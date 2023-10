Hamas sentirá nuestra ira, Israel desata ataques aéreos sin precedentes en Gaza

Hamás sentirá la "ira" de Israel, advirtió un alto asesor político de Benjamin Netanyahu, mientras aviones de combate del estado hebreo desataban un infierno de ataques sin precedentes contra Hamas en Gaza.

El implacable bombardeo se produjo cuando los jefes de defensa israelíes confirmaron que las tropas de las FDI estaban "expandiendo sus operaciones" en todo el enclave, en una medida que, según los expertos militares, una invasión terrestre era inminente.

Madhath Mubashar—Commander of Hamas' Western Khan Yunis Battalion—was eliminated by an IDF aerial strike.



Furthermore, the IDF struck 250+ Hamas targets including a terrorist tunnel network in Gaza that detonated the secondary explosions. pic.twitter.com/qaB5J0np2G