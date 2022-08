El prestigioso escritor Salman Rushdie es retirado del ventilador logra hablar

14 de Agosto 2022

El escritor Salman Rushdie sigue "en estado crítico" aunque desde ayer no necesita respirador, según ha informado si hijo Zafar Rushdie en una cuenta de Twitter en la que se expresa en nombre de la familia.

Zafar Rushdie expresó el "alivio" de la familia porque ayer el escritor, apuñalado el viernes en una conferencia pública, pudo "decir unas palabras" tras serle quitado el respirador al que estuvo conectado durante más de un día. EFE





13 de agosto 2022

Irán celebra el ataque al prestigioso escritor ingles Salman Rushdie, apuñalado brutalmente por motivos religiosos y por sus escrituras. La Inteligencia de los Estados Unidos no dectecto del ataque de un residente de New Jersey, que continuamente publicaba e las redes sociales su admiración por Irán y y Hezbollah.

Los iraníes reaccionaron el sábado con elogios y preocupación tras el atentado contra el novelista Salman Rushdie, quien hace décadas fue blanco de una fetua: un edicto impartido por el ayatolá Rujolá Jomeini para pedir la ejecución del escritor y sus editores tras considerar que su libro “Los versos satánicos” era blasfemo contra el islam.

El sospechoso acusado de apuñalar al autor fue acusado de intento de asesinato luego de ser trasladado a la cárcel del condado de Chautauqua anoche.

Hadi Matar, de 24 años, ha sido acusado de intento de asesinato en segundo grado y asalto en segundo grado, y fue procesado por los cargos anoche en la cárcel del condado de Chautauqua.

Ha sido puesto en prisión preventiva sin fianza y fue trasladado del cuartel de la Policía del Estado de Nueva York en Jamestown después del ataque del viernes.

No está claro por qué el atacante de Rushdie, identificado por la policía como Hadi Mattar, un residente de Fairview, Nueva Jersey, apuñaló al autor cuando se preparaba para hablar en un evento el viernes en el oeste de Nueva York.

El gobierno teocrático de Irán y sus medios de comunicación estatales no han hablado de algún motivo detrás del ataque. Pero en Teherán, algunas personas dispuestas a hablar con The Associated Press elogiaron el ataque contra el escritor, alegando que empañó la fe islámica con su libro de 1988 “Los versos satánicos”. En las calles de la capital de Irán, aún se observan imágenes del difunto ayatolá Jomeini.

“No conozco a Salman Rushdie, pero me complace saber que fue atacado porque insultó al islam”, expresó Reza Amiri, un repartidor de 27 años. “Este es el destino de cualquiera que insulte las santidades”.

Otros, sin embargo, expresaron su preocupación en voz alta de que Irán podría aislarse aún más del mundo a medida que las tensiones siguen siendo altas por su desbaratado acuerdo nuclear con las potencias internacionales.

“Siento que quienes lo hicieron están tratando de aislar a Irán”, comentó Mahshid Barati, un profesor de Geografía de 39 años. “Esto afectará negativamente las relaciones con muchos, incluso con Rusia y China”. Jomeini, quien sufría problemas de salud en el último año de su vida después de que la guerra entre Irán e Irak de la década de 1980 diezmara la economía del país, emitió la fetua sobre Rushdie en 1989.

El edicto islámico se produjo en medio de un violento alboroto en el mundo musulmán por la novela, que algunos vieron como una blasfemia al hacer sugerencias sobre la vida del profeta Mahoma.

El sábado, los titulares de primera plana ofrecieron sus propias opiniones sobre el ataque. El artículo principal del diario Vatan-e Emrouz, de línea dura, lo tituló: “Cuchillo en el cuello de Salman Rushdie”. El titular del periódico reformista Etemad preguntó: “¿Salman Rushdie en el barrio de la muerte?”.

Pero la 15ta Fundación Khordad, que llegó a ofrecer una recompensa de más de 3 millones de dólares por Rushdie, permaneció en silencio. Sus empleados se negaron a hablar con la AP y remitieron las preguntas a un funcionario que no estaba en la oficina.

El asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, en nombre de la Casa Blanca, dijo en un comunicado: “Hoy, el país y el mundo fueron testigos de un ataque reprensible contra el escritor Salman Rushdie.

“Este acto de violencia es espantoso. Todos nosotros en la Administración Biden-Harris estamos orando por su pronta recuperación.

"Estamos agradecidos con los buenos ciudadanos y los socorristas por ayudar al Sr. Rushdie tan rápido después del ataque y con las fuerzas del orden público por su trabajo rápido y efectivo, que continúa".

12 de Agosto 2022

El escritor británico Salman Rushdie, cuyos escritos provocaron amenazas de muerte por parte de Irán en la década de 1980, fue atacado este viernes cuando estaba a punto de dar una conferencia en el oeste de Nueva York.

Rushdie está conectado a un respirador, no puede hablar y probablemente perderá un ojo, después de haber sido apuñalado hasta 15 veces el viernes por un sospechoso que la policía identificó como un hombre de New Jersey, “simpatizante del gobierno iraní”.

