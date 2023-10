Fuerza Aérea de Israel continúa golpeando agresivamente a Hamás

El jefe de la Fuerza Aérea de Israel dice que aviones de combate y drones están atacando “agresivamente” la Franja de Gaza para eliminar tantas amenazas como sea posible antes de que las fuerzas terrestres comiencen su esperada ofensiva.

“Estamos preparando el terreno para una operación lo más eficaz posible. Eliminar tantas amenazas como sea posible desde tierra y aire”, dice el jefe de la IAF, mayor general Tomer Bar, en una llamada con periodistas.

“Haremos lo que sea necesario, de manera agresiva, de modo que si se decide maniobrar, permitamos la mejor entrada terrestre que dé a las tropas libertad de acción operativa”, dice Bar.

“La Fuerza Aérea trabajará hombro con hombro con las fuerzas terrestres”, añade.

Bar dice que la IAF está centrada en luchar en la Franja de Gaza, pero que está “fuerte y altamente preparada para cualquier acontecimiento que pueda ocurrir también en el norte”.

The Commander of the Hamas Southern Military District, Ma'taz Eid was reportedly Killed earlier today by an Israeli Airstrike on the Gaza Strip. pic.twitter.com/vKccQOEQ1G