Hijo de Trump culpa a la izquierda radical y asegura que su padre continuará luchando

El hijo mayor de Donald Trump culpó a la izquierda radical del tiroteo en el mitin del sábado, pero prometió que eso no impedirá que su padre haga campaña.

Esto ocurrió horas después de que se dispararan armas de fuego contra el expresidente durante un mitin en Pensilvania , alterando lo que ya era una temporada de campaña extraordinaria.

Las investigaciones continúan, pero Donald Trump Jr sugirió que no había duda de quién estaba detrás del aparente intento de asesinato.

"Acabo de hablar con mi padre por teléfono y está muy animado", dijo.

"Nunca dejará de luchar para salvar a Estados Unidos, sin importar lo que la izquierda radical le arroje".

Por su parte el ex fiscal general Bill Barr reaccionó al tiroteo en el mitin de Trump en Pensilvania, condenando a los demócratas que han etiquetado al ex presidente como una "amenaza existencial a la democracia".“Los demócratas tienen que dejar de hablar de manera irresponsable sobre que Trump es una amenaza existencial para la democracia. No lo es”, dijo Barr.



Ivanka: “Te amo papá, hoy y siempre”

Ivanka Trump agradeció al Servicio Secreto por su acción decisiva. Dijo

Gracias por su amor y sus oraciones por mi padre y por las demás víctimas de la violencia sin sentido que se produjo hoy en Butler, Pensilvania. Agradezco al Servicio Secreto y a todos los demás agentes de la ley por sus acciones rápidas y decisivas hoy. Sigo rezando por nuestro país. Te amo, papá, hoy y siempre.

Tiffany Trump agradece a Dios por mantener con vida a su padre

Tiffany Trump agradeció a Dios por mantener con vida a su padre Donald Trump luego de que le dispararan durante su mitin en Pensilvania el sábado por la noche.

Agradezco profundamente las muestras de amor y apoyo que he recibido de mi padre. Gracias, Dios, por mantenerlo con vida", escribió en X.





El RNC y la campaña de Trump afirman que la convención se llevará a cabo según lo planeado

El Comité Nacional Republicano y los líderes de la campaña de Trump dijeron en un comunicado el sábado que la Convención Nacional Republicana se llevará a cabo según lo planeado.

Se espera que la convención con sede en Milwaukee comience el lunes y continúe hasta el jueves.

La declaración fue firmada por el presidente del Comité Nacional Republicano, Michael Whatley, y la copresidenta Lara Trump, nuera del ex presidente, así como por los principales asesores de campaña de Trump, Susie Wiles y Chris LaCivita.

13 de Julio 2024