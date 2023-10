8 de Septiembre 2023

Reportes en las redes sociales y de medios en Israel están hablando de una descomunal movilización del ejercito hacia la frontera con Gaza lo que hace prever un asalto de grandes proporciones del ejercito hebrero para aplastar a Hamas en su propio territorio.

Respuesta de Israel en Gaza será recordada durante los próximos 50 años, Ministro de Defensa



El ministro de Defensa, Yoav Gallant, visita la ciudad sureña de Ofakim, que los terroristas de Hamás habían irrumpido ayer y habían tomado como rehenes a israelíes.

En declaraciones proporcionadas por su oficina, Gallant dice que la respuesta de Israel en la Franja de Gaza será “recordada durante los próximos 50 años y [Hamas] se arrepentirá de haberla iniciado”.

“Las reglas de la guerra han cambiado. El precio que pagará la Franja de Gaza será muy alto y cambiará la realidad durante generaciones”, añade Gallant.

Aumenta el numero de muertos en Israel.

El número estimado de muertos por el ataque de Hamás a las comunidades fronterizas israelíes aumenta bruscamente a la desproporcionada cifra de 700. Hay mas de 2 mil heridos decenas de ellos grave y se reportan 100 rehenes en manos de Hamas.

El número de muertos israelíes por el ataque de Hamás contra el Estado judío ha superado las 700 personas, informan los medios de comunicación hebreos, citando a funcionarios de salud.

Las fuerzas israelíes continúan luchando con los hombres armados de Hamas, mientras limpian comunidades a lo largo de la frontera y descubren más cadáveres de ciudadanos israelíes.

Hasta ahora, más de 2.100 personas en Israel han resultado heridas.

Por su parte el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dice en Meet the Press de NBC que “tenemos informes” de que varios estadounidenses se encuentran entre los muertos y secuestrados, pero no quiso confirmarlo.

Y añade: "Estamos trabajando muy activamente para verificar esos informes".

Blinken dice que “cualquier estadounidense en cualquier lugar que esté siendo detenido o tomado como rehén, eso será una prioridad para este gobierno, para esta administración y para mí, pero no quiero adelantarme a donde estamos. Tenemos informes y tenemos que verificarlos”.

A su vez Israel niega que este negociando con Hamas

A pesar de los informes de los medios de comunicación sobre Egipto negociando con Hamas en nombre de Israel, un funcionario israelí le dice a The Times of Israel que el gobierno “no tiene conocimiento de ninguna conversación de este tipo y no está llevando a cabo ninguna negociación”.

Otro funcionario le dice a The Times of Israel que “en este momento estamos luchando contra terroristas en territorio israelí. Por el momento no estamos involucrados en ninguna conversación sobre los rehenes”.

El gobierno ha confirmado que al menos 100 israelíes están detenidos en Gaza, y los informes de los medios de comunicación sugieren que hasta 170 pueden estar cautivos en la Franja.

Las Fuerzas de Defensa de Israel dicen que decenas de aviones de combate están llevando a cabo una ola de ataques aéreos “intensos” en la Franja de Gaza.

"Las FDI están atacando objetivos en las áreas cercanas a la valla de Beit Hanoun, que son utilizadas por el grupo terrorista Hamás para llevar a cabo ataques contra el Estado de Israel", dice el ejército en un comunicado.

Mientras tanto, el Jefe del Estado Mayor de las FDI, Herzi Halevi, está realizando una evaluación con oficiales superiores en el cuartel general del Comando Sur en Beersheba.

7 de Septiembre 2023

4:00 PM

Reportes en las redes sociales muestran un descomunal despliegue militar de Israel hacia Gaza, un preludio de lo que se avecina.

Algunas cuentas en X (Twitter) están informando que ya el ejercito y unidades especiales judías están entrando a territorio de Gaza.

En un discurso a la nación, el Primer Ministro Benjamín Netanyahu promete utilizar “todo el poder” de las FDI para destruir las capacidades de Hamás y dice a los residentes de Gaza que “salgan ahora”.

Calificando los acontecimientos de hoy como algo “nunca antes visto en Israel”, promete garantizar que “nunca volverá a suceder”.

Comienza diciendo que Hamás “invadió territorio israelí esta mañana” y comenzó una “guerra cruel y malvada”, dirigida a civiles inocentes, jóvenes y mayores.

"Ganaremos esta guerra, pero el precio será insoportablemente alto", afirma.

“Hamás quiere asesinarnos a todos”, dice Netanyahu, “asesinando a niños y madres en sus hogares, en sus camas.

