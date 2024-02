Ilegal venezolano que asesinó a estudiante de enfermería fue liberado en New York

El inmigrante ilegal que asesino a la estudiante de enfermería Laken Riley, de 22 años, había sido arrestado previamente por la policía en la ciudad de New York en septiembre pasado y liberado posteriormente por el sistema judicial de esa ciudad a pesar de haber cometido delitos serios.

José Antonio Ibarra, de 26 años, de Atenas, fue acusado por el asesinato de Riley de homicidio grave, encarcelamiento falso, secuestro y ocultación de la muerte de otra persona y se le negó la libertad bajo fianza el sábado por la mañana.

Pero hace apenas cinco meses, Ibarra fue arrestado y acusado de "actuar de manera tal que lastimó a un niño menor de 17 años y una violación de la licencia de conducir", según ICE.

La policía de Nueva York lo liberó "antes de que se pudiera emitir una orden de detención", dijo la agencia.

La ciudad de Nueva York es también una "ciudad santuario", lo que generalmente impide que las autoridades cumplan con las órdenes de detención de ICE.

Ibarra, que estaba casado, había estado trabajando para DoorDash, Uber Eats y un restaurante local en el momento de su arresto por poner en peligro el bienestar de un niño.

Fue sorprendido en Queens, Nueva York, conduciendo un ciclomotor de gasolina con el hijo de su esposa en la espalda, sin ningún casco ni sistema de sujeción para el niño.

Desde entonces, la Oficina de Campo de Atlanta de Operaciones de Deportación y Ejecución de ICE ha presentado una orden de retención contra Ibarra luego de su arresto el viernes. Actualmente se encuentra detenido en la cárcel del condado de Clarke.

Antes de su arresto por la policía de Nueva York, Ibarra había publicado fotografías en las redes sociales de él recorriendo los sitios de la Gran Manzana.

El domingo, ICE confirmó que Ibarra es un migrante venezolano que no es ciudadano estadounidense.

Su esposa, Layling Franco, dijo al New York Post que le sorprendió saber que su marido era el presunto sospechoso del asesinato en Georgia.

'Tengo mucha fe en que no era él, que hubo un malentendido en alguna parte. Pero si lo hizo, tiene que pagar por lo que hizo, de verdad', afirmó Franco.

'Nos casamos para poder unir nuestros casos de asilo. Él era la persona que pensé que podía superar. Nos conocemos de toda la vida.

"No era agresivo, nada de eso", insistió Franco. 'Tuvimos problemas como pareja pero nuestros problemas no fueron físicos. No daríamos puñetazos pero alzaríamos la voz.'

Riley fue encontrada muerta en una zona boscosa cerca del lago Herrick el jueves por la tarde.

"Queremos agradecer al público por sus oraciones y pensamientos durante este momento trágico", dijo la devastada familia en un comunicado.

'Laken era una hija, hermana, amiga y persona increíble en general. Su amor por el Señor fue ejemplificado en cada aspecto de su vida.

'La extrañaremos todos los días, pero prometemos honrar su vida a lo grande.

Agregaron: "Durante este momento tan difícil, le pedimos que respete nuestra privacidad y nos brinde el tiempo y el espacio necesarios para llorar la vida de nuestra hija que fue trágicamente truncada".

Riley fue reportada como desaparecida después de que su compañera de cuarto en cuestión le dijera a la policía que ella no había regresado de correr.

Fue asesinada por un "traumatismo contundente", confirmó la policía.

"El individuo estaba inconsciente y no respiraba y tenía heridas visibles", dijo el jefe de policía de la UGA.

Ibarra, de 26 años, cruzó a El Paso, Texas, en septiembre de 2022, pero había sido liberado de un centro de detención por falta de espacio.

Ahora los republicanos, incluida Marjorie Taylor Greene, han pedido que Ibarra reciba la pena de muerte.

'Ibarra es un extranjero ilegal y asesinó a una joven de la edad de mis propios hijos. La deportación no es suficiente. Merece la pena de muerte”, dijo el representante de Georgia en una publicación en X, antes Twitter.

'Quieres irrumpir en nuestro país, ILEGALMENTE, y asesinar a una de nuestras chicas. ¡PENA DE MUERTE!' Añadió en otro.

Ibarra ha sido acusado de asesinato con malicia, asesinato grave, agresión agravada, agresión agravada, encarcelamiento falso, secuestro, obstaculización de una llamada al 911, ocultación de la muerte de otra persona y no comparecer para un cargo de huellas digitales.

La policía dijo que no conocía a la víctima y que el crimen fue un "acto aleatorio y en solitario".

El jefe de policía de la UGA, Jeffrey Clark, dijo a los periodistas en una conferencia de prensa el jueves que los agentes registraron el apartamento de Ibarra en Atenas y la evidencia muestra que actuó solo.

'Él no la conocía en absoluto. Creo que este es un crimen de oportunidad en el que vio a un individuo y sucedieron cosas malas", dijo Clark.

'La evidencia es sólida. Está respaldado por aportes clave de la comunidad, evidencia física y trabajo policial experto. Es importante destacar que contamos con imágenes de vídeo de la red de cámaras de seguridad de nuestro campus.'

Riley era una estudiante de último año de enfermería matriculada en la Facultad de Enfermería de la Universidad de Augusta en Atenas y creció en Woodstock, Georgia.

Antes de obtener su título universitario en la UGA en 2023, se graduó de River Ridge High School en 2020.

Riley era miembro de los equipos de atletismo y campo traviesa de su escuela secundaria y el superintendente del distrito escolar del condado de Cherokee, Brian Hightower, la describió como "una atleta académica destacada".

También fue miembro de la hermandad de mujeres Alpha Chi Omega.

