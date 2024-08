Irán da la orden de atacar a Israel, Netanyahu amenaza con una fuerte represalia

El líder supremo iraní, Ali Jamenei, ordenó un ataque directo contra Israel por el asesinato del jefe de Hamás, Ismail Haniyeh, según un informe del miércoles, mientras él y otros altos funcionarios iraníes prometieron una respuesta al asesinato del jefe terrorista palestino en Teherán.

Por su parte Israel dice estar preparado para cualquier escenario mientras se prepara para la reacción de Irán y sus aliados ante los asesinatos de Haniyeh de Hamás y Shukr de Hezbolá; un asesor iraní también fue asesinado en Beirut.

Israel se encontraba en alerta máxima el miércoles por la noche, preparándose para enfrentar represalias por los ataques. Los asesinatos y las expectativas de una respuesta han alimentado aún más la preocupación de que el conflicto en Gaza se esté convirtiendo en una guerra más amplia en Medio Oriente.

Estados Unidos instó a sus ciudadanos a no viajar al Líbano, citando el aumento de las tensiones. El Departamento de Estado elevó su alerta de viaje al Líbano al nivel cuatro, que dice “No viajar”. El Departamento de Estado aconsejó a los estadounidenses en el Líbano que se fueran si era posible.

El New York Times citando a tres funcionarios iraníes anónimos informados sobre el asunto, incluidos dos miembros de la Guardia Revolucionaria, informó que Jamenei dio la directiva en una reunión de emergencia del Consejo Supremo de Seguridad Nacional celebrada poco después de que se anunciara el asesinato de Haniyeh el miércoles por la mañana.

Como parte de la orden, los funcionarios dijeron que Jamenei les dijo a los comandantes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y del Ejército iraní que prepararan planes de ataque y defensa “en caso de que la guerra se expanda e Israel o Estados Unidos ataquen a Irán”.

Israel no ha hecho comentarios sobre el incidente, que se produjo en medio de su guerra con el grupo terrorista Hamás en la Franja de Gaza y horas después de que un ataque de las Fuerzas de Defensa de Israel en Beirut matara al máximo comandante militar de Hezbolá, otro grupo respaldado por Irán. Con Israel en alerta máxima por una posible respuesta, el primer ministro Benjamin Netanyahu advirtió en un discurso a la nación el miércoles por la noche que “se avecinan días difíciles”, pero prometió que el país estaba “preparado para cualquier escenario” y “exigirá un precio muy alto por cualquier agresión contra nosotros”. No mencionó a Haniyeh.



Al igual que Netanyahu, el jefe de la Fuerza Aérea israelí, mayor general Tomer Bar, destacó en una ceremonia de graduación de operadores de drones en la base aérea de Palmachim el miércoles por la noche que la IAF estaba lista para “cualquier escenario”.

La Fuerza Aérea estaba “envolviendo a Israel con docenas de aeronaves, tripuladas y controladas por control remoto, preparadas y listas en cuestión de minutos para cualquier escenario, en cualquier área”, dijo Bar. “Actuaremos contra cualquiera que planee dañar a los ciudadanos del Estado de Israel, no hay ningún lugar que esté demasiado lejos para que no podamos atacarlo”.

Los funcionarios iraníes citados por el New York Times dijeron que entre las opciones que se están sopesando está un ataque combinado con aviones no tripulados y misiles, similar al ataque directo a Israel hace varios meses, contra objetivos militares alrededor de Tel Aviv y Haifa, afirmando que Irán haría todo lo posible para no atacar sitios civiles.

También dijeron que los comandantes militares están considerando lanzar el ataque en coordinación con representantes iraníes en la región “para lograr el máximo efecto”, nombrando a Yemen, Siria e Irak entre los países donde operan los aliados de Irán.

En el pasado, Irán ha respondido a amenazas de represalias contra Israel, generalmente a través de sus representantes regionales. Sin embargo, en abril, por primera vez, respondió directamente a la muerte de un general de alto rango del ejército en un supuesto ataque israelí en Beirut. En esa ocasión, Irán lanzó cientos de misiles y drones contra Israel, casi todos los cuales Israel pudo interceptar con la ayuda de la coordinación de Estados Unidos con otras fuerzas en la región, incluidos Gran Bretaña, Francia y algunos estados árabes. Se causaron daños muy menores a una base aérea y una joven beduina resultó gravemente herida por la metralla que cayó.

Al destacar la respuesta internacional conjunta a ese ataque, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo el miércoles que Estados Unidos “sin duda ayudará a defender a Israel” si el conflicto regional se intensifica tras las muertes de Haniyeh y Fuad Shukr, el comandante de Hezbolá.

“No queremos que eso ocurra”, dijo Austin en una conferencia de prensa en Filipinas. “Vamos a trabajar duro para asegurarnos de que estamos haciendo cosas para ayudar a bajar la temperatura y abordar los problemas a través de reuniones diplomáticas”.

Austin agregó que no creía que una guerra más amplia en el Medio Oriente fuera “inevitable”.

El Pentágono dijo que los dos funcionarios de defensa “discutieron las amenazas a Israel planteadas por una variedad de grupos terroristas respaldados por Irán”, y Austin “reafirmó su compromiso inquebrantable con la seguridad de Israel y su derecho a la legítima defensa”.

