Hasta The New York Times lo dice, que es asombroso que no lo censuren para estar a bien con los Demócratas y su agenda de izquierda.

El periódico ha sugerido una vez más que Joe Biden puede ser demasiado viejo para postularse para la reelección y destaca que los empleados temen que pueda tropezar con los cables.

Biden, de 79 años, ha experimentado una disminución en los niveles de energía, y algunos asistentes alegan que "a menudo arrastra los pies" mientras camina, lo que genera temores que "se tropiece con un cable". También a menudo tiene problemas para hablar.

Los miembros del personal le dijeron al New York Times de tendencia izquierdista que se encuentran conteniendo la respiración durante los compromisos de Biden para ver si llega al final sin cometer un error.

Biden, de 79 años, es el presidente estadounidense de mayor edad, ha sido objeto de críticas por su estado físico y mental desde antes de asumir el cargo.

The Times ha comenzado a cuestionar la idoneidad del presidente para el cargo en los últimos meses, una marcada diferencia con su estridente apoyo a Biden en el período previo a las elecciones de 2020.

El artículo del sábado se titula: "A los 79 años, Biden está probando los límites de la edad y la presidencia", y el reportero del Times, Peter Baker, escribe que la "edad del presidente se ha convertido cada vez más en un tema incómodo para él, su equipo y su partido".

Baker también habló con estrategas de Partido Demócrata que están expresando su preocupación de que sea "imprudente" que Biden busque la reelección para un mandato en la Casa Blanca que terminará cuando tenga 86 años.

Durante su presidencia se ha visto varias meteduras de pata en multiples eventos, incluido el viernes, cuando pareció leer las instrucciones de su teleprompter.

El mes pasado, se cayó de su bicicleta durante un paseo cerca de su casa en la playa en Delaware y luego saltó en un esfuerzo por demostrar que no resultó herido en el accidente.

The Times informó que los empleados se encogieron por la cobertura que recibió la historia de la caída de la bicicleta, y dijeron que muchos insistieron en que el presidente sigue siendo agudo e inquisitivo.

Los asistentes alegan que la salud de Biden es un "tema delicado" en toda la Casa Blanca.

10 de julio 2022