Horror en Alabama: Proponen pena de muerte para violadores de niños tras desmantelar red de abuso en un búnker subterráneo

Condado de Bibb, Alabama – Un espeluznante caso de abuso sexual infantil ha conmocionado a la comunidad del condado de Bibb, donde las autoridades desmantelaron una red de siete personas que presuntamente sometieron a múltiples niños, uno de tan solo tres años, a torturas y violaciones sistemáticas en un búnker subterráneo. La brutalidad de los crímenes ha provocado que dos legisladores estatales exijan que la violación de menores sea un delito castigado con la pena de muerte.

La investigación, que se inició tras un aviso del Departamento de Recursos Humanos de Alabama (DHR), destapó un escenario de pesadilla. Los sospechosos supuestamente organizaban y pagaban por abusar de los niños dentro de un sórdido búnker antitormentas. Las víctimas, con edades comprendidas entre los tres y los 15 años, eran controladas con collares de descargas eléctricas y obligadas a realizar actos sexuales. Imágenes del interior del búnker revelaron un colchón manchado en el suelo de una habitación desolada y sucia.

Como respuesta directa a la brutalidad de estos crímenes, el representante Matt Simpson y la senadora estatal April Weaver están impulsando un proyecto de ley para que los condenados por violación o sodomía de un niño menor de 12 años puedan ser sentenciados a la pena capital.

"Esta sería una herramienta que los fiscales tendrían a su disposición", afirmó el representante Simpson, subrayando que su uso dependería de la discreción del fiscal de cada condado.

La senadora Weaver fue más contundente: "Desafío a cualquiera, en cualquier lugar, con conciencia o sentido de la moral, a que mire este caso y otros similares y argumente que la pena de muerte no es apropiada".

Una red de depravación y crueldad

Los detalles revelados por la fiscalía pintan un cuadro de crueldad indescriptible. Andrés Trejo-Velázquez, uno de los acusados, presuntamente "ataba a un niño a la cama, a otro a una silla y al tercero a uno de los postes de soporte" del búnker. También se le acusa de drogar a los niños con un "polvo blanco" en sus bebidas y de vender imágenes de ellos desnudos. Irónicamente, el fiscal adjunto Bryan Jones señaló que el hecho de que drogara a las víctimas "puede ser una bendición disfrazada, porque no recuerdan muchas cosas".

La red operaba también como una trama de trata de personas, llegando a vender a los niños a otros abusadores por hasta 1.000 dólares la noche. Además, al menos uno de los siete detenidos ha sido vinculado a una banda mexicana que utiliza el tráfico sexual como su principal fuente de ingresos.

Los siete arrestados enfrentan una larga lista de cargos graves:

William Chase McElroy (21): Acusado de violación, sodomía y trata de personas.

Dalton Terrell (21): Acusado de violación, sodomía, trata de personas y secuestro.

Timothy St. John (23): Acusado de violación, sodomía, trata de personas, secuestro, bestialidad y crueldad animal.

Ricky Terrell (44): Acusado de violación.

Andrés Trejo-Velázquez (29): Acusado de trata de personas. Su estatus migratorio está bajo investigación.

Rebecca Brewer (29): Acusada de trata de personas, secuestro y tortura sexual.

Sara Louis Terrell (41): Acusada de tortura sexual y abuso sexual de un menor de 12 años.

Actualmente, todos los niños rescatados se encuentran bajo la custodia del DHR mientras las autoridades continúan investigando para determinar el número total de víctimas. Se espera que los acusados regresen a la corte para su comparecencia en agosto.

3 de Agosto 2025