Las autoridades acudieron a la casa de Hadi Matar, de 24 años, en Fairview, Nueva Jersey, horas después de que supuestamente atacó a Rushdie en el escenario de un evento literario en el norte del estado de Nueva York.

"Las noticias no son buenas", dijo Wylie en un comunicado. 'Salman probablemente perderá un ojo; los nervios de su brazo fueron cortados; y su hígado fue apuñalado y dañado.'

Rushdie fue atacado y apuñalado varias veces, incluso en el cuello y el abdomen, mientras lo presentaban para el evento CHQ 2022 en Chautauqua, cerca de Buffalo, el viernes por la mañana.

Matar, quien según la policía obtuvo acceso a los terrenos con un pase, logró salir del escenario antes de ser inmovilizado, mientras la gente se apresuraba a ayudar a Rushdie.

Fuentes policiales le dijeron que una investigación inicial sugiere que Matar simpatiza con el régimen iraní y la Guardia Revolucionaria Islámica, aunque nació alrededor de nueve años después de que se emitiera por primera vez la fatwa contra Rushdie.

El moderador del evento Henry Reese, de 73 años, cofundador de una organización que ofrece residencias a escritores que enfrentan persecución, también fue atacado. Él y Rushdie debían hablar sobre Estados Unidos como refugio para escritores y otros artistas en el exilio.

Reese fue dado de alta de un hospital el viernes por la tarde y en una declaración enviada por correo electrónico al New York Times , llamó a Rushdie "uno de los grandes defensores de la libertad de expresión y la libertad de expresión creativa", luego agregó: "El hecho de que este ataque podría ocurrir en los Estados Unidos es indicativo de las amenazas a los escritores de muchos gobiernos y de muchos individuos y organizaciones.

El ensangrentado Rushdie, de 75 años, que ha sido objeto de amenazas de muerte por parte del régimen iraní desde 1989, fue trasladado en avión al hospital y su agente Andrew Wylie actualizó su estado poco antes de las 7 p.m.

Un representante de la sección de intereses iraníes en la embajada de Pakistán en Washington DC se negó a comentar sobre el ataque.

La embajada representa diplomáticamente al gobierno de Irán en los Estados Unidos.

Le dijeron al New York Times 'no nos vamos a involucrar en esto', antes de colgar y negarse a dar un nombre.

El senador George Borrello calificó el ataque de 'escandaloso' y agregó que 'no hay lugar' para 'creencias que exigen que mates a alguien que no está de acuerdo contigo'.

Agregó: "Este impactante ataque contra un célebre y destacado autor, aparentemente provocado por el extremismo fundamentalista, no tiene cabida en Estados Unidos".

Un reportero de The Associated Press vio a un hombre irrumpir en el escenario de Chautauqua Institution y comenzar a golpear y apuñalar al famoso escritor mientras lo presentaban. El autor fue derribado y cayó al suelo; mientras que el atacante fue inmovilizado.

El hijo de Rushdie, Zafar, de 42 años, residente en Londres, está al tanto del incidente y se ha visto a su padre siendo transportado en ambulancia aérea después del ataque.



Miles de personas en la audiencia se quedaron boquiabiertas al ver el ataque y luego fueron evacuadas cuando su presunto atacante fue detenido.

John Bulette, de 85 años, que presenció el ataque, dijo: “Hubo un gran fallo de seguridad. Que alguien pudiera acercarse tanto sin ninguna intervención fue aterrador.

Un ujier en el anfiteatro afirma que la seguridad en la Institución era "laxa" y que no se tomaron medidas adicionales para la visita del Sr. Rushdie.

Kyle Doershuk, de 20 años, dijo: "Es muy abierto, es muy accesible, es un ambiente muy relajado, en mi opinión, algo como esto estaba esperando que sucediera".

Un portavoz de la Institución Chautauqua agregó: 'Estamos lidiando con una situación de emergencia. No puedo compartir más detalles en este momento.

El rabino Charles Savenor afirma que todo el ataque duró alrededor de 20 segundos.

Él dijo: 'Este tipo corrió a la plataforma y comenzó a golpear al Sr. Rushdie. Al principio estás como, '¿Qué está pasando?'.

El libro de Rushdie The Satanic Verses (Los versos satánicos) está prohibido en Irán desde 1988, ya que muchos musulmanes lo consideran una blasfemia. Un año después, el entonces líder de Irán, el ayatolá Ruhollah Khomeini, emitió una fatua, o edicto, pidiendo la muerte de Rushdie.

También se ha ofrecido una recompensa de más de 3 millones de dólares para cualquiera que mate a Rushdie.

El gobierno de Irán hace mucho se distanció del decreto de Khomeini, pero el sentimiento anti-Rushdie persistió. En 2012, una fundación religiosa iraní semioficial elevó la recompensa por Rushdie de 2,8 millones a 3,3 millones de dólares.

Rushdie desestimó la amenaza en ese momento y dijo que no había evidencia de que la gente estuviera interesada en la recompensa.

Ese año, Rushdie publicó un libro de memorias, Joseph Anton, sobre la fatua.

12 de Agosto 2022