“Es un enemigo que secuestra a ancianos, niños, niñas”, un enemigo “que masacra y masacra a nuestros civiles, a nuestros niños, que simplemente querían disfrutar de la fiesta”.

“Lo que pasó hoy nunca se había visto antes en Israel y me aseguraré de que nunca vuelva a suceder. Todo el gobierno apoya esta decisión. Las FDI utilizarán inmediatamente todo su poder para destruir las capacidades de Hamás”, afirma. "Lucharemos contra ellos hasta el final y vengaremos este día negro que planearon para Israel y su pueblo".

Israel atacará a Hamás en todas partes, convirtiendo los lugares donde “se esconde y opera” en “ciudades de ruina”.Les dice a los “residentes de Gaza” que “salgan ahora porque operaremos en todas partes y con toda la fuerza”.

1:00 P.M

El número de muertos por la guerra del grupo terrorista Hamás contra Israel aumenta a más de 250, según los medios de comunicación en hebreo citan a funcionarios médicos.

El Ministerio de Salud dice que 1.450 personas resultaron heridas en los ataques, que incluyeron a terroristas de Hamas que se infiltraron en Israel y mataron a tiros a soldados y civiles. Otros resultaron heridos en ataques con cohetes.

Se espera que el número de muertos aumente aún más.

Cientos de hombres armados de Hamas se infiltraron en Israel esta mañana, cruzaron en múltiples puntos y abrumaron lo que las FDI consideraban una valla fronteriza altamente sofisticada.

Los medios de comunicación palestinos informan que la Fuerza Aérea de Israel bombardeó la casa de Yahya Sinwar, el jefe del grupo terrorista Hamás en la Franja de Gaza.

No hay más información sobre el ataque ni confirmación por parte de Israel.

El Ministro de Energía, Israel Katz, firma una orden que ordena a la Corporación Eléctrica de Israel cortar el suministro de electricidad a Gaza.

"Ya no será como antes", dice Katz en un comunicado.

Gaza depende en gran medida de Israel y de las importaciones de combustible para su poder.

Las Fuerzas de Defensa de Israel han recuperado el control de la base militar de Re'im en el sur de Israel, que alberga a la División de Gaza, de manos de los terroristas de Hamás, según informes de los medios de comunicación en idioma hebreo.

Anteriormente, las FDI dijeron que estaban luchando contra los terroristas de Hamás en 22 lugares diferentes en el sur de Israel.

Los militares han estado barriendo las localidades donde se infiltraron los terroristas, alcanzando a los civiles que llevan más de 12 horas refugiados.

8:10 A.M

Israel ha prometido vengarse de los militantes palestinos después de que lanzaron un ataque sorpresa contra el país el sábado, advirtiendo a Hamas que habían cometido un "grave error".



Israel entró este sábado en estado de preparativo de guerra y movilizó a sus reservistas tras una ola de ataques aéreos lanzada esta madrugada por el grupo terrorista Hamas desde la Franja de Gaza, acompañada de una incursión de sus efectivos en territorio de Israel, que dejó al menos un muertos y otros 15 ciudadanos israelíes heridos.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó este sábado el estado de guerra en su primera intervención pública tras el sorpresivo ataque por tierra, mar y aire de terroristas palestinos contra Israel desde la Franja de Gaza, que ha dejado al menos 22 muertos y cientos de heridos.

“Ciudadanos de Israel, estamos en guerra. No en una operación, no son rondas de combates, es una guerra”, indicó Netanyahu en un video difundido en sus redes sociales.

“Estamos en guerra y la ganaremos”, recalcó, horas después del inicio del ataque de Hamas, considerado un grupo terrorista por Israel, Estados Unidos y la Unión Europea.

“Ordené, en primer lugar, que se desalojaran las comunidades en las que se habían infiltrado terroristas. Esto actualmente se está llevando a cabo. Al mismo tiempo, he ordenado una amplia movilización de reservas y que devolvamos el fuego de una magnitud que el enemigo no ha conocido. El enemigo pagará un precio sin precedentes”, añadió.

“El Ejército israelí declara el estado de alerta de guerra”, anunció un portavoz militar en un comunicado, mientras las alarmas antimisiles sonaban en el norte y sur del país, incluido Tel Aviv y Jerusalén.

“En la última hora, la organización terrorista Hamás inició un lanzamiento masivo de cohetes” y “los terroristas se infiltraron en territorio israelí en varios lugares ”, indicó el Ejército, que ordenó a “los civiles de la zona central y sur a permanecer en los refugios”.

Los videos en las redes sociales parecían mostrar a tropas armadas de las Brigadas Al-Qassam, el brazo militante de Hamas, moviéndose a través de áreas urbanizadas disparando armas mientras los residentes israelíes eran evacuados de sus hogares luego de los ataques aéreos.

