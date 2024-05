La policía de Ámsterdam detiene a Nicki Minaj por aparente posesión de drogas

La rapera estadounidense Nicki Minaj se filmó a sí misma aparentemente siendo arrestada por supuestamente "llevar drogas" mientras viajaba de Ámsterdam a Manchester para su próximo show, segun reporte en redes sociales y en varios medios.

A pesar de negar vehementemente que portara drogas, a la rapera de 41 años le dijeron que necesitaba ir a la comisaría en imágenes capturadas durante un Instagram Live.

En la grabación, un hombre le explicó que "buscaría un abogado en la oficina" y que irían "lo más rápido posible".

Durante el Instagram Live, la cantante de Anaconda dijo que le dijeron "que se subiera a esta camioneta [de la policía] y entrara a la comisaría sin ningún abogado presente".

Además, alegó que alguien que trabajaba para la seguridad del aeropuerto le pidió que hiciera una "declaración sin ningún abogado presente" después de encontrar "pre-rolls" en "bolsas que no estaban autorizados a llevar".

Actualmente no está claro si fue fichada en una comisaría.

Antes del presunto arresto, Minaj compartió una serie de publicaciones en X, sobre cómo le sacaron las maletas para una búsqueda exhaustiva en el aeropuerto.

"Han estado intentando todo lo posible para INTENTAR detener esta gira", escribió en un tweet, antes de teorizar que estaban tratando de "plantar cosas" en su equipaje.

Además, compartió imágenes en su Instagram de un hombre que le decía que la policía necesitaba mirar más de cerca su equipaje.

En el clip, un miembro de la tripulación de la aerolínea le dijo que un "oficial de policía le dijo" que tenían "que descargar todo el equipaje y registrarlo todo".

"Lamento mucho decir eso", continuó.

Ella entonces preguntó: '¿Pero no era eso lo que planeaste hacer desde el principio? ¿Por qué no lo registraron antes de subir al avión?

"Sólo hicieron una comprobación rápida al azar, pero ahora quieren abrirlo", insistió.

Después de que ella le preguntó por qué, él dijo: 'En primer lugar, porque lo filmaste... [y]... él no te cree que no tienes más contigo de lo que dices'.

"No, me preguntó: '¿Tengo más en esos bolsos?' y le dije: 'No', y le pregunté dónde están mis bolsos", dijo el rapero. 'Tomaron mis bolsos y los pusieron en el avión antes. Podría saber qué maletas hay en el avión.

El miembro de la tripulación de la aerolínea simplemente dijo que "lo sentía mucho".

"Está bien, por supuesto", dijo antes de que terminara el vídeo.

En la leyenda de Minaj, ella escribió "se llevaron mis maletas antes de que pudiera verlas" y luego "las pusieron en el avión".

'Así es como se ve cuando a la gente se le paga mucho dinero para intentar sabotear una gira después de que todo lo demás fracasó. Todo lo que han hecho es ilegal”, escribió.

El tweet más reciente de Minaj, en el momento de la publicación, afirmaba que le dijeron que tenía cinco minutos "para hacer una declaración sobre" su "seguridad en la comisaría de policía".

Anteriormente, había notado en X que "dijeron que encontraron marihuana y que otro grupo de personas tiene que venir aquí para pesar los pre-rollos".

'Ten en cuenta que se llevaron mis maletas sin consentimiento. Mi seguridad ya les ha avisado que esos pre-rolls le pertenecen a él. Ah, sí, y el piloto quiere que borre mi publicación de Instagram [Instagram]”, escribió.

En otra publicación de X, señaló que la marihuana es legal en Ámsterdam.

Minaj se encuentra actualmente en su gira mundial Pink Friday 2 y, a continuación, tiene previsto actuar en Manchester, Inglaterra, el sábado.

25 de Mayo 2024