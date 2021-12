Florida rompe otra vez récord de infecciones con Covid19

La Florida reportó casi 32,000 nuevos casos de COVID-19 al CDC desde el jueves pasado, un nuevo máximo en un día para la pandemia.

Los 31,758 casos atribuidos al día anterior superan el récord anterior de 27,669 del 26 de agosto.

El estado estuvo un poco por debajo de eso cuando se reportaron 26,811 nuevos casos desde el miércoles.

El pico de la variante ómicron contagiosa ha sido repentino. Florida había estado informando durante semanas menos de 2.000 casos nuevos por día desde finales de octubre hasta principios de diciembre.

Las largas filas han abrumado los lugares de pruebas en todo el sur de Florida en los últimos días, debido a que las personas se apresuran a averiguar si están infectadas antes de las reuniones festivas.

La mayor demanda de pruebas es un factor para revelar más casos, aunque las tasas de positividad también se están disparando, según datos estatales y locales.

Un estudio de la Universidad de Florida predice que el punto máximo de contagio será el Febrero del 2022 y que podría haber hasta 150.000 infecciones al día, muchas de las cuales no se informarán.

Florida promedió más de 21,000 casos nuevos por día en el pico del aumento de verano en agosto. Ese pico fue impulsado por la variante delta.

Las primeras investigaciones muestran que posiblemente la variante omicron no hospitalice a tantas personas, y ayude a aumentar la cifra de personas que han recibido inyecciones de refuerzo.

Pero eso no significa que no exista riesgo para algunos.

“Esta variante omicron no parece ser tan letal como la variante delta. Sin embargo, no significa que en realidad no pueda causar una enfermedad grave en algunos pacientes ”, dijo el Dr. O'Neil Pyke, director médico de Jackson North. .

Las autoridades instan a los residentes a que se vacunen y refuercen, y que eviten reunirse con personas que no están protegidas, especialmente en lugares cerrados.

24 de diciembre 2021