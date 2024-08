Israel está cumpliendo lo prometido, está eliminando uno por uno a lideres de Hamas

Los dirigentes de Hamas son "muertos vivientes", prometió el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, tras las atrocidades del 7 de octubre: "Viven con tiempo prestado". Los israelíes están cumpliendo su palabra.

Hace once días, la letal eficacia de los asesinatos selectivos de Israel quedó demostrada una vez más ante el mundo cuando el jefe político de Hamás, Ismail Haniyeh, fue atentado con bomba en una casa de huéspedes de Teherán. Los israelíes no han reivindicado el atentado ni lo han negado, pero todo el mundo sabe que fueron ellos.

Fue un golpe extraordinario: el asesinato de uno de los principales adversarios de Israel en pleno corazón de territorio enemigo. Y lo más sorprendente es que ocurrió el día de la toma de posesión del nuevo presidente iraní. Un triunfo táctico para Israel y una humillación absoluta para Irán.

Los detalles del asesinato siguen siendo confusos. Los informes iniciales sugerían que los israelíes mataron a Haniyeh con una bomba detonada a distancia que fue introducida clandestinamente en la casa en la que se alojaba, probablemente unos dos meses antes, aunque algunas fuentes me dicen ahora que es más probable que el impacto se produjera con algún tipo de lanzacohetes montado en el hombro.

Lo que hace que este lugar sea tan extraordinario es que la casa de huéspedes está a cargo del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI). De hecho, forma parte de un complejo más amplio del CGRI conocido como Neshat, en un barrio acomodado de Teherán.

El impacto fue tan preciso que el líder del grupo Jihad Islámica Palestina, que se alojaba en la habitación de al lado, sobrevivió y su habitación quedó prácticamente intacta.

Según se informa, la operación llevó meses de vigilancia, con un análisis exhaustivo de las visitas anteriores de Haniyeh al complejo para determinar en qué habitación probablemente se alojaría. Ningún israelí podría haberse acercado a esa instalación. El Mossad, el servicio de seguridad exterior de Israel, hizo lo que ha hecho tan a menudo: utilizó a los lugareños.

En Irán, estos agentes van desde miembros de grupos disidentes iraníes como los Muyahidines-e Khalq hasta personas a las que pueden sobornar o chantajear dentro del gobierno e incluso del CGRI. De hecho, fuentes dentro de Israel informan que fueron miembros del CGRI los que estuvieron involucrados en esta ocasión, aunque esto no ha sido verificado de manera independiente.

Y Haniyeh no fue el único terrorista abatido ese día. Fuad Shukr, comandante del grupo iraní Hezbollah y asesor militar de su líder, Hassan Nasrallah, también fue eliminado en un ataque de precisión en Beirut.

Shukr, que fue fundamental para la evolución de Hezbolá hasta convertirse en la gran y eficaz fuerza de combate que es hoy, supuestamente también fue el arquitecto del atentado con bomba en Beirut en 1983 contra un cuartel estadounidense que mató a casi 250 marines.

Los ataques se produjeron tras el asesinato de Mohammed Deif –un hombre que ayudó a planificar las atrocidades del 7 de octubre y a quien Gallant describió como el "Osama Bin Laden de Gaza"– en un ataque aéreo en la ciudad de Khan Younis, en Gaza, el mes pasado.

Deif era el líder del ala militar de Hamás y ya había sobrevivido a siete intentos de asesinato, incluido uno en 2022, que según los israelíes le costó un ojo, un pie y una mano.

Las fuerzas de defensa israelíes atacaron el edificio en el que se encontraba con una bomba de 2.000 libras. Hamás niega su muerte, pero los israelíes han publicado imágenes del edificio en ruinas. Cuando las noticias de los asesinatos invadieron mis redes sociales e iluminaron mi teléfono el miércoles pasado, recordé la escena de El Padrino en la que Michael Corleone está de pie en la iglesia pronunciando sus votos como padrino de su sobrino bebé mientras la acción se corta y sus diversos asociados realizan una serie de ataques casi simultáneos contra todos sus enemigos.

Golpear a los enemigos en su propio país, a menudo en sus propias casas, es extraordinario, desde el punto de vista estratégico, táctico y simbólico. ¿Cómo lo hace Israel? Con un proceso claro, una atención casi patológica a los detalles, experiencia regional y redes en países de todo el mundo.

