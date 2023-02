Joven con antecedentes penales mata a reportero y a cuatro personas más en Orlando

Un joven con un largo historial delictivo mató a tiros a una mujer en el área de Orlando y después regresó al vecindario horas y disparó contra otras cuatro personas, matando a un periodista que cubría el asesinato original y a un niño de 9 años y a su madre, indicó la policía de Florida.

El canal de televisión Spectrum News 13 identificó al reportero asesinado el jueves como Dylan Lyons. El fotógrafo Jesse Walden también resultó herido gravemente.



Ambos estaban en un vehículo de noticias sin identificación el miércoles por la tarde cubriendo el homicidio de la mujer cuando un hombre se acercó y les disparó, dijo el jefe policial del condado Orange, John Mina, en conferencia de prensa. Luego, el hombre fue a una vivienda cercana donde mató a una niña e hirió gravemente a su madre.

El jefe policial informó que la policía detuvo a Keith Melvin Moses, de 19 años, a quien consideran responsable de todos los tiroteos.

Mina señaló que la policía de momento desconoce el motivo de la agresión y afirmó que Moses conocía a la primera víctima, pero que no parece haber conexión entre él y las otras. Añadió que por ahora no queda claro si Moses sabía que dos de las personas a las que disparó eran periodistas y notó que su vehículo no se parecía a una camioneta de noticias típica ni tenía el logotipo del canal.

De momento no se sabe si Moses cuenta con un abogado que pueda hablar en su nombre.Durante su arresto se mostró sonriente.

Una nueva declaración jurada de arresto revela que ella estaba en el asiento del pasajero del automóvil de un amigo cuando el amigo vio al sospechoso Keith Melvin Moses caminando por la calle mirando hacia abajo. Le ofreció llevarlo y Moses se subió al asiento trasero, pero luego le disparó a Augustin en la barbilla y huyó.

El reportero local Lyons y su camarógrafo Jesse Walden acudieron en masa a la escena de ese tiroteo y se preparaban para informar sobre ello para su turno de noche.

Fue entonces cuando se acusa a Moses de regresar a la escena, dispararles a ellos y luego a la niña de nueve años, T'Yonna Major.

En 2021, Moses fue arrestado por posesión de marihuana después de que la policía lo encontrara en un automóvil con otros dos jóvenes.

Cuando se acercaron al vehículo, uno de ellos arrojó un arma por la ventana.

Moses tenía 4,6 gramos de cannabis en el bolsillo y estaba en libertad condicional por delitos menores en ese momento.

Los hombres también tenían pasamontañas en su automóvil y todos los arrestos anteriores por delitos con armas y robo.

Pero debido a la poca cantidad de marihuana que Moses llevaba en ese momento, nunca recibió una sentencia de prisión y, como máximo, solo se le habría otorgado libertad condicional.

No está claro si los policías acusaron a alguno de los jóvenes por posesión del arma, que fue robada.

Los delitos anteriores de Moses ocurrieron antes de que cumpliera los 18 años, lo que, según la oficina del fiscal del estado, les impide discutirlos.

“Quiero reconocer el horrible día que ha sido éste para nuestra comunidad y nuestros socios de los medios”, dijo Mina en una sala llena de reporteros. “Nadie en nuestra comunidad —ni una madre, ni un niño de 9 años y ciertamente ningún profesional de las noticias— debería convertirse en víctima de la violencia armada en nuestra comunidad”.

Mina dijo que no tienen un motivo inmediato para ninguno de los tiroteos.

“Entonces, el sospechoso no dice mucho en este momento”, dijo Mina. “No está claro si sabía que eran medios de comunicación o no. Todavía estamos tratando de resolver todo eso”.

Mina dijo que el vehículo de News 13 no se parecía a una camioneta de noticias típica con marcas de estaciones de televisión.

Los agentes respondieron inicialmente al área de Pine Hills, justo al noroeste de Orlando, el miércoles por la mañana luego de los informes de que dispararon a una mujer de unos 20 años.

Moses “era un conocido de la mujer esta mañana, pero hasta donde sabemos, no tenía conexión con los reporteros ni con la madre y el niño de 9 años”, dijo Mina.

Según testigos, un hombre se acercó al vehículo de noticias más tarde el miércoles y abrió fuego, hiriendo a los dos reporteros. Luego, el hombre caminó hasta una casa cercana y le disparó a la madre y la hija.

Los equipos de WFTV, que también informaban sobre el tiroteo matutino, intentaron brindar asistencia médica a los periodistas de Spectrum 13.

Mina dijo que Moses ya enfrenta un cargo de asesinato por la víctima inicial, y se esperan cargos pronto para las otras cuatro víctimas. El historial criminal de Moses incluye cargos de armas, así como agresión agravada, asalto con un arma mortal, robo y delitos de hurto mayor, dijo el alguacil.

“Nuestros corazones están con la familia del periodista asesinado hoy y el tripulante herido en el condado de Orange, Florida, así como con todo el equipo de Spectrum News”, dijo en Twitter la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

“Por favor, por favor, oren esta noche por nuestro compañero de trabajo que se encuentra en estado crítico. Y mientras lo hace, por favor ore por cada víctima de la violencia armada en este país”, dijo la periodista de Spectrum 13 Celeste Springer durante su informe en vivo el miércoles por la noche.

Anoche, la reportera de WESH 2 News, Luana Muñoz, lloro en el aire mientras informaba desde el hospital donde se confirmó la muerte de Lyons.

'Pido disculpas. Esto es realmente difícil de cubrir. Es muy emotivo aquí...

Hay gente aquí que sabía que ese reportero, su prometida y yo nos estábamos abrazando.

'Esta es la peor pesadilla de todo reportero. Nos vamos a casa por la noche con miedo de que ocurra algo así. Uno de los nuestros acaba de pasar. Voy a enviárselo a ustedes para que pueda recomponerme.'

Los colegas de Lyons en Spectrum News 13 también le rindieron homenaje al aire.

“Se tomaba su trabajo muy en serio, amaba su carrera, amaba lo que hacía.

“Amaba a la comunidad, contaba las historias de las personas, informaba las noticias. Simplemente le apasionaba lo que hacía.

Lyons amaba su carrera. Amaba lo que hacía”, dijo Josh Miller, reportero y amigo de Spectrum Sports 360. “Amaba a la comunidad, contaba las historias de las personas, informaba sobre las noticias, y simplemente le apasionaba lo que hacía”.

Lyons nació y se crió en Filadelfia y se graduó de la Universidad de Florida Central, dijo la estación. Antes de unirse a Spectrum News, trabajó para una estación en Gainesville.

