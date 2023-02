Hunter Biden FINALMENTE admite que la infame y popular computadora portátil es SUYA

Hunter Biden está a la ofensiva y sus abogados ahora le piden al Departamento de Justicia que investigue a los aliados del expresidente Donald Trump , quienes vendieron el disco duro de su computadora portátil a los medios de comunicación en el período previo a las elecciones de 2020, según la carta de Hunter.

El abogado del hijo del presidente de Estados Unidos, , Abbe Lowell, pidió al Departamento de Justicia que investigara al ex estratega de Trump Steve Bannon, al abogado de campaña y exalcalde de la ciudad de Nueva York Rudy Giuliani, el abogado de Giuliani y propietario del taller de reparación de computadoras de Wilmington, John Paul Mac Isaac, quien obtuvo la computadora portátil en Abril 2019.

Lowell señala que Mac Isaac envió una copia de los datos de la computadora portátil al abogado de Giuliani, Robert Costello, quien se la entregó al ex alcalde, quien en ese momento estaba presionando teorías desacreditadas sobre el joven Biden.

A partir de ahí, Giuliani le contó la historia de la computadora portátil a un reportero del New York Post, que publicó la historia sobre la computadora portátil en octubre de 2020, y a Bannon, decía la carta.

Hunter Biden nunca dio su consentimiento para que se compartiera su información personal, argumentó Lowell.

“Este sucio truco político fallido resultó directamente en la exposición, explotación y manipulación de la información privada y personal del Sr. Biden”, decía la carta. "Los políticos y los medios de comunicación han utilizado estos datos a los que se ha accedido, copiado, distribuido y manipulado ilegalmente para distorsionar la verdad y causar daño al Sr. Biden".

La carta es la primera vez que Hunter Biden reconoce que fueron sus datos los que se encontraron y distribuyeron a los miembros de los medios de comunicación.

El contenido de la computadora portátil incluye correos electrónicos comerciales y personales, así como una serie de imágenes de Hunter Biden en posiciones comprometedoras.

En una carta separada, los abogados de Biden han pedido que el presentador de Fox News, Tucker Carlson, se retracte y se disculpe por lo que afirman son declaraciones falsas y difamatorias cuando dijo repetidamente que Hunter Biden tiene acceso a los documentos clasificados encontrados en la casa de los Biden en Wilmington.

Mac Isaac se negó a comentar cuando fue contactado por The Associated Press el miércoles por la noche.

Costello, al que se le pidió que comentara en su nombre y en el de Giuliani, dijo que aún no había visto una copia de la carta, pero dijo que sonaba "absurdo".

Un abogado que representó a Bannon en un juicio en Washington, DC, el año pasado, no respondió de inmediato una llamada en busca de comentarios.

Un representante de Fox News no hizo comentarios inmediatos a The Associated Press.

La solicitud de que el Departamento de Justicia abra una investigación penal no compromete a los fiscales federales a tomar ninguna medida, pero representa un cambio en la estrategia legal y una rara respuesta pública del joven Biden y su equipo legal.



El lunes, el nuevo presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, llamó a Hunter Biden un "testigo" en una investigación sobre el "tráfico de influencias de la familia Biden", centrada principalmente en los negocios del primer hijo con China.

Comer dijo que no llamaría de inmediato a Hunter Biden para que se sentara ante el comité, sino que buscaba los llamados "informes de actividades sospechosas" del Departamento del Tesoro que se ocupan de su negocio en China.

"Entonces, cuando miras a [Jared Kushner], y de nuevo no lo estoy defendiendo, sé en qué negocio estaba. Está en el negocio de bienes raíces", dijo Comer mientras encabezaba un evento en el National Press Club. '¿En qué negocio está Hunter Biden? Yo diría que es tráfico de influencias y tengo un problema con eso.

1 de Febrero 2023