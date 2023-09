La migración destruirá a New York, advierte su alcalde

El alcalde de la ciudad de Nueva York, el demócrata Eric Adams, advirtió este jueves de que la migración ilegal destruirá la ciudad en un contexto en que la metrópoli estadounidense se enfrenta a una de las mayores oleadas de migración de los últimos años.

"Nunca en mi vida he tenido un problema al que no le viera el final. No veo un final para esto", señaló Adams que, durante un evento en la ciudad, alertó del devastador impacto en la economía que suponen los esfuerzos por albergar y atender a los migrantes, a quienes la ciudad se ve obligada a mantener.



"Este problema destruirá la ciudad de Nueva York. Todos nos veremos afectados por esto. Lo dije el año pasado cuando teníamos 15.000, y lo digo ahora con 110.000 migrantes", manifestó el alcalde neoyorquino, según recoge el portal Politico.

Los representantes del Partido Republicano apoyan el discurso del alcalde que expone la crisis a la que se enfrenta esa ciudad y han criticado a la Casa Blanca por no tomar cartas en el asunto.

El caos migratorio de la frontera se ha trasladado a ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Illinois, Massachusetts, entre otras.

Massachusetts pidió ayuda a la Guardia Nacional debido a la crisis creada por la migración irregular.

El "primer paso para resolver un problema es admitir que lo tienes. Gracias al alcalde Adams por ser sincero sobre el alcance de la crisis migratoria en la ciudad de Nueva York", señaló el republicano Nick LaLota en su perfil de la red social X.

LaLota sugirió derogar las políticas santuario de la ciudad de Nueva York y agregó que el presidente Joe Biden debe restablecer Permanecer en México para ayudar a resolverlo.

Adams advertió en reiteradas ocasiones del impacto financiero que tiene sobre la ciudad la actual oleada de migración. "La ciudad que conocíamos la estamos a punto de perder", admitió el alcalde neoyorquino.

LaLota sugirió derogar las políticas santuario de la ciudad de Nueva York y agregó que el presidente Joe Biden debe restablecer Permanecer en México para ayudar a resolverlo.

Adams advertió en reiteradas ocasiones del impacto financiero que tiene sobre la ciudad la actual oleada de migración. "La ciudad que conocíamos la estamos a punto de perder", admitió el alcalde neoyorquino.

Fuente Europa Press

7 de Septiembre 2023