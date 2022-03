Invasores rusos asesinan a periodista del The New York Times en Ucrania

Un periodista estadounidense murió hoy y otro resultó herido por disparos de soldados rusos en una localidad al norte de la capital de Ucrania, informó la policía, y Estados Unidos condenó el hecho y dijo que “responderá en consecuencia”.

El reportero y documentalista de 51 años, ex colaborador de The New York Times, falleció en un ataque en Irpin, una localidad intesamente bombardeada en el oeste de Kiev. Según relató su compañero, Juan Arredondo, ambos fueron disparados cuando intentaban grabar el desplazamiento de civiles que huyen de la zona, en los suburbios de la capital.

Fuerzas rusas habrían matado al periodista Brent Renaud en un ataque en Irpin, a las afueras de Kyiv, según ha informado el jefe de la Policía de la región de Kyív, Andrii Nebitov, y recoge la prensa ucraniana.

"Hoy, un corresponsal de 51 años ha muerto tiroteado en Irpin. Otro periodista ha resultado herido. Ahora mismo estamos intentando sacar a la víctima de la zona de combate", ha apuntado Nebitov. En un principio se informó de que el periodista abatido trabajaba para el periódico The New York Times pero el mismo medio emitió un comunicado desmintiendo que estuviera trabajando para ellos.

El rotativo estadounidense aseguraba, en el mismo comunicado, estar profundamente entristecido por la muerte de un periodista estadounidense en Ucrania, Brend Renaud, un fotógrafo y cineasta de talento, pero recalcaba que no estaba en su nómina ni que fuera un colaborador al que se le hubiera asignado un reportaje o cobertura periodística.

En el mismo ataque resultó herido Juan Arredondo, fotógrafo de origen colombiano y ganador del World Press Photo.

Mediante un video captado por una periodista en un centro médico, se observa a Arredondo siendo atendido por especialistas médicos.

“Cruzamos el primer puente en Irpin. Íbamos a filmar a todos los refugiados saliendo. Nos subimos a un carro… alguien se ofreció a llevarnos al otro puente y cruzamos un retén y nos empezaron a disparar. Entonces el conductor dio la vuelta y siguieron disparando… y éramos dos. Mi amigo es Brent Renaud y le dispararon y lo dejaron atrás”, le dijo Arredondo.

En el momento del testimonio, Arredondo explica a la periodista que desconoce el estado de su compañero porque fueron separados, afirma que vio que Renaud había sigo alcanzado en el cuello y que a él una ambulancia lo trasladó hasta el hospital.

Fuentes cercanas de Arredondo, aseguraron que fue operado de una herida en la pierna y se encuentra fuera de peligro.

???????? Two American journalist shot by Russian at Irpin bridge. One is under surgery at the main hospital in Kyiv and the other was shot at the neck. pic.twitter.com/9lihX1JJ58