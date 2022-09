Impresionante contraofensiva de Ucrania contra Rusia, empuja al ejercito invasor hacia las fronteras

Ucrania persiguió a las tropas rusas a través de la frontera después de recuperar docenas de pueblos y ciudades clave en un impresionante contraataque que ha significado otra derrota humillante para el ejército de Putin.

Los videos que surgieron el domingo por la tarde y el lunes por la mañana parecían mostrar a los hombres de Kyiv en un cruce fronterizo con Rusia en Strilecha, al norte de Kharkiv, arrancando la bandera de Rusia y reemplazándola con la suya.

Se produce después de que se desarrollaron escenas similares en toda la región de Kharkiv el fin de semana, cuando las tropas de Ucrania irrumpieron en el este de la ciudad, rompiendo las líneas rusas y liberando una franja de territorio dos veces el tamaño del Gran Londres, incluidos varios centros clave de transporte y logística. apoyando a los hombres de Putin en el Donbas.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, dijo que las Fuerzas Armadas de Ucrania han liberado más de 6.000 kilómetros cuadrados del territorio ucraniano de las fuerzas de ocupación rusas.

"Desde principios de septiembre, nuestros guerreros han liberado más de 6.000 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano en el este y el sur [del país]. Nuestras tropas continúan avanzando".

Zelenskyy agradeció a la 57 Brigada Separada de Infantería Motorizada, que se ha recuperado de los intensos combates en el este y avanza con gran valor y confianza en el frente sur; la 59 Brigada Separada de Infantería Motorizada, que ha ido avanzando de manera constante a pesar del terreno abierto y difícil y el fuego de la artillería rusa; la 128.ª Brigada Separada de Asalto de Montaña, que ha liberado varios asentamientos y ha neutralizado efectivamente unidades de tropas rusas. Finalmente, Zelenskyy también agradeció a las fuerzas de defensa antiaérea de Ucrania.

Petro Kuzyk, un comandante cuyas tropas participaron en la ofensiva, dijo al Financial Times que los rusos huyeron tan rápido que las comidas aún estaban en las mesas cuando llegaron sus hombres.

"Esperábamos el éxito, pero no esperábamos un comportamiento tan cobarde", dijo. 'Abandonaron sus tanques y equipo. . . incluso agarró bicicletas para escapar.

'Que el ejército ruso esté completamente degradado facilitó nuestro trabajo; huyeron como velocistas olímpicos.

Es solo la última paliza en el campo de batalla para el asediado ejército de Putin, que golpeó las centrales eléctricas y las instalaciones de suministro de agua en la región de Kharkiv durante la noche en aparente represalia. Tres personas murieron.

Mykhailo Podolyak, asesor del presidente Zelensky, dijo que los ataques fueron una "respuesta cobarde al escape del propio ejército [ruso] del campo de batalla".

El presidente Zelensky condenó lo que llamó ataques "terroristas" diseñados para privar a los civiles de calor y luz, al tiempo que prometió que Rusia nunca quebrantaría el espíritu del pueblo ucraniano.

"Frío, hambre, oscuridad y sed, para nosotros no es tan aterrador y mortal como su 'amistad y hermandad'", escribió en las redes sociales. La historia pondrá todo en su lugar. Y estaremos con gas, luz, agua... y ¡SIN vosotros!'

Mientras tanto, en el sur de Ucrania, un segundo contraataque cerca de la ciudad de Kherson avanzaba constantemente con Nataliya Humenyuk, portavoz del comando militar del sur, diciendo que algunas tropas rusas estaban tratando de negociar su rendición esta mañana.

Humenyuk dijo que los soldados se encuentran entre los varados en la orilla oeste del río Dnipro. No tienen una ruta de escape después de que Ucrania usó misiles HIMARS estadounidenses para destruir todos los principales puntos de cruce.

Un informe de la inteligencia británica el lunes por la mañana decía: “Ante los avances de Ucrania, es probable que Rusia haya ordenado la retirada de sus tropas de la totalidad de la [región] ocupada de Járkov.

