continuó explicando Graves.

"Esta historia es más común de lo que esperamos", dijo Graves: "más de 30 testigos le habían contado a su grupo sobre avistamientos similares".

"A menudo, son veteranos con décadas de experiencia en vuelo", agregó.

Graves también dijo: "Los UAP están en nuestro espacio aéreo, pero no se reportan en gran medida".

Grusch habló a continuación, proporcionando detalles sobre cómo el gobierno de EE. UU. tiene vehículos extraterrestres 'intactos y parcialmente intactos'.

Grusch dijo el mes pasado que la primera recuperación de un OVNI fue en Magenta, Italia, en 1933, y el gobierno italiano de Mussolini lo retuvo hasta 1944 hasta 1945 cuando el Papa Pío XII avisó a Estados Unidos al respecto.

"Debido a mis extensos deberes de apoyo de inteligencia a nivel ejecutivo, fui autorizado a literalmente todos los compartimentos relevantes y en una posición de extrema confianza tanto en mi capacidad militar como civil", dijo Grusch durante la audiencia del miércoles.

"Me informaron en el curso de mis deberes oficiales de un programa de ingeniería inversa y recuperación de fallas UAP de varias décadas al que se me negó el acceso a esa lectura adicional cuando la solicité".

El representante Glenn Grothman le preguntó a Grusch si cree firmemente que el gobierno tiene posesión de UAP, a lo que el ex oficial de inteligencia respondió, 'absolutamente'.

Y dijo que se basa en entrevistas con al menos 40 testigos.

Cuando se le preguntó dónde están las naves, agregó: "Sé las ubicaciones exactas y esas ubicaciones se le proporcionaron al inspector general ... De hecho, hice que las personas con conocimiento de primera mano proporcionaran una divulgación protegida al Inspector General".

Grusch también dijo que se había enfrentado a represalias brutales después de dar a conocer sus relatos de primera mano sobre ovnis.

'Tengo conocimiento de actividad de represalia activa planificada contra mí y otros colegas.

'Hubo ciertos colegas míos que fueron brutalmente atacados administrativamente. Me enoja mucho como líder ver que eso le suceda a otros compañeros de trabajo y superiores míos en los últimos tres años”, agregó Grusch.

'¿Cómo explicas esa respuesta? Esa parece una respuesta extraña”, preguntó el demócrata de Maryland Jamie Raskin.

Yo lo llamo terrorismo administrativo. Eso está en su aljaba o herramienta en la caja de herramientas para silenciar a las personas, especialmente a los servidores públicos de carrera que se preocupan por su carrera, se preocupan por su autorización, su reputación, para subir la escalera, y cuando amenaza ese flujo, esa trayectoria profesional, mucho de la gente retrocede, pero estoy aquí para representar a esa gente', dijo Grusch.

Fravor le recordó al mundo su infame encuentro de 2004 con el OVNI 'Tic Tac'.

"Me gustaría decir que el objeto de tic tac con el que nos comprometimos en 2004 fue muy superior a todo lo que teníamos en ese momento, lo que tenemos hoy o lo que buscamos desarrollar en los próximos 10 años", dijo.

"Si, de hecho, tenemos programas que poseen esta tecnología, debe contar con la supervisión de aquellas personas que los ciudadanos de este país eligieron en el cargo para representar lo que es mejor para los Estados Unidos y lo mejor para los ciudadanos".

Fravor describió el objeto Tic Tac como "perfectamente blanco, liso y sin ventanas", con "dos pequeños objetos que salían del fondo".



'Fue increíble de ver. Le dije a mi amigo que quería volarlo', dijo Fravor durante la primera audiencia de este tipo.

'No soy como un fanático de los ovnis, ese no soy yo. Pero les diré que lo que vimos con cuatro pares de ojos durante cinco minutos, aún así, no hay nada que se le parezca”, dijo. 'Es simplemente una tecnología increíble.'

Cuando se le preguntó a Fravor si conocía alguna tecnología similar en la Tierra, respondió: "Nada que pueda bajar del espacio, pasar el rato durante tres horas y luego volver a subir".

Continuó explicando que él y su escuadrón presenciaron una caída de UAP desde 80,000 pies, casi el doble del techo de sus aviones de combate F-18, hasta la superficie del océano, donde otra nave parecía estar agitando el mar.

"Luego pasó corriendo más allá de su punto de encuentro tres veces más rápido que sus aviones", dijo.

Fravor también dijo que hay varios testigos que se presentan que dicen que tienen conocimiento de primera mano [de los ovnis], lo que puede haber sido una referencia a un ex infante de marina que afirma que él y cinco camaradas vieron un platillo volador cargado con armas mientras servían en Indonesia en 2009.

Michael Herrera afirma que mientras protegía un lanzamiento aéreo de suministros de ayuda en las afueras de Padang en octubre de ese año, su unidad de seis hombres tropezó con una nave octogonal flotante que aparentemente usaban las fuerzas clandestinas de EE. UU.

Los tres denunciantes acordaron el miércoles que los UAP están recopilando información de reconocimiento, probando nuestras capacidades y dijeron que "potencialmente" representan una amenaza existencial para los EE. UU.

Y cada uno de los hombres estuvo de acuerdo en que si la nave se volvía hostil, ellos y su tripulación no tendrían la capacidad de defenderse.

Estas preguntas fueron formuladas por el representante Andy Ogles, quien confirmó que existe una clara amenaza para la seguridad nacional de los EE. UU. e instó al Congreso a estar al tanto de tales actividades luego de las respuestas.

Burchett dio su argumento final: 'Has soportado críticas y comentarios despectivos. Así que Dios los bendiga. Hicimos historia hoy.

Agencias

26 de Julio 2023