En una declaración publicada en Telegram, Hamás llamó a "los combatientes de la resistencia en Cisjordania", así como a "nuestras naciones árabes e islámicas" a unirse a la batalla.

En las redes sociales se han informado de otras muertes y heridos en batallas terrestres y contraataques en Gaza, pero no hubo cifras disponibles de inmediato.

El Ministerio de Salud palestino informó de heridos entre "muchos ciudadanos" sin dar cifras.

Sin embargo, la agencia de noticias AP dice que sus reporteros en Gaza han presenciado 15 funerales y la llegada de ocho cadáveres más a un hospital local.

Un vídeo publicado por Hamás, titulado "Escenas de las Brigadas Qassam capturando a varios soldados enemigos", parecía mostrar a tres personas vestidas de civil siendo detenidas por militantes palestinos.

El ejército se negó a dar detalles sobre víctimas o secuestros mientras continuaba luchando contra los infiltrados.

Los ciudadanos israelíes y palestinos han estado huyendo de sus hogares cerca de la frontera mientras ambas partes intensificaban los ataques aéreos y participaban en tiroteos durante todo el día.

Cientos de residentes en la Franja de Gaza huyeron de sus hogares para alejarse de la frontera con Israel después de que comenzaron los contraataques, informó la agencia de noticias AFP. que se vio a cientos de hombres, mujeres y niños palestinos cargando mantas y alimentos cuando salían de sus hogares.

Un vecino cercano a la frontera dijo al sitio web de noticias israelí Ynet : "Estamos bajo ataque y nadie viene a ayudarnos". Desde hace más de hora y media se dispara sin cesar. Aquí nos están masacrando, no hay ejército.'

En las redes sociales han circulado imágenes que muestran lo que parecen ser escenas violentas tanto en Israel como en Gaza.

Un vídeo, publicado por la agencia de noticias AP, parecía mostrar el cuerpo sin vida de un soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) siendo pisoteado en Gaza por una multitud enfurecida que gritaba "Dios es grande".

Otro clip, cuyo contenido no ha sido verificado, parece mostrar a militantes palestinos gritando "Dios es grande" mientras desfilan por las calles el cuerpo desnudo y ensangrentado de una mujer israelí en la parte trasera de una camioneta.

Otras imágenes parecían mostrar a militantes arrastrando a un soldado israelí en una motocicleta, mientras que otro video parece mostrar a una niña palestina en Cisjordania agitando un rifle de asalto mientras los hombres a su alrededor vitoreaban en celebración.

Sobre la célula infiltrada de Hamas, fuentes de seguridad israelíes apuntaron que el grupo terrorista habría iniciado un enfrentamiento a tiros con las fuerzas israelíes en la ciudad de Sderot, en el sur del país, que dejó por ahora un número indeterminado de víctimas.

Estos combates tuvieron lugar en medio de una andanada de proyectiles de Hamas sobre poblaciones israelíes que comenzó en torno a las 06:00, hora local, y activó las alarmas en ciudades como Jerusalén, Tel Aviv y Beersheba.



El ataque múltiple lanzado desde Gaza tomó por sorpresa a Israel en plena mañana de shabat, día de descanso judío, y según medios locales, las tropas israelíes llevaron a cabo bombardeos de represalia contra el enclave.

Por su parte, el ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, expresó en redes sociales que “Hamas cometió un grave error y cargará con las consecuencias. Todos los ciudadanos israelíes respaldan a las FDI y a las fuerzas de seguridad, y el gobierno cuenta con pleno respaldo para cobrar un alto precio por cualquier acción decidida y responsable”.

Asimismo, pidió “fortalecer todas las fuerzas de seguridad” y “a los ciudadanos de Israel que obedezcan las directivas del Comando del Frente Interior”. “Seguiremos atentos, unidos y asestaremos un duro y doloroso golpe al enemigo”, señaló.

El comandante militar de Hamas, Mohamed Deif, emitió una declaración considerando los ataques e infiltración de milicianos a Israel como “el día de la gran revolución”.

Las Brigadas de Al Qasam, el brazo armado de los terroristas confirmaron este sábado que lanzaron más de 5.000 cohetes desde Gaza a Israel, y que tienen secuestrados los cuerpos de decenas de soldados israelíes muertos en enfrentamientos en la frontera, y de al menos uno vivo.

El comandante del grupo armado, Mohamed Deif, anunció el lanzamiento de la operación “Tormenta de Al Aqsa”, “una batalla que se ha abierto con el lanzamiento de más de 5.000 cohetes hacia el corazón de Tel Aviv”, indicó.

