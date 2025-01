La peligrosa pandilla Tren de Aragua se fortalece y se expande en Estados Unidos

Crecen los temores por la expansión de una violenta pandilla venezolana en Estados Unidos, y los expertos advierten que los mafiosos podrían tener un punto de apoyo en más de la mitad del país en febrero del próximo año.

A principios de este mes se supo que el Tren de Aragua, apodado el "epítome del mal" y "la MS-13 con esteroides", ya está operando en 18 estados.

Esto incluye algunos de los rincones más remotos de Estados Unidos en Colorado, Dakota del Norte, Montana, nevada, Wyoming. Los criminales sedientos de sangre también mantienen bastiones en las principales ciudades de Texas, así como en Nueva York y Chicago.

En declaraciones exclusivas a DailyMail.com, el ex director de inmigración y control de aduanas de Colorado y Wyoming, John Fabbricatore, dijo: "Vamos a empezar a escuchar historias sobre ellos siendo arrestados en todas partes.

"Ahora están en 17 estados. No me sorprendería que para febrero sean más de 25".

La violenta pandita tiene su origen en las cárceles de la Venezuela del Chavismo.

Desde entonces, miembros de la mafia sudamericana se han infiltrado en Estados Unidos a través de la frontera sur, ocultos entre el mas de un millón de inmigrantes que la administracion del Demócrata Joe Biden permitió ingresar al a los Estados Unidos y cuyo peligro fue ocultado por los Demócratas tanto en el Congreso como en la Casa Blanca.

A menudo se les puede identificar por sus tatuajes reveladores, entre ellos un tren, una corona, un reloj y un AK-47.

A principios de este año, el Daily Mail reveló que la pandilla instalo su nueva sede en la ciudad mexicana de Juárez, en la frontera con Estados Unidos, justo al otro lado de El Paso, Texas.

Y sorprendentes investigaciones policiales han demostrado cómo la mafia está detrás de una creciente ola de crimen y delincuencia en todo Estados Unidos, con gánsteres acusados de asesinatos, ataques violentos a policías y tráfico sexual.

De este a oeste

Las autoridades policiales estadounidenses confirmaron que el sindicato sudamericano ha estado activo en California, Montana, Nevada y Wyoming, informó Fox News.

Un memorando del Departamento de Seguridad Nacional confirmó la presencia de la turba allí, pero no citó casos específicos ni arrestos.

El documento filtrado también ubica a la pandilla en Virginia y Washington DC

A principios de este año, se supo que la pandilla había tomado complejos de apartamentos en Aurora, Colorado, y que uno de ellos habría sido utilizado como centro de tortura, al principio las autoridades lo negaron, pero después ante la evidencia aplastantes quedaron como mentirosos.

Una pareja fue retenida contra su voluntad, torturada y aterrorizada por entre 13 y 15 individuos armados, dijo el jefe de policía de Aurora, Todd Chamberlin.

"Les dieron zurras, les pegaron, les aterrorizaron. El hecho de que un ser humano pueda tratar así a otro ser humano es espantoso", añadió.

La pareja incluso tuvo que sufrir el arranque de las uñas de sus manos, según descubrió DailyMail.com esta semana.

Mientras tanto, en Nueva York, el Tren de Aragua ha reclutado a un llamado ejercito de pandilleros menores de edad en los refugios para inmigrantes, esa ciudad tiene una política de puertas abiertas para los inmigrantes.

Apodados los " Pequeños Diablitos de la Calle 42" , la policía advirtió que estaban robando tiendas y amenazando al público con armas y cuchillos.

Texas

El Estado de la Estrella Solitaria ha dicho que buscará la pena de muerte para dos presuntos miembros de TdA acusados de violar y matar a una niña de 12 años en Houston.

La fiscal de distrito del condado de Harris, Kim Ogg, confirmó que Franklin Peña, de 26 años, y Johan Martínez-Rangel, de 22, podrían ser condenados a muerte por inyección letal si un jurado los declara culpables de la muerte de Jocelyn Nungaray, de 12 años, en junio.

Peña y Rangel están acusados de sacar a la niña de una tienda de conveniencia de Houston a altas horas de la noche y supuestamente fueron vistos caminando bajo un puente con ella, donde pasaron dos horas antes de salir solos, dijo la policía.

Horas después, el cuerpo de Nungaray fue encontrado flotando en un pantano. La preadolescente había sido violada y estrangulada.

Las autoridades sospechan de dos integrantes de la pandilla.

DailyMail.com también informó anteriormente cómo los gánsteres se infiltraron en San Antonio y tomaron el control de al menos cuatro complejos de apartamentos.

El Departamento de Policía de Dallas también confirma que están cometiendo delitos en esa ciudad.

Florida

Otro presunto pandillero venezolano fue arrestado en Miami, anunció la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en diciembre.

'El 6 de diciembre, agentes de la USBP en Miami, Florida, arrestaron a un miembro de la pandilla Tren de Aragua, un ciudadano venezolano con un arresto en 2022 por entrada ilegal', anunció el jefe de la agencia, Jason Owens, en X.

La agencia dijo a DailyMail.com que el gángster, de 19 años, fue detenido en West Palm Beach, Florida, no lejos de la casa del presidente electo Donald Trump.

"La custodia del individuo fue transferida al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Cuando se encuentra a un individuo con información negativa, le negamos la entrada, lo detenemos o lo remitimos a otras agencias federales para su deportación o para que se realicen más investigaciones y/o se procese a su procesamiento, según corresponda", dijo un portavoz de la Patrulla Fronteriza.

Utah

Un disidente venezolano que se postula para un cargo en Salt Lake City, Utah, advirtió que los gánsteres han sido vinculados a al menos dos crímenes separados en el estado, incluida una supuesta red de prostitución y un tiroteo.

Carlos Moreno dijo al New York Post: "Nuestras fuerzas del orden no están preparadas. Todavía no están preparadas para enfrentarse a este tipo de bandas en Utah porque su forma de actuar es totalmente diferente a la de los criminales aquí en Estados Unidos".

"Por eso la gente tiene mucho miedo en estos momentos", añadió.

Fuente Daily Mail, Fox News y New York Post

29 de Diciembre 2024