En el interior del Mossad se encuentra la división de Cesarea, que recibe su nombre de la antigua ciudad portuaria construida por el rey Herodes el Grande y es la división encargada de las operaciones especiales y encubiertas. En ella se encuentra la unidad Kidon ('Bayoneta'), responsable de llevar a cabo asesinatos. Los asesinos suelen ser políglotas, tienen doble nacionalidad y están especializados en operaciones en el extranjero. El proceso comienza con la identificación del objetivo y la recopilación de información sobre él. En este caso, la unidad se apoya en su red de espías y socios locales en toda la zona del objetivo.

En el caso de Hamás, el Mossad cuenta con redes de informantes de larga data –y extensas– en Gaza y Cisjordania.

También rastrea las comunicaciones de Hamás y Hezbolá, especialmente entre Gaza, Estambul y Beirut, para identificar los movimientos de figuras prominentes.

Una vez identificados, los expedientes de los objetivos se envían al Comité de Servicios de Inteligencia, que incluye a los jefes de las organizaciones de inteligencia israelíes y se conoce por su acrónimo hebreo, VARASH, o Vaadan Rashei Ha-sherutim. Las órdenes de asesinato del Mossad se conocen como órdenes de "página roja" y cada una de ellas es autorizada conjuntamente por el primer ministro y otros ministros, incluido normalmente el ministro de Defensa.

Y entonces comienza la matanza.

Los israelíes son muy creativos y aplican esa creatividad a sus ataques. Hace unos años cubrí una serie de asesinatos de científicos iraníes que trabajaban en el programa nuclear del país. Israel ha prometido desde hace tiempo que nunca permitirá que Irán obtenga una bomba nuclear y está haciendo todo lo posible para cumplir su palabra.

Entre las operaciones llevadas a cabo contra científicos nucleares, uno fue asesinado mediante una bomba detonada a distancia. Entre 2010 y 2012, Israel mató a otros cuatro, todos ellos con el uso de agentes iraníes locales.

Los científicos fueron abatidos a tiros o asesinados por bombas colocadas en sus automóviles. Cada vez que el Mossad mataba a un científico nuclear, atacaba el corazón del programa estatal más preciado de Irán y ponía en aprietos a su aparato de seguridad.

El Mossad no se limita a ejecutar asesinatos en países enemigos. El 20 de enero de 2010, la agencia mató a Mahmud al-Mabhuh en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, que en 2020 estableció relaciones diplomáticas formales con Israel.

Al-Mabhouh era el jefe de adquisición de armas del ala militar de Hamás, las Brigadas Al-Qassam, y fue asesinado en su habitación de un hotel de Dubai en una operación en la que participaron 27 agentes del Mossad que se hicieron pasar por turistas.

Los agentes utilizaron pasaportes falsos, incluidos 12 británicos, seis irlandeses, cuatro franceses, cuatro estadounidenses y uno alemán. Fue una operación sorprendente: al-Mabhouh fue rastreado con tanto esmero que, a los pocos minutos de pasar el control de inmigración, tuvo que mover su carrito de equipaje para esquivar a uno de los asesinos.

Una vez que llegó al hotel Al Bustan, donde se alojaba, y subió a la habitación 230, los agentes del Mossad reservaron la 234 justo enfrente. Luego reprogramaron la cerradura para que su llave para la 234 funcionara en la 230 y esperaron en su habitación a que llegara. El siguiente paso fue asegurar el pasillo con una llave.

Un agente vestido como un empleado del Hotel Al Bustan estaba haciendo guardia afuera.

Cuando entró Al-Mabhouh, le inyectaron el relajante muscular succinilcolina para paralizarlo, antes de electrocutarlo y asfixiarlo con una almohada. Luego le pusieron un pijama y lo colocaron en una cama para que pareciera que había muerto por causas naturales. Los agentes se marcharon poco después; la operación duró menos de 24 horas.

Luego está el uso de veneno por parte del Mossad, que a veces se asemeja a las intrigas de una dinastía italiana del renacimiento.

En 1978, el Mossad mató a Wadie Haddad, jefe del grupo terrorista Frente Popular para la Liberación de Palestina, responsable de ataques de alto perfil contra objetivos israelíes, incluidos secuestros de aviones.

Según Ronen Bergman, autor de Rise And Kill First: The Secret History Of Israel's Targeted Assassinations, el Mossad lo mató envenenando su pasta de dientes.