'Quedan focos aislados de resistencia en este sector, pero desde el miércoles, Ucrania ha recuperado un territorio de al menos el doble del tamaño del Gran Londres.

“En el sur, cerca de Kherson, es probable que Rusia esté luchando para llevar suficientes reservas a través del río Dnipro hasta la línea del frente.

'Un puente flotante improvisado que Rusia comenzó hace más de dos semanas sigue incompleto; La artillería ucraniana de largo alcance ahora probablemente esté golpeando los cruces del Dnipro con tanta frecuencia que Rusia no puede realizar reparaciones en los puentes de carretera dañados.

“Los rápidos éxitos de Ucrania tienen implicaciones significativas para el diseño operativo general de Rusia. Es muy probable que la mayoría de la fuerza en Ucrania se vea obligada a priorizar acciones defensivas de emergencia.

"Es probable que la confianza ya limitada que las tropas desplegadas tienen en los altos mandos militares de Rusia se deteriore aún más".

El Ministerio de Defensa de Rusia ha intentado interpretar la derrota como un "reagrupamiento" de tropas de las ciudades de Balakliya e Izyum a la cercana Donetsk para "impulsar los esfuerzos en la zona".

El sensacional contraataque de Kharkiv ha sido aclamado por los analistas como una de las mayores contraofensivas de la historia moderna que será estudiada en los próximos años.

Deja a las fuerzas de Rusia en todo el frente oriental en riesgo de ser derrotadas, aumenta la presión sobre las tropas que luchan contra un segundo contraataque ucraniano en el sur y deja a Vladimir Putin enfrentando el riesgo de una derrota total en Ucrania.

En medio de los cortes de energía, Zelensky le dijo a Putin: “Incluso a través de la oscuridad impermeable, Ucrania y el mundo civilizado ven claramente estos actos terroristas.

Estados Unidos confirma que los rusos escapan en masas hacia su territorio.





Estados Unidos informó que Rusia ha cedido en gran medida los terrenos que había ganado desde el principio de la guerra, cerca de Kharkiv, y que se registran muchos soldados rusos en retirada que han salido de Ucrania y cruzaron la frontera de regreso a su país. Este panorama ha sido descripto hoy por un alto funcionario militar estadounidense, informó la agencia de noticias Reuters.

El comando militar ruso dejó de enviar nuevas unidades a Ucrania luego de la contraofensiva de ese país, dijo hoy lunes el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

“El comando militar de la Federación Rusa ha suspendido el envío de nuevas unidades ya formadas al territorio de Ucrania”, dijeron funcionarios en la página de Facebook del Estado Mayor.

“La situación actual y la desconfianza en el mando superior obligaron a un gran número de voluntarios a rechazar categóricamente la posibilidad de prestar servicio en condiciones de combate”, detalla el comunicado. “La situación se ve afectada por la información sobre el número real de muertos, mientras que no se toman en cuenta las pérdidas de las empresas militares privadas y los movilizados desde territorios temporalmente ocupados. La situación empeora debido a la actitud general hacia sus propios heridos. En particular, en los hospitales rusos, los diagnósticos y la naturaleza de las lesiones de combate se simplifican deliberadamente y no se da tiempo a la rehabilitación para que los militares regresen rápidamente a la zona de combate”, se asegura desde esa red social oficial del Estado Mayor de Ucrania.

16.00 Cerca de 20 diputados municipales de Moscú y San Petersburgo exigen la renuncia de Putin

Diputados municipales de 18 distritos de Moscú y San Petersburgo firmaron una declaración pública exigiendo la renuncia de Vladimir Putin. “Nosotros, los diputados municipales de Rusia, creemos que las acciones del presidente V. V. Putin dañan el futuro de Rusia y sus ciudadanos ¡Exigimos la renuncia de Vladimir Putin al cargo de presidente de la Federación Rusa!”, es parte de la declaración según dijo en una entreista Ksenia Torstrem, la diputada municipal del distrito Semenovsky de San Petersburgo.

12 de septiembre 2022

Agencias