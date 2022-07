La mayoría de los demócratas tampoco quieren a Joe Biden

El presidente Joe Biden es tan impopular que hasta dentro de su propio partido no lo quieren, múltiples reportes de prensa están publicando las ultimas encuestas, incluyendo el The New York Times que históricamente ha estado casado con el Partido Demócrata, ahora tampoco quiere a Biden.

La inflación, la pandemia y la falta de contundencia a la hora de tocar temas como el aborto han dado el estoque final a la luna de miel entre el presidente de EE.UU., Joe Biden, y parte del electorado demócrata, a meses de las elecciones de medio mandato donde los progresistas se juegan el control del Congreso.

Esos comicios, que se celebrarán en noviembre, son contemplados normalmente como un referéndum sobre la labor del inquilino de la Casa Blanca, pese a que en ellos únicamente se renuevan las dos cámaras del Legislativo federal, además de otros puestos en instituciones estatales y locales.

De hecho, "en una encuesta en marzo preguntamos a la gente si pensaba que su voto en las elecciones de medio mandato sería un voto a favor o en contra de Biden, y el 36% dijo que veía su voto como un voto contra Biden, y solo el 24% a favor de él", explicó a Efe el director de Investigación Política del centro de estudios Pew, Carroll Doherty.

Según varios sondeos publicados esta semana, entre ellos uno de Pew, la valoración del presidente ha caído en picado hasta alcanzar sus niveles más bajos desde que llegó a la Casa Blanca en 2021.

E incluso una encuesta del diario The New York Times y Siena College indicaba que el 64% de los votantes demócratas preferiría ver a otro candidato que no sea Biden en las presidenciales de 2024, con la economía y la inflación como principales lastres para el gobernante.

DEMÓCRATA DE TODA LA VIDA Y CON DUDAS

Richard, de 68 años, es un demócrata de toda la vida que votó por Biden en las pasadas elecciones presidenciales; cree que el político demócrata tiene que ser más firme para ayudar a su partido en la cita en las urnas de noviembre; y tiene dudas sobre a quién apoyará en 2024.

"El presidente Biden necesita ser más agresivo a la hora de impulsar sus políticas, y más directo en los enfoques", opinó en declaraciones a Efe este jubilado de raza blanca tras votar de manera anticipada esta semana en las primarias en el estado de Marylad.

Pertrechado con un sombrero de paja para protegerse del sol a la salida de un centro de votación en la zona acomodada de Chevy Chase (Maryland), Richard consideró un error que Biden intente contentar a demócratas y republicanos.

"Necesita una dirección más firme", dijo Richard.

Todos los votantes demócratas consultados por Efe en tres centros electorales en el condado de Montgomery (Maryland) coincidieron en que respaldarán a Biden si finalmente opta por la reelección en 2024, pese a que algunos no están seguros de que pueda ser el mejor aspirante.

Respecto a los comicios de medio mandato, las mujeres preguntadas coincidieron en que Biden y los demócratas deberían centrarse de aquí a noviembre en políticas que puedan garantizar el derecho al aborto y a favor de un mayor control de armas.

Anne, una jubilada de 86 años, no comprende las críticas al presidente.

"No acabo de entender por qué todo el mundo se queja de lo que hace o no hace", reflexionó Anne en una conversación con Efe a las puertas de una biblioteca en el área de Silver Spring, donde depositó su papeleta en las primarias en Maryland tras llegar conduciendo en su coche.

BIDEN YA ESTÁ MAYOR

No obstante, esta afroamericana cree que el presidente a su edad -79 años- debería retirarse, aunque matizó que no solo él, sino también el resto de políticos de edad similar (el expresidente Donald Trump tiene 76 años y la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, 82 años). "Es la hora de generaciones más jóvenes", zanjó.

La profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Shippensburg (Pensilvania) Alison Dagnes señaló a Efe que frente al estilo de Trump y los republicanos, con ataques sin tregua a Biden diciendo que tiene demencia o que es malvado, el presidente es como "una especie de tío Joe, muy, muy encantador que monta en bicicleta y que hace cosas buenas".

Biden "está jugando a defenderse en vez de ir a la ofensiva", apuntó Dagnes, quien puso como ejemplo el tema del aborto, cuyas garantías legales fueron revocadas en junio por el Tribunal Supremo del país en un fallo cuyo contenido fue filtrado a la prensa en mayo.

La analista subrayó que el sentir de los demócratas es que el presidente ha reaccionado a esa sentencia "un poco tarde", porque se conocía el fallo desde mayo. "Solo dos semanas después de la decisión judicial Joe Biden sale y dice 'vale, ahora tenemos que hacer esto', y pensé '¿dónde ha estado usted?", lamentó.

El experto en encuestas y opinión pública Michael Traugott, profesor de Investigación y de Ciencias Políticas de la Universidad de Michigan, detalló a Efe que es un fenómeno habitual que descienda el apoyo a un presidente durante su mandato, porque normalmente llegan con altos índices de aprobación y se da lo que se conoce como "la luna de miel", hasta que se produce un desgaste.

Aun así, admitió que "lo empinado del descenso" de Biden en las encuestas está siendo "un poco inusual".

En ese sentido, desde el centro Pew, Doherty puntualizó que cada presidente es diferente y recordó que así como Trump (2017-2021) tuvo un bajo índice de aprobación entre los votantes que apenas cambió a lo largo de su Presidencia, el de Barack Obama (2009-2017) fue mayor que el de Biden, pero también bajó en su primer año.

Así las cosas, para Traugott, poco está en la mano del mandatario actual hasta noviembre, ya que "sus opciones son bastante limitadas. Por ejemplo, en lo que respecta a la inflación hay pocas cosas que pueda hacer; y segundo, tomaría demasiado tiempo y estamos a solo cuatro meses de los comicios de medio mandato".

Fuente EFE

17 de julio 2022