Un agente encubierto con acceso a la casa de Haddad le cambió la pasta de dientes habitual por un tubo idéntico que contenía una toxina desarrollada en Israel. Cada vez que Haddad se cepillaba los dientes, la toxina entraba en su torrente sanguíneo. Con el paso de los meses fue empeorando hasta que lo internaron en un hospital, primero en Irak, donde vivía, y luego, finalmente, en un hospital de Alemania del Este.

Para el viaje, sus ayudantes incluyeron la pasta de dientes envenenada en su neceser. Murió diez días después de ser ingresado. En sus últimos días, sus gritos de dolor fueron, según se dice, tan fuertes que tuvieron que sedarle. Fue una acción brutal y efectiva, y una advertencia para los enemigos de Israel en todas partes.

Pero, a medida que los tiempos cambian, el Mossad cambia con ellos, y con ellos también lo hacen sus métodos de asesinato, en particular a través de la fuerza dominante de nuestra era: la tecnología.

El 27 de noviembre de 2020, el Mossad asesinó al principal científico nuclear de Irán, Mohsen Fakhrizadeh. Lo mataron a tiros en una calle de Absard, una ciudad cercana a Teherán, utilizando un robot ametrallador alimentado por inteligencia artificial y operado vía satélite.

El robot había sido desmontado en sus componentes y llevado de contrabando a Irán antes de ser ensamblado nuevamente allí. Luego fue instalado en un camión con cámaras, mientras que otro vehículo a tres cuartos de milla de distancia fue utilizado para asegurarse de que Fakhrizadeh conducía el automóvil en el que lo sacaron.

Una vez identificado, la máquina disparó contra su coche 15 balas en tres ráfagas. El impacto fue tan certero que su mujer, que iba sentada en el asiento del copiloto, salió ilesa. A continuación, detonó una bomba para destruir el robot y que los iraníes no pudieran analizarlo (aunque sólo tuvo un éxito parcial).

Son actos extraordinarios, pero es importante entender lo que significan para Israel.

"Si un hombre viene a matarte, levántate y mátalo primero". Esta frase proviene del Talmud, la fuente principal de la ley religiosa judía, y, como sostiene Bergman en Levántate y mata primero, está en el corazón de la política israelí de asesinatos selectivos, que para Israel son la máxima autodefensa.

En ningún otro lugar resulta más evidente esta idea que en la figura de Meir Dagan, el ex jefe del Mossad. Dagan era, en el fondo, un luchador. Un hombre de quien el ex primer ministro israelí Ariel Sharon dijo una vez: "La especialidad de Dagan es separar a un árabe de su cabeza".

Dagan creía que Israel sólo debería ir a la guerra "cuando la espada esté sobre nuestro cuello". En su opinión, los asesinatos eran una herramienta para neutralizar a los enemigos sin recurrir a la guerra.

La creencia que impulsó la visión del mundo de Dagan –y también de Israel– estaba contenida en una fotografía que colgó en la pared de todas las oficinas que tuvo. Era de un hombre llamado Baer Ehrlich, de rodillas, rodeado de soldados nazis. Minutos después de que se tomara la foto, los nazis le dispararon, sin mostrar emoción alguna.

Ehrlich era el abuelo de Dagan y, para él, la imagen era la máxima expresión: nunca más. Los judíos nunca más serían impotentes, nunca más morirían de rodillas. Lucharían y nunca dejarían de luchar hasta el final.

Bergman calculó que en el momento de la publicación de su libro en 2018, Israel había asesinado a 2.700 personas, más que cualquier otro estado del mundo occidental.

Es probable que pronto se sume a esa lista Yahya Sinwar, el recién nombrado líder de Hamás, de línea más dura. Sinwar, el cerebro de la masacre del 7 de octubre, se esconde en Gaza. Israel ha prometido encontrarlo y matarlo.

El 7 de octubre, Hamás asesinó a más judíos que en ningún otro momento desde el Holocausto. Los israelíes dicen que nunca más, pero sucedió de nuevo. Ahora quieren asegurarse de que el mundo –y sobre todo, sus enemigos– comprendan que el precio que se paga por quitar la vida a un judío es muy alto y que los enemigos de Israel seguirán pagándolo, dondequiera que estén.

Fuente David Patrikarakos Mail Online

11 de Agosto 2024