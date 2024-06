Imágenes virales de luces sobre mítico rancho en Arizona

Imágenes increíbles han mostrado varios OVNIS avistados en un misterioso y antiguo cañón donde los expertos afirman haber encontrado 'evidencias' de portales.

El misterioso fenómeno se mostró durante el episodio del martes del programa Beyond Skinwalker Ranch del History Channel.

Los presentadores Paul Beban, periodista veterano, y Andy Bustamante, ex agente de la CIA, viajaron a Rock Art Ranch, un rancho de ganado privado en el norte de Arizona, para investigar los miles de antiguos petroglifos nativos americanos.

Los hombres hablaron con el ex guardabosques navajo Jon Dover sobre los antiguos grabados rupestres que muestran animales, criaturas de tres dedos que aparentemente representan extraterrestres y lo que se cree que son portales.

La zona, considerada sagrada, fue creada por pueblos indígenas hace más de 13.000 años.

Los expertos llevan años investigando los petroglifos.

Las estrellas de Secret of Skinwalker Ranch, el astrofísico Travis Taylor y el investigador principal Eric Bard, dijeron a los dos expertos en el programa derivado que "pensaran" en lo que están mirando y en "lo que podría ser lo que está tratando de decirles".

Taylor, un aclamado astrofísico que ha trabajado con la NASA para explorar el fenómeno OVNI, explicó que los pueblos indígenas utilizan los sistemas de cuevas como un sistema de portal y señaló que "lugares como estos pueden ser una puerta o una ventana a otro lugar".

Bard parecía entusiasmado por el 'portal' que iban a presenciar.

Durante el episodio, los hombres comparan los petroglifos que aparecen en Rock Art Ranch con los del Skinwalker Ranch en Utah para ver si existe una conexión.

Andy y Paul trajeron su equipo de imágenes térmicas para verificar la energía y las vibraciones, una novedad para Dover, quien les dijo que nunca se habían realizado investigaciones o experimentos en Rock Art Ranch.

Durante su caminata hacia el cañón, Dover les contó sobre las tallas que han estado allí desde el año 500 d.C.

Dover dijo que las personas con tres dedos representan a la "gente estrella".

Andy expresó sorpresa y dijo: 'Entonces, básicamente estamos diciendo aquí que hubo personas que fueron visitadas o que experimentaron contacto con extraterrestres. Eso es realmente una lección de humildad”.

También explicó que en la cultura nativa “las espirales siempre son una indicación de migración”, pero dijo que “las hemos reinterpretado para simbolizar un portal”.

Los hombres tomaron medidas mientras estaban en el campo y usaron sus instrumentos para capturar el nivel de sonido y energía.

Durante su exploración, descubrieron partes de las rocas de los acantilados que estaban muy calientes, mientras que otras no.

Dover añadió: "Creemos que los antiguos tenían la capacidad de manipular estas puertas dimensionales"

Dos ovnis con forma de cigarro aparecieron misteriosamente después de realizar un ritual: volaron a velocidades increíblemente altas durante el espectáculo de una hora de duración.

Aún más actividad comenzó a ocurrir después de que un curandero nativo americano tocó un tambor y cantó un ritmo melódico lento que causaba vibraciones.

Ambos hombres notaron una caída drástica de la temperatura y los OVNIs en forma de orbes cambiaron de dirección.

Uno de los varios objetos voladores no identificados fue captado por una cámara colocada a nivel del suelo, acelerando antes de desaparecer de la vista.

Sin embargo, una cámara separada instalada a 60 pies sobre el cañón no capturó el OVNI sobre los petroglifos, lo que llevó a los investigadores a pensar que podrían ser OVNIs más pequeños, parecidos a orbes.

Go Beyond. Season 2 on Beyond Skinwalker Ranch explores the mysteriously weird places you want to know about. Watch with us on Tuesday nights following The Secret of Skinwalker Ranch on @historytv starting at 9/8c and 10/9c #skinwalkerranch ???? pic.twitter.com/w2Btfdsyq9